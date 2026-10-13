Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chyba při sčítání zřejmě připravila Piráty v Olomouci o mandát, přezkoumá to soud

Autor: ,
  16:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do olomouckých komunálních voleb šli letos Piráti společně s TOP 09 a Zelenými v rámci koalice Milujeme Olomouc. Podle výsledků to však vypadalo, že voliči svými křížky rozhodli, že chtějí mít mezi zastupiteli jen „topkaře“. Nyní se však zdá, že Pirátům měl jeden ze tří získaných mandátů patřit. Analýza výsledků totiž odhalila v jednom okrsku anomálii naznačující chybu při sčítání hlasů.

Výsledky voleb 2026

Pravděpodobný přehmat odhalila forenzní analýza výsledků s pomocí umělé inteligence, do které se pustil pražský člen Pirátů Martin Suchan. Impulsem byl podezřelý skok v pořadí jednoho z kandidátů na Praze 6.

Suchan tak nejprve pomocí AI provedl analýzu pražských výsledků, kde podle svých slov odhalil až desítky možných chyb. Následně zahájil kontrolu výsledků i v krajských městech.

V Olomouci nástroj, který by měl být podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nazýván „super inteligence, a kdo tak nečiní, je nepřítel“, poukázal na potenciální chybu v okrsku 59. Kandidátka Marta Perůtková Pečinková tam dostala 221 preferenčních hlasů, tedy zhruba desetkrát tolik co její kolegové na kandidátce. Rovněž by to znamenalo, že pro ni hlasovalo přes 90 procent lidí, kteří v tomto okrsku přišli k volbám.

Hlavním podezřelým je překlep při zadávání výsledků do počítače. Výsledkem každopádně bylo, že osmička kandidátky Perůtková Pečinková zřejmě získala mandát na úkor pirátského kandidáta Romana Koutka.

Oprava zachrání Piráty od fiaska

Záležitost bylo možné řešit buď rezignací zmíněné zastupitelky, nebo stížností k soudu. Koalice zvolila to druhé.

„Celou situaci jsme probrali s oběma kandidáty, jichž se tato záležitost týká, a domluvili jsme se s nimi i mezi sebou v rámci koalice na dalším postupu. Nakonec jsme se rozhodli, že podáme k soudu žádost o přepočet daného okrsku,“ nastínila lídryně kandidátky Milujeme Olomouc Lucie Tungul.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

„Chceme, aby se jednoznačně a veřejně prokázalo, že šlo o chybu v zápisu a nejsou za tím žádné snahy manipulovat s tím, jak lidé volili,“ dodala.

Pro Piráty tak nakonec volby zřejmě neskončí fiaskem, jak to původně vypadalo. Na čele kandidátky totiž měli své zástupce na druhé a třetí pozici, přesto nakonec všechny tři získané mandáty původně připadly nominantům TOP 09. Kromě lídryně Tungul a Pečinkové Perůtkové šlo ještě o Aleše Jakubce, kterého lidé poslali preferenčními hlasy vzhůru ze šesté pozice.

PŘEHLEDNĚ: Kolik si vydělá starosta, primátor či zastupitel? Rozdíl je i sto tisíc

„Je mi to upřímně líto. Do voleb jsme šli společně a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále,“ prohlásil k vykřížkování Pirátů po sečtení výsledků Jakubec. Ten v minulosti zastával post náměstka primátora pro koncepci a rozvoj a životní prostředí, posledních osm let ale v olomouckém zastupitelstvu neseděl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Báli se, jak zvládnou život na vesnici. Dnes mají na Hané svůj pohádkový ráj

Majitelé si útěk z města nemohou vynachválit.

Útěku z města na vesnici na Hané se manželé nejdříve báli. Postupně si ovšem zařídili nejen bydlení snů, ale i zahradu, na které dnes žijí od jara do podzimu. Na začátku všeho stála šikovná...

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu

Premium
Vítězka voleb Jana Jedličková v Bohuslavicích na Prostějovsku (Moravané) bude...

Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...

