Vznikla nová velká koalice, pokračování SPOLU už nebylo reálné?
ODS neměla zájem o spolupráci asi s žádným uskupením, navíc byl velký tlak, že by to chtěli zkusit samostatně. To byl původně i náš zájem, ale ve chvíli, kdy se ve velikosti tohoto města každé uskupení rozhodne jít samo, což se nakonec stalo, nepřišlo nám to jako racionální rozhodnutí. Strašně špatně se následně vytváří povolební koalice a týká se to i programu. Po volbách se musí najít kompromisní řešení a volič pochopitelně nemusí být spokojen, protože oblast, která ho zajímá, se může stát obětí vyjednávání.
Program stavíte na třech pilířích: Olomouc blízko lidem, životu, rodinám. O jakou blízkost jde?
Jsou oblasti města, kde se žije výrazně lépe než jinde, stejně tak to platí i pro různé generace. Myslím, že dost kulhá propojení, které by sahalo od vzdělání, sociálních služeb a sportu až po investice do všech částí města.
Chcete místa ve školkách pro děti od dvou let v každé části města. Bude k tomu vůbec dost dětí?
Myslím, že politika města má být datová a zároveň nevycházet z výhledu jednoho, dvou, tří, čtyř let. Má se držet dlouhodobých trendů, což znamená minimálně deset, 15 let. Město má mít takové prognózy zpracované pro všechny oblasti politiky. Města jako Ostrava taková data mají a fungují na jejich základě. Musí se reflektovat například stárnutí populace. Hodně věcí ale vychází z dojmů a pocitů, třeba kolik bytů v Olomouci mají studenti.
Co to tedy znamená pro váš plán se školkami?
Není problém v tom, že by nebyla místa, ale máme oblasti, které jsou relativně rychle rostoucí i výstavbou, kde se dá očekávat, že budeme mít větší počet mladých rodin. Pro nás není cíl, aby se někde našlo místo pro dvouleté dítě, ale aby to bylo blízko buď zaměstnání rodičů nebo jejich bydlišti. Naopak máme místa, kde se hodně stavěly školky třeba v 80. letech, ale dnes už je tam spíš starší populace. Cílem není je rušit, ale snižovat počty dětí v třídách a zvyšovat podporu zaměstnanců i sociálních pedagogů.
Takže zvýšit výdaje do vzdělání?
Jsem učitelka na vysoké škole, takže pro mě je pochopitelné, že vzdělání je jedna z naprosto klíčových priorit, kam to město musí směřovat. Je to něco, co formuje společnost, demokratické myšlení a v žádném případě by se na něm nemělo šetřit.
Jak udělat bydlení dostupnější?
Navzdory tomu, co je v programech, nemá v tuto chvíli žádné řešení vůbec nikdo, protože jde o kombinaci obrovského množství faktorů, které město bude muset řešit. Že město nemá pozemky a má velmi malý fond vlastních bytů, je realita. Ve chvíli, kdy se nám extrémně rozvolní rozpočtová pravidla a vyskočí inflace, která zase výrazně zdraží hypotéky a sníží dostupnost bydlení, je to něco, co město ovlivnit nemůže. Město ale musí lidem pomoci.
Když se podívám i do ostatních programů, nevidím tam nic, s čím bych nesouhlasila, co se týká výstavby více městských bytů, sociálních bytů. Že bychom měli spolupracovat s developery, s investory, že je potřeba do smluv a územního plánování zapracovávat podmínky spolupráce, to je vlastně pravda. Nicméně to tam mají i subjekty, které byly na radnici docela dlouho a žádný výrazný posun jsem neviděla.
Lucie Tungul (TOP 09)
Na radnici jsou zatím i Piráti, kteří jsou teď s vámi, zlobíte se i na ně, že s tím nepohnuli?
Je otázkou, co lze udělat v rámci zastoupení, které tam je. Byla bych ráda, aby se i této oblasti věnovalo více prostoru, nicméně zároveň chápu, že ve chvíli, kdy není vůle ostatních subjektů to více posunout, tak se nic nestane. A netýká se to jen Pirátů.
Jak vidíte návrh developera, ať město přispívá na novou halu každoroční mnohamilionovou investiční dotací po dobu 30 let?
