Co považujete za největší problém Olomouce, který by se dal v příštích čtyřech letech vyřešit?
Největší problémy nikdy nevyřešíte za čtyři roky. Ve veřejném sektoru je všechno daleko delší a komplikovanější než v soukromém, musí to schvalovat víc orgánů a tak dále, aby byla zajištěna transparentnost, a že všechno funguje.
Z pohledu mých gescí vnímám problematiku parkování. Za volební období jsme vybudovali 161 nových parkovacích míst. Tam, kde je to možné, se při opravách silnic a chodníků snažíme upravovat parkovací místa a zvětšovat kapacitu, ale nárůst aut je bohužel daleko větší a rychlejší, takže nestíháme. Nyní máme připraveny tři projekty parkovacích domů a vyjednáváme s vlastníky pozemků na okrajích Olomouce kvůli odstavným parkovištím. Je to ale dlouhodobá bitva, na Hané lidé velice neradi prodávají pozemky.
Kde by mohla parkoviště být?
Ukazuje se naděje v Neředíně, kde vlastníci začali jednat i mezi sebou, jaké pozemky by nám mohli poskytnout, protože sami vnímají, že situace je velmi vážná. Neříkám, že parkování je největší problém Olomouce, ale lidé ho tak pociťují.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Pořádáte setkání s lidmi v ulicích a chcete od nich slyšet, co můžete zlepšit. Co říkají? Mluví právě o parkování?
Také. Ale většinou ti, kteří nějaké problémy opravdu pociťují, na setkání nechodí. Lidé přijdou s drobnostmi, sousedskými spory nebo třeba názory na ceny městské hromadné dopravy. Někdo říká, že je drahá, jiný, že by mohla být dražší. Dokonce jsou tam lidé schopní se pohádat. Jedni chtějí více zeleně, druzí jsou za vykácení stromů a vznik parkovišť.
Je to podobné, jako když byla nedávno umělecká instalace na náměstí Republiky. Půlka lidí říkala výborně, protože tam podle nich nemá být parkoviště, a druhá, že v žádném případě, že je to strašné a parkovacích míst by tam mělo být ještě víc. Každý chce parkovací domy a víc bytů, ale ne ve své ulici. Hodně musíte vyvažovat zájmy jednotlivých skupin obyvatel, aby byli relativně spokojení.
|
Neberte nám tramvaje. Úvahy o zkrácení tratě čelí v Olomouci kritice místních
Kdy se podaří sehnat dost peněz na rekonstrukci tramvajové tratě do Pavloviček, potažmo rekonstrukci celé Hodolanské ulice?
Rádi bychom trať opravili, dává nám to smysl. Je otázka, jestli budou vypsány dotace, v jaké výši, co nám ukáže zadaná studie, porovnání cen v tramvajové a alternativní dopravě, třeba elektrobusech. To vše bude na stole. Jednala jsem s ministrem dopravy, náměstek Tichý s poslancem Žbánkem byli také na ministerstvu, kde se radili s gesčním náměstkem, jestli vláda chystá dotace. Sledujeme evropské dotace, zároveň hledáme spolufinancování třetí etapy tramvajové tratě do Slavonína.
Seriál rozhovorů s lídry kandidátek
Předvolební seriál iDNES.cz představuje hlavní strany a hnutí, které usilují o křesla v olomouckém zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů s lídry, a tedy i kandidáty na post primátora se odvíjejí od výsledku parlamentních voleb a síly jednotlivých uskupení v Olomouci.
Přečtěte si také ostatní rozhovory:
Zrušení trati tedy nehrozí?
Je to neexistující problém, který si vymyslela opozice, aby měla co napsat na plakáty. Pavlovičkám rozhodně nehrozí, že by tam pro ně nebyla MHD a že by nebyla dostupná a kvalitní. Ať už bude jakékoliv řešení – a myslím, že tramvajová trať nakonec opravdu vyhraje – tak bude takové, aby lidé byli spokojeni.
Nebylo by vhodné dělat zásahy v ulici až v době, kdy by byl hotový východní obchvat města?
Tuto otázku nám má vyřešit studie včetně dopadu zejména nákladních automobilů. Na východní tangentu ale čekat nemůžeme, protože trať má nějaký stav dožití, amortizaci a po určitě době se musí opravovat, kontroluje to Drážní úřad. A nám už se lhůta blíží a musíme se aktivně připravovat. Až pak peníze budou, můžeme se do toho vrhnout.
Je reálné přemístit autobusové nádraží za vlakové, jak chce ANO?
Je to otázka vlastnictví parcel, které tam město nemá, takže by musela být spolupráce s developerem, jež by tam budoval třeba nové bytové centrum. Právě blízká slévárna má procházet rekonstrukcí.
