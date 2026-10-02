Pokud byste mohli opět zasednout v koalici, je nějaká strana, s níž byste v ní odmítli být?
V tuto chvíli si neumím představit koaliční spolupráci s SPD.
V programu mimo jiné uvádíte „vrátíme městskou policii do ulic, jejím úkolem je předcházet konfliktům a zajišťovat pořádek, ne vybírat pokuty a plnit rozpočet“. Podle vás tedy strážníci nejsou v ulicích, respektive jen plní pokutami rozpočet?
Městská policie v ulicích určitě částečně je. Nicméně my bychom neradi pokračovali v trendu, který minimálně řidiči aut ve městě určitě pociťují, a to je výrazné zaměření na kontrolování, zda je zaplacené parkovné, potažmo na měření rychlosti radary. Je to dobře a potřeba, na druhé straně tady máme problémy, jež je také nutné řešit. Člověk, který se po městě denně pohybuje, si nemůže nevšimnout, jak to vypadá třeba v okolí Galerie Moritz či hlavního nádraží. Situace tam není pro procházející lidi příjemná. Takže narážíme na to, že by bylo dobré, aby se strážníci začali primárně zaměřovat na tohle. Na pořádek a bezpečnost, a ne hlavně na represi cílenou na řidiče.
Takže to voliči nemají chápat tak, že když v čele města stane ODS, tak strážníci přestanou řešit špatné parkování a překračování povolené rychlosti?
Je to o nějakém vybalancování. Samozřejmě dohlížet na bezpečnost provozu je neméně důležité, ale práce městské policie by se měla lépe rozdělit mezi zmíněné problémy. Aby se prostě více řešili obtěžující bezdomovci nebo opilí lidé.
Co by byly vaše hlavní priority v příštích čtyřech letech, kdybyste vládli městu?
Jedním z nejpalčivějších bodů je nedostupnost bydlení. Jde o něco, s čím moje generace lidí kolem třiceti let, kteří se po vysoké škole osamostatňují, případně chtějí zakládat rodiny, bojuje, a v posledních letech se mi nezdá, že by město šlo správným směrem tak, aby se podařilo najít cestu ke zlepšení. Druhým problémem je určitě doprava včetně parkování, dále také bezpečnost a čistota ve městě. Věnovat se chceme rovněž sociální tematice. Populace stárne a my bychom byli rádi, kdyby Olomouc byla sice atraktivním městem pro mladé lidi, pro což má všechny předpoklady, současně zde však ti starší musí nalézt všechny potřebné služby, jež ve svém věku potřebují. Z toho vychází i náš slogan Olomouc na celý život.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Je nějaký projekt nebo problém, jemuž byste se osobně chtěl věnovat?
Je tu jedna instituce, která si podle mého zaslouží větší pozornost a nyní nezažívá snadné období kvůli politickému rozhodnutí současného vedení města. Jde o nyní spojené Moravské divadlo a Moravskou filharmonii. Obojí tu má dlouhou tradici a dělalo městu vždycky dobré jméno v širokém okolí, ve zbytku Česka i za jeho hranicemi. My bychom té instituci rádi znovu dali správný směr a jistotu nutnou rozvoji, aby došlo opět k posílení té značky, aby ji měla zase takovou, jakou má mít.
Co byste konkrétně chtěli udělat? Znovu tu sloučenou dvouorganizaci rozdělit?
Znovurozdělení je už asi passé. Ale je nutné tu instituci finančně stabilizovat, respektive posílit, aby měla mimo jiné dostatek peněz na platy. Aby šlo opět o důvěryhodnou instituci nejen pro obyvatele města, ale rovněž umělce a pracovníky potřebných oborů. Ono může jít jen o fámy, ale kulturní obec teď podle nás vnímá rozkolísanost té organizace, kvůli níž se nezdá být přitažlivá pro nějaká prestižnější jména při snaze o jejich angažování. Takže by bylo dobré, aby se tu situaci podařilo uklidnit a divadlo s filharmonií znovu nastartovat, aby se vrátily tam, kam patří.
Velké téma je budoucnost zimního stadionu. Prosazovali byste novou arénu nabízenou městu developerskou skupinou Redstone, která ale žádá závazek platby 35 milionů ročně navyšované o inflaci na 30 let, či jiné řešení?
„Plecharéna“ je za hranicí životnosti a také ostudou města. Na hokej jsem chodil a hostující fanoušci se nám nezřídka kvůli ní posmívali. Čili je potřeba to řešit. Nehledě na to, že dnes už ani nelze říct, jak dlouho tam extraligu ještě půjde hrát vzhledem k technickému stavu stadionu. Multifunkční aréna na Velkomoravské vyšla jako ekonomicky nejefektivnější a pro město nejlevnější varianta z analýzy, kterou si radnice nechala udělat. I proto zastupitelé ODS, ač jsme v opozici, hlasovali pro to, aby se tento projekt posouval vpřed.
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Zchátralý zimák je největší ostudou Olomouce, město rozhodne co s ním dál
Takže preferujete novou arénu a s těmi podmínkami souhlasíte?
Ano. Na rekonstrukci zimního stadionu město nemá peníze, muselo by si vzít úvěr, a ve výsledku by na splátkách zaplatilo více. Navíc po dobu rekonstrukce, kde se mluví o délce dva roky, by se extraliga musela hrát někde jinde. To si neumím představit, že řekneme fanouškům, že dva roky tu teď hokej nebude. A je otázka, jestli by to neskončilo tím, že by klub úplně zanikl.
Jak se stavíte k parkování, chcete pokračovat v nastaveném plánu zavedení dalších zón C a D?
Nám se nelíbí, že se město vydává směrem pouhé plošné regulace, která vlastně znamená, že obyvatelé platí za to, že mají auto a potřebují ho někde nechat stát. Za současného stavu nelze lidem garantovat, že přestože zaplatili, tak budou moci u svého bydliště zaparkovat. My říkáme: Pojďme ten princip obrátit a začít tím, že nejdřív vybudujeme nová parkovací místa. Na stole jsou konkrétní projekty, jako je parkovací dům Lipenská nebo Poupětova, jež jsou v nějaké fázi příprav. A ve fondu mobility, do něhož řidiči přispívají z parkovaného a pokut, je, pokud vím, zhruba sto milionů, takže finanční základ je. Tudíž za nás první podmínkou musí být, že vzniknou nová parkovací místa, zejména pro ty, kteří do Olomouce přes den přijíždějí za zaměstnáním či z jiných důvodů.
A potom?
Až bude toto splněno, pak musíme těm dojíždějícím říct: už nám, prosím, neparkujte v těchto ulicích, nechte auto na odstavných parkovištích či v parkovacích domech. Což znamená zavést modré zóny. Ale protože ani ty nezaručí lidem, že najdou volné místo tam, kde potřebují, tak my říkáme, že by měla být minimálně parkovací karta pro první auto pro rezidenty zdarma. Neboť nechceme, aby z toho byla jen další daň na plnění městské kasy.
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů s lídry a tedy i kandidáty na post primátora se odvíjí od výsledku parlamentních voleb a síly jednotlivých uskupení v Olomouci.
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K zavádění nových zón byste se ale postavili jak?
Podmínkou jejich zavedení je za nás to, že nejprve vzniknou nové parkovací kapacity, zejména pro dojíždějící. Nyní je ta politika nastavená tak, že se začnou od lidí vybírat peníze a teprve pak v nějakém nedohledném horizontu přibudou nové parkovací kapacity. My říkáme, že to pořadí kroků musí být naopak. Jen rozšíření placeného parkování do další části města problémy nevyřeší.
Čím chcete zlepšit problém se stále se zhoršující dostupností bydlení ve městě, včetně nájemního?
Prvním bodem je zrychlit výstavbu nových bytů, vytvořit nové kapacity. Máme tu developerské projekty, jež jsou ve slušné fázi příprav, jenže ten dlouhotrvající proces, než se může začít stavět, to odsouvá a vzniká velký dluh, který se na trhu projevuje růstem cen. Takže ze strany města by to mělo být o tom, aby bylo pro investory spolehlivým partnerem. Místa, kde stavět, tady jsou, máme tu i investory, kteří to chtějí udělat, a je pouze potřeba, aby magistrát nebyl tím, kdo to zdržuje.
Jak byste toho docílili?
Město musí být připravené na efektivní domlouvání plánovacích smluv bez toho, aby ten proces zanášelo snahou o všemožné kontribuce a různě nazvané městské daně. Protože to pak ve výsledku jenom zdraží ten byt pro koncového uživatele nebo vlastníka. Také je třeba rychleji provádět změny územního plánu a rovněž otevřít záležitost výškových limitů.
