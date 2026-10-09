Jak sehnat a utáhnout bydlení?
Jedním z klíčových témat je bydlení. Jestliže ceny nájemného překonávají Ostravu a blíží se Brnu, může to být třeba pro absolventa univerzity, mladou rodinu nebo člověka hledajícího práci jeden z faktorů, který rozhodne, zda si vybere právě Olomouc, nebo radši jinou adresu s větší možností pro uplatnění.
Hnutí ANO vidí řešení v intenzivnější spolupráci s developery, pomoct jim chce zřízením funkce koordinátora, jenž by usnadnil povolování projektů. Věří, že čím víc bytů bude na trhu, tím razantněji klesne cena nájemného. Podobně to má ODS, která zároveň odmítá, že by samospráva měla po developerech chtít takzvané kontribuce, tedy příspěvky na veřejné školy, parky nebo cesty u nových bytových projektů.
Naopak třeba hnutí ProOlomouc má v programu právě podíl investorů na budování veřejné infrastruktury nových čtvrtí. Stejně jako KDU-ČSL vidí hnutí cestu také v nájemní agentuře, která bude v zastoupení vlastníků pronajímat jejich byty a přitom jim garantovat řádný nájem a vybaví starosti kolem smluv i provozu. STAN by za maximální součinnost směrem k investorům požadovalo část nových bytů jako nájemních.
Kde nechat auto?
Diskutované je v kampani parkování. Jednak kvůli tomu, že počet olomouckých domácností s alespoň jedním autem je podle průzkumu dopravního chování 58 procent, ale také proto, že téma už se objevilo v předminulém volebním období a pořád není hotovo. Rezidentním parkováním je dnes ošetřené pouze centrum, zatímco lidé z okolních čtvrtí, v přednádraží nebo na sídlištích se o místa přetahují se zhruba 15 tisíci lidmi, kteří v týdnu do města dojíždějí.
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu.
Hnutí spOLečně, ODS, KDU-ČSL, Milujeme Olomouc, SPD, ProOlomouc, STAN i ANO k tomu chtějí ulicím ulevit parkovacími domy nebo záchytnými parkovišti na okrajích, jen se ne vždy shodují v tom, zda mají být dříve nová pravidla, nebo více parkovacích míst, případně kde by měla vzniknout.
Jaká je „ledová“ budoucnost?
Otázku za stovky milionů, tedy příspěvku města na výstavbu moderní hokejové arény, teď strany příliš nezdůrazňují. Zaprvé jsou jejich názory veřejně známé, jelikož zastupitelstvo se možným podílením se na provozu soukromé haly zabývá roky, zadruhé ještě nenastala fáze definitivního rozhodování.
Co se stárnoucí populací?
Novým prvkem programů je stárnutí obyvatel. Prognózy jasně říkají, že klesající porodnost a prodlužující se délka života zvýší podíl lidí nad 65 let na třetinu obyvatelstva. V programech tak voliči najdou mezigenerační centra, odlehčovací a pečovatelské služby, bezbariérovost i domácí paliativní péči. Kandidáti vědí, že tak velká priorita bude pro šesté nejzadluženější město Česka znamenat další náklady.
Spravedlivější dělení daní?
V předvolebních rozhovorech lídři zmiňují, že značná část současné nevyhovující finanční situace Olomouce leží ve způsobu, jakým stát přerozděluje samosprávám daně. Čtyři největší města jsou zvýhodněná, ačkoliv o MHD, veřejný prostor, školy, odpady, kulturu a další služby pro celý region se stará každé krajské město. Nápravu rozpočtového určení daní má v programu zmíněnou třeba SPD i ProOlomouc, ale prosadit změnu bude náročné pro celostátní stranu i místní hnutí, ať už politici argumentují zastoupením ve Sněmovně, nebo tlakem občanské společnosti.
|
Volby 2026 v Olomouci: kdo kandiduje na primátora
Neméně složité je bít se za dokončení východního obchvatu města, kde zatím Ředitelství silnic a dálnic opakovaně naráží na neprolomitelné ochranné pásmo vodního zdroje podniku Olma.
Cestář, nafukovací haly či vodík?
Jestliže strany tuší, co jejich město pálí, v čem jsou odlišné? Kromě politických názorů na míru vstupování města do života obyvatel mají rozdíly spíš podobu drobností. Ve STAN by rádi měli ve městě „cestáře“ nebo „školníka městských částí“, jenž by uměl opravit lavičku či posekat trávu. Členové spOLečně slibují zajistit dvě lehké nebo nafukovací haly pro míčové sporty, Milujeme Olomouc zmiňuje autobusy na vodík a ProOlomouc plánuje rozvoj příměstské železnice a nové zastávky v místech rozvíjející se zástavby.
Kdo uzme primátorský post?
Celostátní míra podpory, premiér Andrej Babiš na billboardech vedle primátorky a ostatně i předvolební vyjádření kandidátů dávají tušit, že nejvíc hlasů v Olomouci získá ANO.
Nemusí to ale nutně znamenat, že v čele radnice i nadále setrvá Miroslava Ferancová. Hnutí spOLečně například neskrývá odhodlání, že jeho lídr Otakar Štěpán Bačák je ten pravý a město může mít poprvé primátora mimo celostátní stranu, což jeho kolegové nazývají šancí na historický krok. Zároveň ale všichni vědí, že nezbytná je ochota ostatních domluvit se, proto hnutí zmiňuje variantu široké spolupráce.
K situaci, kdy ANO jako vítěz voleb nakonec zamířilo do opozice, došlo v roce 2014, když se na koalici dohodly ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
|
Vysvědčení pro olomouckou radnici: Školství za jedna, sport je spíš ostuda
Pokud jde o jména představovaná na kandidátních listinách voličům, ANO má v popředí podobné tváře jako před čtyřmi roky. Platí to i pro SPD a s menšími obměnami také pro ProOlomouc či spOLečně. Zato ODS vsadila na mladší kandidáty – lídr Jan Vašíř má 31 let a další dva za ním jsou čtyřicátníci. Podobné rozhodnutí udělala i KDU-ČSL, u které v první desítce voliči najdou věk 32, 29 i 27 let.
Snaha pokusit se něco změnit je vidět i na tom, že dřívější koalice SPOLU tvořená lidovci, ODS a TOP 09 letos dohromady nekandiduje. Jediným větším spojením kromě SPD, Svobodných a Trikolory je koalice Milujeme Olomouc tvořená TOP 09, Piráty a Zelenými. Hnutí ProOlomouc a STAN se rozhodla kandidovat samostatně. Celkově o vládu nad Olomoucí zabojuje dvanáct uskupení oproti jedenácti v roce 2022.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech