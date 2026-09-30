V Olomouci je velké téma stále se zhoršující dostupnost bydlení včetně nájemního. Vy to chcete řešit mimo jiné městskou nájemní agenturou. Jak by fungovala?
Město nyní naráží na problém výše nákladů na výstavbu bytů v kombinaci se svým zadlužením. Za této situace dává smysl nabývat nájemní byty bez jejich vlastnictví. Budeme pronajímatelem cizího majetku, v němž ale budeme moci uplatňovat svou nájemní bytovou politiku, tedy třeba zajišťovat bydlení ohroženým skupinám či kritickým profesím. Agentura bude vlastníkovi garantovat, že dostane řádně zaplacen nájem a též zajistí nájemníky, takže se nebude muset o tohle starat. Plus vyřeší nápravu škod, pokud k nim dojde. Takže to může motivovat k zapojení i vlastníky bytů, kteří je teď nepronajímají a jsou prázdné, neboť nechtějí řešit případné problémy s nájemníky. Je to rozhodně lepší cesta než jen povzdech, že nemáme víc městských bytů.
Co by byly vaše další priority v příštích čtyřech letech, kdybyste vládli městu?
Konsolidace rozpočtu a odpovědné hospodaření s tím, že bychom rádi snižovali dluh. Včetně toho vnitřního. Některé oblasti jsou dlouhodobě podfinancované – dopravní a vodohospodářská infrastruktura, školy, školky, v podstatě nemovitý majetek obecně. Takže bychom chtěli, aby radnice dala do pořádku majetek, jejž spravuje. Olomouc se ale samozřejmě musí i dál rozvíjet a je nutné investovat též do přívětivého veřejného prostoru. Že se opraví a vymaluje podchod, vylepší nějaký plácek či prostranství u sídliště a podobně. Nemusí jít o velké stavby, ale o věci, kolem nichž lidé denně chodí a zlepšují život ve městě.
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Ještě něco dalšího?
Pak jsou jednotlivé oblasti, kde jsou důležité investice. Pro nás je na prvním místě doprava. Chceme například nadále rozvíjet tramvajovou dopravu, takže bychom rádi dokončili trať do Slavonína a současně zachovali úsek do Pavloviček. Současné vedení radnice to chce ještě vyhodnotit a někomu se může zdát, že tramvaje tam mohou být nahrazeny autobusy. Ale podle nás, tak co se týče pohodlí, plynulosti dopravy, bezbariérovosti a dalších aspektů, tramvaj vítězí. Pokud se Hodolany, Pavlovičky, Bělidla a Chválkovice mají dále rozvíjet a mít potenciál – a já jsem přesvědčen, že ho mají – tak by tam ta trať měla být zachována.
Je nějaký projekt nebo problém, jemuž byste se osobně chtěl věnovat?
Pokud bych tu možnost měl, tak dalšímu rozvoji cyklostezek, protože téma cyklodopravy je mi blízké. Nicméně to bych musel mít na starost odbor investic, kam to spadá.
Velké téma je budoucnost zimního stadionu. Prosazovali byste novou arénu nabízenou městu developerskou skupinou Redstone, která ale žádá závazek platby 35 milionů ročně navyšované o inflaci na 30 let či jiné řešení?
Končící koalice se rozhodla jít jedinou cestou, což znamená promarněné čtyři roky z pohledu toho, že se mohlo něco dělat s „plechárnou“. Ve stavu, v jakém je a k jakému směřuje, už pro extraligový hokej brzy stačit nebude. Takže debata o tom, jestli ji může hala na Velkomoravské nahradit, je legitimní. Ano, může ji nahradit a já jsem příznivcem i třeba takovéto „luxusní“ haly, ale nejsem příznivcem toho, aby na ni město přispívalo v takové výši. Podmínky, jak jsou nastaveny a k nimž ta spolupráce směřuje, jsou komfortem, který si nemůžeme dovolit.
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Jaké řešení byste volili?