Chyba při sčítání zřejmě připravila Piráty v Olomouci o mandát, přezkoumá to soud

ilustrační snímek

Do olomouckých komunálních voleb šli letos Piráti společně s TOP 09 a Zelenými v rámci koalice Milujeme Olomouc. Podle výsledků to však vypadalo, že voliči svými křížky rozhodli, že chtějí mít mezi...

13. října 2026  16:58

Miliony z obecní kasy šly podvodníkům, Majetínští přesto starostku opět zvolili

Premium
Za zpronevěru obecních peněz nikoho nepotrestali. Starostka Miroslava...

Odeslání několika milionů korun z obecní kasy podvodníkům bylo letos zřejmě nejdiskutovanějším tématem v Majetíně na Olomoucku. Vedení obce dodnes tají, kdo přesně peníze odeslal. Čekalo se proto,...

13. října 2026  16:01

Vítěz voleb může v Olomouci skončit v opozici, STAN chce velkou koalici bez ANO

Primátorka Olomouce a lídryně ANO Miroslava Ferancová zatím nemá pokračování ve...

Voliči rozdali v komunálních volbách v Olomouci karty tak, že složitá vyjednávání o koalici budou nejspíš obyvatele města ponechávat v nejistotě ještě řadu dní. Uspělo hned osm uskupení, z nichž...

13. října 2026  12:56

Dva mrtví po nehodě na Šumpersku. Náraz odhodil auto do cesty kamionu

ilustrační snímek

Dva lidé zemřeli v pondělí vpodvečer při tragické nehodě, k níž došlo u Mohelnice na Šumpersku. Řidič osobního auta tam zřejmě na křižovatce nedal přednost nákladnímu vozu na hlavní silnici a po...

13. října 2026  8:29,  aktualizováno  9:39

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12. 10. 17:22

Vražda šumperské taxikářky: policie navrhla obžalobu, muži hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou lidí z letošního února. „Krajskému státnímu zástupci jsme předali spis s...

12. října 2026  12:37,  aktualizováno  13:02

Ryze romská kandidátka uspěla. Hlavně, ať se nehádáme, přeje si starosta

Romská kandidátka za KDU-ČSL na Přerovsku

Romská kandidátka v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku ve volbách uspěla a probojovala se do zastupitelstva. Z celkem patnácti mandátů získala dvě křesla a usedne do nich sedmadvacetiletá asistentka...

12. října 2026  12:17

Dotační podvod voliče Vápenné neodradil. Hannigovo uskupení znovu vyhrálo volby

Starosta Vápenné Leoš Hannig

Ani trest starosty od vrchního soudu neodradil voliče Vápenné na Jesenicku od znovuzvolení Leoše Hanniga (TOP 09) do vedení obce. Hannig byl přitom měsíc před volbami z funkce odvolán, teď se ale na...

12. října 2026  11:58

Voliči v Olomouckém kraji zamíchali kartami, známé tváře přeskočily i deset soupeřů

Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.

Z dvanáctého místa na druhé, z desátého rovnou na první. Komunální volby v Olomouckém kraji ukázaly, že pořadí hlasování na kandidátních listinách nemusí být rozhodující. Někteří Na kandidátce...

12. října 2026  10:45

Volební šok v Prostějově. Vedení města lidem nenaslouchalo, míní vítězka Jílková

Lídryně hnutí Na rovinu! Jana Jílková ovládla komunální volby v Prostějově....

Komunální volby v druhém nejlidnatějším městě Olomouckého kraje přinesly pořádné překvapení. Hnutí ANO primátora Františka Jury, které posledních osm let stálo v čele Prostějova, přišlo o pozici...

12. října 2026  9:14

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

Cítím pachuť, přiznal Hapal po remíze v Teplicích. Český fotbal se zkvalitňuje, tvrdí

Trenér Sigmy Pavel Hapal během zápasu s Teplicemi.

Před sezonou by to čekal málokdo, ale nedělní souboj mezi fotbalovými Teplicemi a Sigmou Olomouc byl doopravdy zápasem mezi pátým a čtvrtým celkem Chance Ligy. Vyrovnaná situace v tabulce se odrazila...

11. října 2026  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.