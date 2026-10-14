„Jsme ve velmi pokročilé fázi vyjednávání a myslím si, že tato podoba navržené koalice už se nezmění. Jednání probíhají ve velmi přátelské atmosféře,“ uvedl ráno Zelenka v reakci na výsledek velké večerní vyjednávací schůzky.
Ačkoli se tak v úterý v noci už začaly objevovat reakce, že Olomouc má novou koalici disponující většinou 25 mandátů z 45, jednotlivé strany takové závěry ve svých vyjádřeních mírní.
„Zatím není podepsaná žádná dohoda, takže do té doby jednání probíhají, nicméně doufáme, že se posuneme dál ke konkrétním gescím a návrhu programu,“ řekla jednička kandidátky koalice Milujeme Olomouc Lucie Tungul (TOP 09).
Volby 2026 OBRAZEM
„Řekli jsme si, že budeme pokračovat v půdorysu těchto pěti stran a ještě se budou ladit detaily. Hotovo by mělo být do konce týdne. Nemyslím si ale, že by se mělo objevit něco, co by mohlo finálnímu stvrzení koaliční smlouvy podpisem zabránit,“ zmínil Matouš Pelikán, který kandidoval z prvního místa za lidovce. Dohoda by už měla obsahovat také základní teze společného programu.
„Jsem překvapen velkou pasivitou ANO, možná je to našim jasným vyjádřením, které jsme dávali najevo, že preferujeme spolupráci se STAN. Nás už poté ANO ani neoslovovalo,“ dodal.
Prvním spěchajícím úkolem bude rozpočet
Podle něj panuje shoda na tom, že primátorské křeslo si nárokuje hnutí STAN, jež také vede jednání, o zbytku obsazení rady se diskutuje. „Je obecná shoda, kdo se bude na vedení města podílet a v jakých oblastech chce realizovat svůj program. Musí se to ještě finálně odsouhlasit, není na tom stoprocentní shoda, ale jsou základní obrysy. Pak se do oblastí budou dodávat lidé,“ nastínil Pelikán.
Návrhy na uvolněné a neuvolněné radní předložilo STAN. „Cílem celé koalice je nabídnout hlavně odbornost, takže zastoupení odborníků v jednotlivých oblastech se na jednáních řeší. Jednání jsou za mne velmi konstruktivní,“ podotkla Tungul.
Podle Otakara Štěpána Bačáka mělo jeho hnutí spOLečně povolební nabídky od obou nejsilnějších stran téměř stejné. Vyjednávání by měl za sebou nejraději co nejdřív, připomíná nutnost vyhlášení ustavujícího zastupitelstva s patřičným předstihem i následné sestavování rozpočtu na příští rok.
„Zatím je termín prvního zastupitelstva magistrátem plánovaný na 2. listopadu,“ řekl s tím, že termínem by ještě mohlo zahýbat rozhodování soudu o přepočtu hlasů v jednom z olomouckých okrsků, které iniciovala koalice Milujeme Olomouc.
Patrně kvůli tamní chybě při zápisu hlasů totiž zřejmě získala mandát členka kandidátky z TOP 09 namísto řádně zvoleného zástupce Pirátů. Napravit to má přepočet nařízený soudem, na který se koalice obrátí.
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Zatímco k možné spolupráci STAN s vítězným ANO se v podstatě hned od sečtení výsledků voleb vyjadřovaly velmi vlažně až odmítavě obě strany, a SPD byla ze hry už od začátku, jedním z kandidátů na zasednutí v koalici měla být ODS. Úterní večerní schůzka ale ukázala, že jednání už pokračují bez ní.
„S ODS jsme vedli intenzivní a velmi přátelskou debatu v konstruktivním duchu, nakonec jsme se ale nedomluvili,“ řekl po schůzce Zelenka pro ČTK.
Hluboké rozčarování, hodnotí ODS
Zástupci strany ovšem ve vyjádření na Facebooku mluví v podstatě o politickém „podrazu“.
„I přes evidentní programové rozdíly a přestože volby jasně vyhrálo hnutí ANO, přijali jsme nabídku k jednání s druhým hnutím STAN. Věřili jsme, že volební výsledky jsou signálem pro sestavení, byť značně široké, ‚koalice demokratických stran‘. A také příležitostí pokusit se v obměněné personální sestavě společně řešit problémy našeho města,“ uvedli.
Na pondělním jednání všech stran připravované koalice při debatě o možném rozdělení kompetencí pak podle svých slov v souladu se svou zásadní programovou prioritou usilovali o resort dopravy a odcházeli s přesvědčením, že na takovém rozdělení kompetencí se nakonec všichni partneři dohodli.
„Dnes (v úterý – pozn. red.) ráno nám však lídr STAN Marek Zelenka sdělil, že tato dohoda z jejich strany neplatí. Na večerní jednání jsme už nebyli přizváni a před chvílí jsme se dozvěděli, že naše místo v chystané koalici zaujme hnutí spOLečně. Celá situace je pro náš klub hlubokým rozčarováním. Politickým i lidským. Dohody by podle nás měly platit, a to i v politice,“ kritizovala ODS. Novou koalici nepodpoří.
Zelenka to odmítá. „Dovolil bych si poopravit/vysvětlit informaci o ‚dohodě‘, která měla vzniknout v pondělí večer. Cílem pondělní schůzky všech případných aktérů vznikající koalice bylo představit si návrhy rozdělení kompetencí mezi všemi aktéry, do té doby se sbíhaly návrhy pouze u nás. Dohoda, o které kolegové píší, vznikla mezi ODS a jiným politickým subjektem. Ne s námi,“ reagoval lídr STAN v komentáři.
„My návrh na rozdělení kompetencí teprve museli probrat s našimi vlastními zastupiteli, což jsme i všem přítomným sdělili. Proto s dovolením nesouhlasím s nastíněným závěrem, že bychom nějak porušili dohodu,“ dodal. A také zmínil výrazné programové neshody obou stran.
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10. října 2026