Přesvědčit developera, že město poskytne součinnost v jiných oblastech než finančním plněním v takové výši. Pokud k dohodě nedojde, vrátil bych se k zimnímu stadionu. Může se stát, že se hospodaření města vylepší a v budoucnu by třeba mělo na to, aby udělalo velkou rekonstrukci. Hlavní argument proti tomu je, že po dobu stavby bychom přišli o extraligový hokej, a někteří tvrdí, že by to byl jeho konec. Ale už jsme jednou v minulosti zažili, že se hrálo někde jinde a pak se sem ten hokej vrátil. Není to nejlepší řešení nebo takové, jaké bych si primárně přál, ale nevidím to tak, že si musíme vybrat jen mezi možností, že extraliga se tu bude hrát dál, ale budeme muset platit velké peníze za halu na Velkomoravské, nebo že tu nejvyšší hokejová soutěž skončí. Jinak ještě bych k tomuto tématu podotkl jednu věc, vidím zde velké selhání stávající koalice.
V čem spočívá?
Že není jednotná u tak velkého a důležitého projektu, který má zatížit město a řešit sportovní i kulturní infrastrukturu nejen pro Olomouc, ale pro celou aglomeraci. Politicky je prostě špatně, když část koalice nesouhlasí s řešením, které přitom vedení města prosazuje, a musí se pro to hledat podpora v řadách opozice. U projektu, jenž finančně zaváže město na minimálně dalších třicet, by měla panovat ideálně široká shoda.
Kdybych byl primátor, tak bych přizval zástupce všech strany a jednal bych tak dlouho, dokud nevznikne kompromisní řešení s většinovou podporou. Vždyť i pro toho investora nemůže být nic horšího, než se bát, zda při schvalování přijdou všichni podporující zastupitelé, protože se všechno schvaluje třeba o dva hlasy. A čelí riziku, že po volbách bude všechno jinak.
Je ale reálné v současné finanční kondici města, aby samo zvládlo zaplatit velkou rekonstrukci, či spíše přestavbu zimáku? Už před několika lety se odhady ceny takového řešení blížily miliardě.
Bylo by to náročné, ale podle mě je tato varianta ještě stále reálná. Bavíme se o projektu, který by se realizoval nejdříve za tři čtyři roky. Finanční situace města už může být tou dobou jiná než dnes, do hry se může dostat nějaká podpora od státu...
Říkal jste, že multifunkční hala by pro vás byla přijatelná za jiných podmínek. Za jakých?
Ideální model jsou Pardubice, kde je finanční příspěvek města na novou halu nulový. Olomoucká hala v těch rozměrech a funkci, která je prezentována ne jako sportovní, ale spíše kulturní, je podle mě projekt ne městský, ale spíše aglomerační či regionální. Takže by měl víc přispívat kraj, aby byl podíl města snesitelný. To znamená ne příspěvek začínající na 35 milionech ročně, ale dejme tomu na 20 a se zastropovanou inflací. Pak řeknu ok, jdeme do toho. Ono to totiž bude mít i další dopad na hospodaření města, neboť sportovní oddíly od něj budou chtít víc peněz, aby si mohly dovolit v té hale hrát a platit tam komerční nájem.
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Jak se stavíte k parkování, chcete pokračovat v nastaveném směru zavedení dalších zón C a D?
Jiná cesta není, aut neustále přibývá a město není nafukovací. My ale chceme řešit parametry. První pro nás důležitá podmínka je, aby nová parkovací politika byla spuštěna až po zajištění dostatečného počtu míst P+R, tedy parkovišť pro ty, kteří do města přijíždí. Aby mohli vůz někde odstavit a poté dojet do centra nebo tam, kam potřebují, městskou hromadnou dopravou. Druhá důležitá podmínka je, že nová politika musí být připravena tak, aby pro rezidenty, tedy občany Olomouce, byla co nejméně administrativně zatěžující.
Tento druhý parametr je vcelku splnitelný, ten první ale v době ohlášeného data zavedení parkovacích změn v únoru příštího roku zajištěn nebude. Takže za nás je to příliš brzo. Pokud zpoplatníme další oblast širšího centra, ale nemáme alternativu, kam jinam by mohli řidiči, kteří tam parkují, auta odstavit, tak je to jen tahání peněz z lidí. Tudíž my bychom to zavedení nových zón odložili, dokud by aspoň zčásti nevznikla nová odstavná parkoviště. Jinak z toho budou mít Olomoučané pocit, že za něco platí bez adekvátního přínosu.
Pojďme k hospodaření. Říkal jste, že chcete usilovat o vyrovnané rozpočty, ale současně máte v programu prodloužení tramvajové tratě do Slavonína, zachování úseku do Pavloviček, parkovací domy. Řešení zimního stadionu, ať bude jakékoliv, bude také drahá záležitost. Kde byste na to všechno vzali peníze?
