Nováčkem a zároveň největším skokanem olomouckých voleb je Věra Zukalová z ODS. Ačkoli dlouho působila v regionální kanceláři strany, v olomouckém zastupitelstvu nikdy nebyla. Dvaapadesátiletá předsedkyně spolku Dobré místo pro život kandidovala na osmém místě, voliči ji ale vytáhli před všechny ostatní kolegy.
Za sebou tak nechala první trojku včetně jednatřicetiletého lídra Jana Vašíře. Další úspěšní kandidáti Josef Kaštil a Zdeněk Černohouz jsou čtyřicátníci.
„Svým věkem jsem jim to narušila,“ poznamenala Zukalová se smíchem. Důvěru voličů ale bere vážně.
„Potřebovala jsem dva dny, abych to vůbec vstřebala, ale určitě se k tomu postavím čelem. Kdybych zastupitelkou nebyla, vyslala bych tím vzkaz, že nemá smysl chodit k volbám, a to by nebylo fér. Takže jí určitě budu, zkusím to. Nechci lidem brát radost z toho, že někoho jako já chtějí v politice. Kdyby to ale mělo ohrozit mé zdraví, jelikož se nechci znovu vrátit na onkologii, tak bych to určitě veřejnosti přiznala,“ odkázala na svůj vítězný boj s rakovinou.
Po vyléčení se rozhodla pomáhat ostatním nemocným a stala se první onkologickou ambasadorkou v Česku při olomoucké fakultní nemocnici. Pracovala s vozíčkáři i nevidomými lidmi, věnuje se dobrovolnictví a filantropii.
Volby v Olomouckém kraji
„Volební výsledek je daný mojí usilovnou dvacetiletou prací s lidmi, sdílením jejich osudů, pomáháním jim. Není to kampaní půl roku před volbami, ostatně vůbec jsem se do ní nezapojovala. Pro mne to byl dobrý sociologický průzkum. Lidé ocenili mou dráhu od dobrovolníka po profesionálního sociálního pracovníka. Ráno za mnou byli dva naši lékaři, že byli po dlouhé době u voleb, neboť jsou pyšní na to, že někdo takový jako já je v ODS,“ dodala v pondělí Zukalová.
Právě sociální otázky jsou oblast, na kterou se chce zaměřit. „Určitě budu oporou Kateřině Dobrozemské v sociálních tématech,“ zmínila současnou náměstkyni pro sociální věci a bydlení z hnutí ProOlomouc.
Za lidovce je nováčkem lékař Lumír Kantor. I jeho Olomoučané chtěli v zastupitelstvu natolik, že ho posunuli vpřed – z osmého místa na druhé. Ačkoli je od roku 2016 senátorem, zkušenosti z komunální úrovně bude teprve sbírat. Jakožto pediatr spojil svůj profesní život především s neonatologií a péčí o novorozence, věnoval se však i charitě, pomoci rodinám nebo podpoře mobilního hospice. Proto kandidoval s tématy rozvoje terénních, pečovatelských a odlehčovacích služeb, bezpečného okolí škol a školek či zlepšení situace lidí v těžké životní situaci.
Jurka chce skloubit sport a politiku
Nejmladším zvoleným zastupitelem je olympionik Jakub Jurka. Sedmadvacetiletý šermíř bude v zastupitelstvu také hájit barvy KDU-ČSL. Říká, že do voleb nešel kvůli nespokojenosti, chtěl se více seznámit s podporou sportu ve městě a případně hledat možnosti ke zlepšení.
„Protože se dlouhodobě věnuji vzdělávání mládeže, přišlo mi to jako jedno z klíčových témat, proč bych se do toho mohl zapojit,“ vysvětlil svou motivaci.
Volby 2026 OBRAZEM
V Olomouci plánuje i nadále bydlet a zajímá ho proto její budoucnost. „Nejde jen o to, že se člověk vyskytuje ve veřejném prostoru, v mém případě jako sportovní osobnost, ale že má možnost něco pro sebe i lidi kolem dělat. Mám radost, že mi lidé dali preferenční hlasy,“ dodal.
Mezi gratulacemi musí prý rovněž stále odpovídat na dotazy, jak jakožto špičkový sportovec bude mít na politiku prostor. Odpovídá, že chce být běžným zastupitelem, tedy bez uvolněné funkce.
„I když reprezentace České republiky je dost časově náročná, lidé si představují, že sportovec nemá na nic jiného čas. Ale dlouhodobě se angažuji ve vzdělávání či olympijském víceboji a vím, že to lze skloubit se sportem. Neuměl bych dělat věci jinak než naplno,“ prohlásil Jurka.
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K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu
Koalice Milujeme Olomouc spojila TOP 09, Zelené a Piráty. Ačkoli se do zastupitelstva nejprve dostali jen tři členové „topky“, později vyšlo najevo, že v zápisu sečtených preferenčních hlasů je u Marty Pečinkové Perůtkové (TOP 09) chyba, jelikož jich bylo nezvykle mnoho. Rozhodla se proto rezignovat a její místo zaujme zemědělec Roman Koutek (Piráti).
Pokračovat tak nebude například firemní bankéř Zdeněk Žák z Pirátů, ač byl na druhém místě kandidátky. Koutek dostal více hlasů.
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Za spOLečně opět neuspěl Robert Runták
Největší změnu bude představovat účast nových lidí za STAN, aktuálně z nich byla v zastupitelstvu jen Eva Machová, jež bude nejstarší političkou nového složení. Lídr Marek Zelenka, bývalý hejtman Josef Suchánek nebo David Helcel už v zastupitelstvu byli dříve, naopak pro manažerku komunikace v nadnárodní firmě Petru Baštanovou či obchodního ředitele lékáren Roberta Šrejmu půjde o premiéru.
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Na koalici se v Olomouci dohodly STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Vítězné ANO odchází do opozice, kde skončí tak ODS a SPD.
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