Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Olympijský medailista Jurka je politikem. Zvládnu to i s reprezentací, říká šermíř

Ondřej Zuntych
Lenka Muzikantová
,
  16:45
Čeští kordisté zahájili duel proti Itálii. Na snímku Jakub Jurka. (2. srpna...

Čeští kordisté zahájili duel proti Itálii. Na snímku Jakub Jurka. (2. srpna 2024) | foto: ČTK

V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
29 fotografií
Hned dvacet zastupitelů si v příštích čtyřech letech poprvé vyzkouší, jaké to je ovlivňovat budoucnost Olomouce. Dál jich pokračuje pětadvacet, převážně jde o jména s větší zkušeností s komunální politikou. Složení se tak obměnilo téměř z poloviny, iDNES.cz proto přináší přehled některých nových tváří i těch, které zastupitelstvo po letech opustily.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Nováčkem a zároveň největším skokanem olomouckých voleb je Věra Zukalová z ODS. Ačkoli dlouho působila v regionální kanceláři strany, v olomouckém zastupitelstvu nikdy nebyla. Dvaapadesátiletá předsedkyně spolku Dobré místo pro život kandidovala na osmém místě, voliči ji ale vytáhli před všechny ostatní kolegy.

Za sebou tak nechala první trojku včetně jednatřicetiletého lídra Jana Vašíře. Další úspěšní kandidáti Josef Kaštil a Zdeněk Černohouz jsou čtyřicátníci.

„Svým věkem jsem jim to narušila,“ poznamenala Zukalová se smíchem. Důvěru voličů ale bere vážně.

„Potřebovala jsem dva dny, abych to vůbec vstřebala, ale určitě se k tomu postavím čelem. Kdybych zastupitelkou nebyla, vyslala bych tím vzkaz, že nemá smysl chodit k volbám, a to by nebylo fér. Takže jí určitě budu, zkusím to. Nechci lidem brát radost z toho, že někoho jako já chtějí v politice. Kdyby to ale mělo ohrozit mé zdraví, jelikož se nechci znovu vrátit na onkologii, tak bych to určitě veřejnosti přiznala,“ odkázala na svůj vítězný boj s rakovinou.

Po vyléčení se rozhodla pomáhat ostatním nemocným a stala se první onkologickou ambasadorkou v Česku při olomoucké fakultní nemocnici. Pracovala s vozíčkáři i nevidomými lidmi, věnuje se dobrovolnictví a filantropii.

Volby v Olomouckém kraji

V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. Na snímku lídr Marek Zelenka. (10. října 2026)
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. (10. října 2026)
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. Vpravo bývalý hejtman Josef Suchánek. (10. října 2026)
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá nálada. (10. října 2026)
29 fotografií

„Volební výsledek je daný mojí usilovnou dvacetiletou prací s lidmi, sdílením jejich osudů, pomáháním jim. Není to kampaní půl roku před volbami, ostatně vůbec jsem se do ní nezapojovala. Pro mne to byl dobrý sociologický průzkum. Lidé ocenili mou dráhu od dobrovolníka po profesionálního sociálního pracovníka. Ráno za mnou byli dva naši lékaři, že byli po dlouhé době u voleb, neboť jsou pyšní na to, že někdo takový jako já je v ODS,“ dodala v pondělí Zukalová.

Právě sociální otázky jsou oblast, na kterou se chce zaměřit. „Určitě budu oporou Kateřině Dobrozemské v sociálních tématech,“ zmínila současnou náměstkyni pro sociální věci a bydlení z hnutí ProOlomouc.

Za lidovce je nováčkem lékař Lumír Kantor. I jeho Olomoučané chtěli v zastupitelstvu natolik, že ho posunuli vpřed – z osmého místa na druhé. Ačkoli je od roku 2016 senátorem, zkušenosti z komunální úrovně bude teprve sbírat. Jakožto pediatr spojil svůj profesní život především s neonatologií a péčí o novorozence, věnoval se však i charitě, pomoci rodinám nebo podpoře mobilního hospice. Proto kandidoval s tématy rozvoje terénních, pečovatelských a odlehčovacích služeb, bezpečného okolí škol a školek či zlepšení situace lidí v těžké životní situaci.

Jurka chce skloubit sport a politiku

Nejmladším zvoleným zastupitelem je olympionik Jakub Jurka. Sedmadvacetiletý šermíř bude v zastupitelstvu také hájit barvy KDU-ČSL. Říká, že do voleb nešel kvůli nespokojenosti, chtěl se více seznámit s podporou sportu ve městě a případně hledat možnosti ke zlepšení.

„Protože se dlouhodobě věnuji vzdělávání mládeže, přišlo mi to jako jedno z klíčových témat, proč bych se do toho mohl zapojit,“ vysvětlil svou motivaci.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

V Olomouci plánuje i nadále bydlet a zajímá ho proto její budoucnost. „Nejde jen o to, že se člověk vyskytuje ve veřejném prostoru, v mém případě jako sportovní osobnost, ale že má možnost něco pro sebe i lidi kolem dělat. Mám radost, že mi lidé dali preferenční hlasy,“ dodal.

Mezi gratulacemi musí prý rovněž stále odpovídat na dotazy, jak jakožto špičkový sportovec bude mít na politiku prostor. Odpovídá, že chce být běžným zastupitelem, tedy bez uvolněné funkce.

„I když reprezentace České republiky je dost časově náročná, lidé si představují, že sportovec nemá na nic jiného čas. Ale dlouhodobě se angažuji ve vzdělávání či olympijském víceboji a vím, že to lze skloubit se sportem. Neuměl bych dělat věci jinak než naplno,“ prohlásil Jurka.