Pro nynější situaci města určitě nemáme zázračné řešení. Všichni, kdo se věnují problematice rozpočtu, se shodují, že Olomouc trpí nesprávně nastaveným RUD, rozpočtovým určení daní. Vyvíjel se třeba tlak na olomoucké poslance, Martina Majora z ODS nebo Miroslava Žbánka z ANO, aby s tím něco dělali, ale nedaří se to změnit. Takže od roku 2009 dostáváme zhruba o 150 milionů ročně méně, se započítáním inflace už je to třeba 300 milionů. Není to jediný důvod, proč má město nyní dluh přes 1,5 miliardy, ale jeden z hlavních důvodů ano.
Matouš Pelikán
Jak byste tedy zvládli ty velké investice bez dalšího zadlužování?
Za této situace se musí jít mimo jiné cestou, kterou jsme my šli v koalici před osmi lety, kdy jsme řekli, že se zaměříme na větší efektivitu úřadu a jeho zeštíhlení. A dali jsme si závazek, že pět až deset procent úředníků skončí. Nakonec se to podařilo naplnit na nějakých šest sedm procent. Jenže stávající koalice ty lidi zase nabrala zpátky. Přestože nemusela. Jasně, různých agend přibývá, je to náročné. Ale třeba když jsem já měl majetkoprávní odbor, jenž má té agendy hrozně moc, tak se mně ani paní vedoucí také nechtělo snížit stavy z 38 na 34 lidí. Ale i když to bylo obtížné, tak jsme šli po tom, že se všichni budou podílet na zefektivnění a snížení stavů. A povedlo se to. Takže prostor pro nové zefektivnění teď na radnici už zase je.
Přináší redukce úředníků skutečně tak významnou úsporu? Když jejich stavy snížíte o pět nebo deset procent, jakou ušetřenou částku to představuje?
Zhruba čtyřicet padesát milionů ročně. To máte třeba takový menší parkovací dům. Jinak je však nutné také mít odvahu říct, že na některé věci už prostě nemáme a proto je dělat nebudeme. Město samozřejmě nesmí stagnovat a musí se dále rozvíjet, ale někdy je lepší mít třeba nějaké střídmější roky, a pak se vrhnout na něco velkého, než se snažit pořád dělat něco. Čehož výsledkem je přílišné rozmělnění zdrojů, protože je snaha věnovat se všem významným oblastem a ještě ideálně všem městským částem. Takže se pak město rozvíjí hrozně pomalu a neefektivně. Když se pořád snažíte uspokojit všechny, tak mají nakonec pořád všichni málo a nemá to ten přínos.
A vede to též k tomu, že politici ve vedení - a já jsem toho byl součástí - málokdy jsme našli odvahu udělat nějaký řez, který by byl přitom pro město přínosný. Sestavování rozpočtu je náročné, ale my si musíme přiznat, že tento přístup nás ve výsledku brzdí, otevřeně o tom mluvit.
Dokážete tedy už teď na něco ukázat a říct tohle bychom škrtli?
To po mně před volbami nechtějte... (smích) Je to o tom, že koalice si po volbách musí říct, jaká je její vize a v jaké kondici chce město předávat dál. A já kritizuju to, že nynější koaliční strany k tomu ani nesměřovaly. Že by prostě řekly: za tímhle si stojíme, byť budou třeba některá rozhodnutí nepopulární, ale děláme s tím městem něco pozitivního.
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Tady se však nabízí třeba zmíněné zachování tramvajové tratě do Pavloviček. Oprava by stála přes půl miliardy, navíc kdyby tam místo toho byly nasazeny autobusy, bylo by to provozně levnější a tu oblast by to obsloužilo velmi podobně. Takže finančně by to dávalo smysl, ovšem současně to bude nepopulární, neboť tamní obyvatelé s tím nesouhlasí. Ale není to přesně ta chvíle, kdy by město mělo říct „promiňte, ale my na to už nemáme, ale zajistíme vám náhradu autobusy“?