To je v Olomouci ožehavé téma...
Pojďme se tam, kde to dává smysl, podívat na možnost povolit vyšší stavby. Rozumím snaze o zachování pohledu na historické centrum, to je v pořádku, ale nemyslím si, že je nutné konzervovat celé panorama Olomouce při pohledu někde zpoza města. Protože když některým stavbám přidáte i jen jedno či dvě patra, tak to zvětšením podlahové plochy mění ekonomiku celého toho projektu a má to vliv i na ceny bytů v něm.
Cestu výstavby samotným městem byste zcela opustili?
Město má teď dva projekty a nevznikne tam dohromady ani stovka nových bytů. Jen projekt na Pražské má přinést v každé z několika fází stovky bytů. Ten nepoměr mezi možnosti města a developerů je obrovský a je tedy jasné, která cesta je efektivnější a pomůže situaci na trhu zlepšit. Tím spíš, že pokud vím, tak další projekty město ani připravené nemá. A nemyslím si, že by mělo nějaké další plánovat. Nemá oproti developerům to know-how, všechno se hrozně dlouho rozhoduje a soutěží.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jak se stavíte k hospodaření města v situaci, kdy jeho zadlužení přesahuje 1,5 miliardy?
Schodkové rozpočty určitě nejsou správné. Je tu ale jeden úhelný kámen té debaty, a to je RUD, rozpočtové určení daní, v němž jsou města velikosti Olomouce znevýhodněna. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají zvýšený koeficient a dostávají na jednoho obyvatele více peněz, my ne. Přestože jsou tu instituce pro celý kraj nebo největší nemocnice a dojíždí sem proto spousta lidí, kteří využívají městskou infrastrukturu. Je to dlouhodobý problém, o němž se ví, a je tu i iniciativa s tím něco dělat. Já bych byl rád, kdyby se ji podařilo dotáhnout do zdárného konce a dokázali jsme s RUD pohnout. Rozpočtu by to velmi pomohlo. Pokud k tomu nedojde, tak bychom se rádi minimálně podívali na některé provozní výdaje města. Poslední dobou rostou a nejsem si jist, zda každý Olomoučák zažívá odpovídající zlepšení služeb, za které se platí stále víc. Určitě bychom se proto rádi podívali do agend a udělali nějakou analýzu a konsolidaci, čímž bychom snad rozpočtu pomohli.
Změna RUD je už trochu politický evergreen. Pravidelně o něm mluvil třeba bývalý primátor Miroslav Žbánek z ANO, a přestože ve stejné době byl tři roky premiérem Andrej Babiš ze stejné strany, tak ke změně nedošlo. Minulou vládu zase vedl Petr Fiala z vaší strany a také žádný posun nenastal. Proč bych měl jako volič věřit, že se to podaří prosadit nyní?
Boj o změnu RUD není u konce. Nějaký návrh úpravy pokud vím i vznikl, ale po změně vlády to stejně jako mnohé další návrhy změn legislativy skončilo v šuplíku. Já vám rozumím, nicméně na druhou stranu my ten boj přece nemůžeme vzdát, nemůžeme na něj rezignovat. Objektivně je současné nastavení RUD prostě nefér. Dostáváme na jednoho obyvatele stejně jako třeba tady blízké Dolany. Čímž se jich vůbec nechci dotknout, ale je třeba vzít v úvahu, co všechno musí Olomouc zajišťovat nejen pro své obyvatele, ale pro lidi z blízkého i širšího okolí jakožto krajské město. A nemá to teď žádný způsobem kompenzováno. Komunikujeme ohledně toho s dalšími podobně velkými městy jako je Zlín, Hradec Králové nebo Liberec a věříme, že to v brzké době zlomíme. Nic jiného nám nezbývá.
Jan Vašíř
S nadsázkou řečeno, nebylo by z tohoto úhlu pohledu vlastně lepší, aby v čele města pokračovala primátorka z hnutí ANO než představitel ODS, vzhledem k tomu, že premiérem je nyní šéf ANO? Protože je těžké si představit, že by Andrej Babiš vyšel vstříc požadavku města vedeného primátorem ze strany, která je na celostátní úrovni v opozici.