K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu

Koalice Milujeme Olomouc spojila TOP 09, Zelené a Piráty. Ačkoli se do zastupitelstva nejprve dostali jen tři členové „topky“, později vyšlo najevo, že v zápisu sečtených preferenčních hlasů je u Marty Pečinkové Perůtkové (TOP 09) chyba, jelikož jich bylo nezvykle mnoho. Rozhodla se proto rezignovat a její místo zaujme zemědělec Roman Koutek (Piráti).

Pokračovat tak nebude například firemní bankéř Zdeněk Žák z Pirátů, ač byl na druhém místě kandidátky. Koutek dostal více hlasů.

U hnutí ANO jsou z třinácti noví dva členové – Lucie Živcová, zajišťující vlakový doprovod u Českých drah, a manažer v bance Viliam Tomčan.

Za spOLečně opět neuspěl Robert Runták

Největší změnu bude představovat účast nových lidí za STAN, aktuálně z nich byla v zastupitelstvu jen Eva Machová, jež bude nejstarší političkou nového složení. Lídr Marek Zelenka, bývalý hejtman Josef Suchánek nebo David Helcel už v zastupitelstvu byli dříve, naopak pro manažerku komunikace v nadnárodní firmě Petru Baštanovou či obchodního ředitele lékáren Roberta Šrejmu půjde o premiéru.

Vlastní představu o politických reprezentantech měli voliči u hnutí spOLečně. Ačkoli jeho zakladatel, bývalý exekutor, podnikatel, mecenáš a sběratel umění Robert Runták byl letos na druhém místě, a měl tak velkou šanci na zvolení, zastupitelem se opět nestal. Přednost dostali stávající zastupitelé – herečka Moravského divadla Ivana Plíhalová z šestého místa a majitel podlahářství Ivo Háger z osmého. Jedinou novou tváří za hnutí je tak advokát Pavel Fryšák.

ODS se rozhodla pro generační výměnu v čele kandidátky. Po sečtení hlasů tak zastupitelstvo opouštějí bývalý poslanec i primátor Martin Major, bývalá náměstkyně primátora pro kulturu Markéta Záleská či někdejší náměstek Jan Holpuch. Záleská už letos ani nekandidovala.

Na koalici se v Olomouci dohodly STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Vítězné ANO odchází do opozice, kde skončí tak ODS a SPD.

Koaliční smlouvu podepíše nové vedení města v pondělí na radnici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu

Premium
Vítězka voleb Jana Jedličková v Bohuslavicích na Prostějovsku (Moravané) bude...

Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...

OBRAZEM: Focení, na které se nezapomíná. Hasiči vzali děti s postižením před objektiv

Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok...

Jsou připraveni pomáhat 24 hodin denně sedm dní v týdnu a zasahují u všech mimořádných událostí na území Prostějova a okolí. Tentokrát se ovšem hasiči rozhodli pomoci rodinám dětí se zdravotním...

15. října 2026  15:45

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  15. 10. 15:28

Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

Simon Vejtasa

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

15. října 2026  10:53,  aktualizováno  14:47

Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...

Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně...

15. října 2026  12:46,  aktualizováno  13:01

V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry

Premium
Radost fotbalistů Jablonce po gólu Filipa Nováka v utkání proti Baníku Ostrava.

V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na...

15. října 2026

K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu

ilustrační snímek

Koalice Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) se rozhodla, že nakonec nepodá k soudu návrh na přezkoumání výsledků komunálních voleb. Nejasnou situaci, zda má v olomouckém zastupitelstvu usednout...

15. října 2026  9:21

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

15. října 2026  4:54

VIDEO: Muži vezli 34 kilogramů kratomu. Koupili jsme ho přes Telegram, tvrdí

Auto zastavené celníky na Šumpersku vezlo 34 kilogramů kratomu.

Více než tři desítky kilogramů kratomu zadrželi celníci při kontrole osobního auta poblíž Šumperku. Nyní zjišťují okolnosti toho, jak k nákladu dvoučlenná posádka přišla a zda nedošlo k porušení...

14. října 2026

Ze stavby nové arény v Olomouci znovu sešlo, investor má s lokalitou jiné plány

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Projekt nové multifunkční haly, která by nahradila ostudný starý zimní stadion, patřil v Olomouci mezi jedno z hlavních témat voleb. Nyní se přitom ukázalo, že s ním investor zřejmě už nějakou dobu...

14. října 2026  13:41,  aktualizováno  16:56

ANO v Přerově dominovalo. Chceme být hrdé posádkové město, říká primátor Vrána

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Přerově Petr Vrána.

Hnutí ANO v komunálních volbách v Přerově zabodovalo a se ziskem 16 mandátů z 35 vede povolební vyjednávání. Zda bude kopírovat stávající model koalice s ODS, lidovci a TOP 09, ale zatím není jisté....

14. října 2026  15:42

Olomouc bude mít nového primátora ze STAN, o koalici už se jedná bez ANO a ODS

Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN...

O nové vládnoucí koalici už v Olomouci jedná pouze pětice stran, jež by ji měla také tvořit. Ve volbách druzí Starostové, za které by tak do primátorského křesla usedl lídr Marek Zelenka, hnutí...

14. října 2026  10:36,  aktualizováno  11:48

Chyba při sčítání zřejmě připravila Piráty v Olomouci o mandát, přezkoumá to soud

ilustrační snímek

Do olomouckých komunálních voleb šli letos Piráti společně s TOP 09 a Zelenými v rámci koalice Milujeme Olomouc. Podle výsledků to však vypadalo, že voliči svými křížky rozhodli, že chtějí mít mezi...

13. října 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.