U této záležitosti mohou hrát velkou roli evropské dotace. Je navíc potřeba říct, že to má návaznost, protože když se bude rekonstruovat trať, spraví se i chodníky a komunikace, udělá se nová zeleň a případně třeba také cyklostezky. Takže to není investice jen do kolejiště, ale do celé lokality. A ta si to zaslouží, protože má potenciál rozvoje
Moje otázka na hospodaření byla míněná i tak, že řada stran má ve volebních programech spoustu drahých věcí a současně ještě slibují vyrovnaný rozpočet. Což zavání tím, že se slibuje nesplnitelné.
Myslím si, že zrovna v našem programu moc velkých slibů nemáme. Máme tam zaměření na dopravu a dopravní infrastrukturu, ale v ostatních oblastech jsou to věci typu obnovy zanedbaných dětských hřišť na sídlištích, otevřená školní hřiště mimo vyučování, pumptrack či skatepark... To jsou všechno investice tak do dvou milionů. Šel bych právě tou cestou neinvestovat do zbytečností a dělat menší projekty. Nicméně zrovna u dopravní infrastruktury bych si rozplánoval a dostatečně zajistil rozvoj jednotlivých lokalit ve městě.
Chcete držet ceny jízdného v MHD, nebo jste ochotní uvažovat o zvýšení? Protože čím více platí cestující, tím méně musí na provoz doplácet radnice.
Jízdné bych nezdražoval, sáhlo se k tomu před rokem a nebyla to žádná kosmetická změna, dělalo to dvacet procent. Takže na další zdražení je příliš brzo. My bychom ale rádi otevřeli debatu o zavedení jízdenek „na skok“, s platností třeba sedm deset minut. Když začne náhle pršet, nebo maminka s dětmi potřebuje popojet rychle domů, a jde třeba jen o dvě zastávky. Za to mi přijde neadekvátní chtít po lidech 25 korun za osobu. Kratší jízdenka by byla za deset, dvanáct, možná patnáct korun, o tom se může vést debata. Má jít o rozšíření portfolia, které může k MHD přilákat zase o něco více lidí.
Stejně jako další věc, provázání se sdílenými koly. V porovnání s náklady na MHD jsou dva tři miliony na jejich znovuzavedení kapka v moři, kterou si město může dovolit. Respektive by tu službu mělo mít. Za mě jsme s tím skončili předčasně a je trošku ostuda, že univerzitní město s druhou největší památkovou zónou, které chce být turisticky atraktivní pro mladé, tohle nemá. Mimochodem, neprošlo to o jediný hlas.
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Takže chcete nezvyšovat cenu celé volební období? Je to udržitelné, když dopravní podnik každoročně opakuje, že zdražují opravy, musí se kupovat nová vozidla a podobně?
Když jsem v minulosti tohle mohl ovlivňovat z pozice radního, tak jsem říkal, že zdražení musí být spojeno s nějakým zlepšením. Což si já jako uživatel MHD nyní spojují hlavně s čistotou a bezpečnosti, kde jsou určité rezervy ne všem, kteří mají na výběr, se kvůli tomu chce jezdit MHD. Pokud přijdou nějaká opatření a hmatatelný výsledek, pak se dá mluvit o tom, že je potřeba přijmout výměnou za to nějaké zdražení. V minulosti se na tohle kašlalo a řeklo se „prostě to bude víc“, aniž by uživatel viděl nějaké zlepšení.
Kdyby mělo město na účtech půldruhé miliardy, tak si může dovolit dotovat MHD dle libosti. Pokud je ale o sumu této výše zadlužená, neměla by větší část nákladů přenášet na cestující?
Za mě budeme přenášet náklady třeba na uživatele aut. Ale když k tomu nebudou mít alternativu v podobě bezpečné, plynulé a dostupné MHD, tak to nebude fungovat. Někdy musíme udělat rozhodnutí, že třeba udržíme u MHD nějakou cenotvorbu, protože chceme, aby byla využívaná. Při přílišném zdražení lidé zase začnou víc jezdit auty a zhorší se dopravní situace ve městě.
Politická otázka na konec, vylučujete předem koaliční spolupráci s nějakou stranou?
Nedokážu si ji představit s SPD. Ne kvůli tomu, jací lidé zrovna v Olomouci tuto stranu zastupují, třeba v zastupitelstvu, protože s některými se znám osobně a lidsky s nimi nemám žádné konflikty. Ale jde o to, co ta strana reprezentuje navenek, jaké jsou její priority a jak se chová k základním bezpečnostním a zahraničním otázkám. A to je pro mě nepřekročitelná překážka.