Takže by se nabízelo vyvolat s ním debatu?
Určitě, vždy jednáme s každým developerem a stavebníkem, jenž přichází s nabídkou, nápadem. Ale samozřejmě to pokaždé musí projít přes Kancelář architekta města, radu, komise místních částí.
Chcete spolupracovat se soukromou výstavbou, a zvýšit tím dostupnost bydlení. Jak to může město ovlivnit?
Jedině tím, že umožní, aby se bytů stavělo co nejvíc. Čím víc bytů bude na trhu, tím víc bude klesat cena nájemného, bude tam konkurence, soutěž. Dnes je to bohužel tak, že jakmile se naprojektuje nová výstavba a začne se stavět, už se začínají prodávat byty. Poptávka je větší než nabídka a cena pořád může růst. My můžeme pomoct jedině tak, že umožníme stavebníkům stavět, což se i stalo, ve schváleném územním plánu jsme otevřeli nová území. Také můžeme na naší straně veřejné správy zjednodušit proces, kdy stavebník přichází a žádá o povolení.
Jak to udělat?
Chceme uvést v život návrh, že by vznikla kancelář koordinátora, u kterého by stavebník předložil vše, co je potřeba, on by s ním rovnou probral, jestli má doklady v pořádku a další proces na městě by šel přes něj.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Město pracuje na nových pravidlech parkování. Možná nejsložitější z celého města je Svatý Kopeček, kam jezdí velké množství turistů. Půjde tamní problém nějak vyřešit?
Jednáme z Lesy České republiky, u parkoviště naproti zoo jsme chtěli vykoupit větší část pozemku. Lesy s tím souhlasí, jenomže parcely jsou potenciálně stavební, takže je nabídly za cenu asi 22 milionů korun, do čehož se nám úplně nechtělo a navrhli jsme raději směnu. Naše pozemky se ale zase nelíbily Lesům, takže asi půl roku intenzivně vyjednáváme. Cíl je větší část pozemku vykoupit a výrazně zvětšit parkovací plochu.
Pan ředitel zoo má mimoto myšlenku parkování z opačné strany zahrady ve směru od Tovéře, kde by mohlo být parkoviště s navazujícím vláčkem pro návštěvníky. Znamená to ale velké vyjednávání s vlastníky pozemků i okolními obcemi. Snížilo by to dopravu na Kopečku, na druhé straně nevíme, co by to udělalo s obcemi v okolí, musela by proběhnout studie.
|
Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jdou i s novými tvářemi
Pojďme k tématu budoucnosti zimního stadionu. Co budete dělat, pokud varianta soukromé haly nabízené developerskou skupinou Redstone na Nové Velkomoravské s městskou podporou nedopadne, ať už bude důvod jakýkoli?
Pořád jsem velký optimista, ale i s touto variantou samozřejmě pracujeme od začátku, protože proměnných je hodně, navíc hlavní nositel myšlenky je soukromý investor, a ten si vždy může říct, že už mu čísla nevycházejí. Dobře víme, že ve stavebnictví ceny neuvěřitelně rostou. Takže i když nám to posvětí Evropská komise, může k tomu dojít. Nositel myšlenky nás navíc teď bohužel opustil (zakladatel, spolumajitel a vedoucí muž skupiny Redstone Richard Morávek v polovině září zemřel, pozn. red.), takže nevíme, jak na to bude rodina a Redstone reagovat.
Miroslava Ferancová
Jak tedy postupujete?
Zatím jsme připravili projekt malé hokejové haly, už má stavební povolení a v současné době se soutěží zhotovitel. Budeme tedy mít zázemí pro případ, že by byly nutné opravy zimního stadionu. Ten zatím drží a daří se tam zachovat extraligu, ale je otázka času, kdy už to nepůjde. Opět se jedná se státem, zda by mohly být dotace, Národní sportovní agentura ale zatím mlčí. Uvidíme, jestli bude nějaká dotace nebo by se nám podařil dobrý úvěr.
Budeme muset zvážit, zda půjdeme cestou generální opravy, anebo vybudujeme nový stadion sami. Nemáme ale vhodné pozemky, navíc varianta zelené louky je vždy nejdražší.
Umíte si představit koalici se všemi kandidujícími stranami?
Představovat si můžeme, co chceme, ale suverén je volič, a ten rozdá karty. Politika už mne naučila, že nikdy to není tak vyhrocené, jak to vypadá. Když se podíváte na programy, cíle máme v podstatě všichni stejné. Akorát třeba jako strany současné radnice máme víc zkušeností. Myslím, že snad všechny strany jsou takové, že bychom se domluvit mohli.