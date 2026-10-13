Pravděpodobný přehmat odhalila forenzní analýza výsledků s pomocí umělé inteligence, do které se pustil pražský člen Pirátů Martin Suchan. Impulsem byl podezřelý skok v pořadí jednoho z kandidátů na Praze 6.
Suchan tak nejprve pomocí AI provedl analýzu pražských výsledků, kde podle svých slov odhalil až desítky možných chyb. Následně zahájil kontrolu výsledků i v krajských městech.
V Olomouci nástroj, který by měl být podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nazýván „super inteligence, a kdo tak nečiní, je nepřítel“, poukázal na potenciální chybu v okrsku 59. Kandidátka Marta Perůtková Pečinková tam dostala 221 preferenčních hlasů, tedy zhruba desetkrát tolik co její kolegové na kandidátce. Rovněž by to znamenalo, že pro ni hlasovalo přes 90 procent lidí, kteří v tomto okrsku přišli k volbám.
Hlavním podezřelým je překlep při zadávání výsledků do počítače. Výsledkem každopádně bylo, že osmička kandidátky Perůtková Pečinková zřejmě získala mandát na úkor pirátského kandidáta Romana Koutka.
Oprava zachrání Piráty od fiaska
Záležitost bylo možné řešit buď rezignací zmíněné zastupitelky, nebo stížností k soudu. Koalice zvolila to druhé.
„Celou situaci jsme probrali s oběma kandidáty, jichž se tato záležitost týká, a domluvili jsme se s nimi i mezi sebou v rámci koalice na dalším postupu. Nakonec jsme se rozhodli, že podáme k soudu žádost o přepočet daného okrsku,“ nastínila lídryně kandidátky Milujeme Olomouc Lucie Tungul.
Volby 2026 OBRAZEM
„Chceme, aby se jednoznačně a veřejně prokázalo, že šlo o chybu v zápisu a nejsou za tím žádné snahy manipulovat s tím, jak lidé volili,“ dodala.
Pro Piráty tak nakonec volby zřejmě neskončí fiaskem, jak to původně vypadalo. Na čele kandidátky totiž měli své zástupce na druhé a třetí pozici, přesto nakonec všechny tři získané mandáty původně připadly nominantům TOP 09. Kromě lídryně Tungul a Pečinkové Perůtkové šlo ještě o Aleše Jakubce, kterého lidé poslali preferenčními hlasy vzhůru ze šesté pozice.
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„Je mi to upřímně líto. Do voleb jsme šli společně a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále,“ prohlásil k vykřížkování Pirátů po sečtení výsledků Jakubec. Ten v minulosti zastával post náměstka primátora pro koncepci a rozvoj a životní prostředí, posledních osm let ale v olomouckém zastupitelstvu neseděl.