Myslím si, že tohle není o stranické politice. Věřím tomu, že se na tom všechny olomoucké strany napříč spektrem shodnou. Takže já chci věřit, že i s primátorem z ODS je prosazení té změny reálné. Není to o tom, že to bude chtít dejme tomu nějaký Vašíř, ale že to chtějí všichni olomoučtí zastupitelé i obyvatelé, protože to znamená narovnání nespravedlivého nastavení.
Chcete usilovat o vyrovnané rozpočty, ale současně máte v programu třeba podporu tramvajové dopravy či stavbu parkovacích domů, což jsou velké investice. Stejně tak vyřešení budoucnosti zimního stadionu bude stát další významnou částku. Na čem byste tedy ušetřili? Protože letošní schodek je půl miliardy, to nevyřeší úspora pár desítek milionů.
Určitě bychom nechtěli začínat tím, že budeme ušetřit na investicích, protože jak jsem už zmínil, bavíme se o infrastruktuře, která městu chybí a je tu potřeba. Když se ale bavíme o těch větších projektech, tak jednou z cest je, aby to neleželo jen na bedrech města, ale řešilo se to formou nějakých PPP projektů, tedy hledat partnery v soukromém sektoru. Na straně města je to pak skutečně o tom prověřit, zda funguje efektivně a zda částky na výdaje jsou adekvátní.
Chcete držet ceny jízdného MHD, nebo jste ochotní uvažovat o zvýšení? Neboť čím víc platí cestující, tím méně musí město doplácet, což aktuálně činí přes 400 milionů ročně.
V Olomouci potřebujeme zdravý mix dopravy a MHD k tomu jednoznačně patří. Takže je nutné, aby MHD zůstala minimálně v současné kvalitě, ideálně abychom ji dokázali dále rozvíjet. A správná cesta k tomu není zdražení jízdného, hlavně dlouhodobých kuponů. Dalo by se podívat na jednorázové jízdenky, tam by se třeba prostor pro navýšení ceny dal najít, abychom rozpočtu trochu ulevili.
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S MHD a velkými investicemi souvisí i zachování tratě do Pavloviček, jež potřebuje rekonstrukci za více než půl miliardy. Zvažuje se náhrada provozně levnějšími autobusy, ale místní jsou proti.
Rekonstrukce by stála velkou částku, ale mohlo by se podařit sehnat na ni dotace. Co se týče druhé varianty, když trať zrušíme, tak vytrhání kolejí také nebude zadarmo. Navíc krása tramvají je, že nezůstanou stát v kolonách. A s autobusy to, pokud vím, není tak jednoduché, zvláštní pruhy pro ně by se tam s nástupními ostrůvky nevešly, neboť autobusy jsou širší než tramvaje. Tudíž by se tam asi musely vybudovat nějaké zálivy. Dále se mluví o tom, že by byly nasazeny elektrobusy, jenže ty se musí nakoupit. A v neposlední řadě bychom měli vzít v úvahu, jaký signál by to vyslalo tamním obyvatelům ve chvíli, kdy rekonstrukci bude potřebovat i větev tratě do Neředína. Tam už město řeklo, že ji udělá, a tady by radnice nechala trať zaniknout?
Kdyby měla Olomouc na účtech půldruhé miliardy, tak si může dovolit investovat do záchrany tratě dle libosti. Pokud je ale o sumu této výše zadlužená, není to ta chvíle, kdy by radnice měla říct „promiňte, my na to už nemáme, ale zajistíme vám náhradu autobusy“? Zvlášť když provozní náklady u nich budou nižší?
Bavíme se tu i o nějaké udržitelnosti městské mobility. Tramvaje jezdí na elektřinu, což je dnes preferovaný pohon, a je to osvědčená technologie. Z tohoto hlediska dává smysl tento typ dopravy tam zachovat.
V programu slibujete zajistit dostatek míst ve školkách tam, kde přibývají rodiny s dětmi. Vzhledem k současnému demografickému vývoji, nebudou mít školky spíš problémy s nedostatkem dětí?
Je bohužel asi smutná pravda, že jsme na hraně nějakého demografického zlomu, kdy budeme řešit, co s prázdnými místy ve školkách a školách. Nějaké masivní navyšování kapacit nyní asi nepotřebujeme, jde nám spíš o lepší přístup města vůči rodičům. Třeba v podobě online aktuální mapy, jež by zobrazovala spádovost a hlavně kolik volných míst je ve které školce či škole. Aby lidé věděli, jaké možnosti mají, pokud by třeba chtěli dítě přehlásit jinam.