Olomouc určitě novou, rekonstruovanou nebo opravenou halu potřebuje, situace je smutná. Určitě by měla hledat cesty ve spolupráci s krajem. Nicméně ve chvíli, kdy se řada stran ohání potřebou být dobrým hospodářem města a na hale se nechá udělat za několik milionů nová střecha a další plán je potom halu zbourat, tak to není dobré hospodaření. Pro nás je jednoznačné, že pro to za daných podmínek nebudeme. Pokud je to pro některého našeho případného partnera to, na čem by spolupráce stála, říkáme to dopředu a zcela jasně. Nicméně pro mne by jedna hala neměla být bodem, na kterém má koalice stát.
Chcete stromy a stín zpět na náměstí. Na kterých a jak to udělat?
Víme, že to je velmi komplikovaná věc i že Horní a Dolní náměstí nejsou jediná, která Olomouc má. Kromě stromů ale máme i jiné způsoby, jak náměstí ochladit. Nebude chladněji, léta nebudou kratší. Když se podíváme třeba do Itálie, která má tento typ náměstí a kde jsou zvyklí na vysoká horka, tak zastínění, které dělají mezi domy, případně osvěžování chodníků sprškami a fontánkami, tak to všechno se při změnách a rekonstrukcích má brát v potaz.
Nový strom ale hned stín nepřinese…
Proto se v těchto prostorách využívají právě plachty, případně další způsoby stínění a ochlazování kostek. Letos se na náměstí nestihla mlžítka, ale počítá se s nimi. Dlouhodobé ochlazování má význam, protože ve chvíli, kdy je město rozpálené, tam nikdo není. A to je obrovský problém pro všechny, kteří tam podnikají a potřebují, aby město žilo. Už tak jsme univerzitní město a v létě tady studenti chybí. Přijedou turisté, ale lidé do města jít nechtějí, protože je tam takové horko, že se tam nedá vydržet.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech
Když srovnáte Olomouc s podobnými městy, chybí vám tu něco?
V porovnání třeba s Ostravou nebo Českými Budějovicemi, Libercem, Hradcem tak tady, když se udělá něco malého, prezentuje se to jako obrovský úspěch, že se vůbec něco povedlo. Chápu, že rozpočtové určení daní je problém, který budeme muset tlačit na celostátní úrovni. Proto si myslím, že je důležité, aby na radnici nebyla jen místní uskupení, ale i ta celostátní. I v takové situaci se ale jiná města dokážou posouvat dál. Na to, že Olomouc o sobě mluví jako o městě vzdělanosti a sportu, má naprosto katastrofický stav sportovišť i podpory sportu. A vůbec nejde o multifunkční halu. Je neuvěřitelné, jak dokážou kluby v takovém prostředí fungovat.
V programu k tématu také máte, že chcete otevřená školní sportoviště. V minulosti ale zaznívalo, že je problém sehnat správce, není to komplikace?
Dá se to výborně řešit s komisemi městských částí. Mnoho z nich funguje výborně právě kvůli tomu, že své oblasti dobře znají a znají i lidi, kteří jsou ochotní a chtěli by pro městskou část pracovat, samozřejmě je tu i spolupráce s řediteli škol. A nejde jen o možnost otevřít venkovní sportoviště, ale v jiných zemích otevírají i tělocvičny, lidé všech generací si můžou přijít zapinkat, zacvičit. Univerzita poskytuje městu spoustu dat, jak se málo sportuje, jak je potřeba zvyšovat odolnost všech generací. Tohle je jedna z cest, která se využívá málo.
Zmínila jste i vzdělání, co byste chtěli změnit tam?
Máme tady univerzitu i spoustu mladých lidí s nápady, které chtějí realizovat, ale není nastavený systém, jak s tím pracovat. Když chce někdo třeba začít novou oblast podnikání, lze mu dát třeba na půl roku zdarma nebo za symbolickou částku coworkingové prostory, kde se mohou lidé potkávat. FabLabs (otevřená sdílená dílna vybavená moderními počítačově řízenými technologiemi, např. 3D tiskárnou, 3D skenerem či laserovou řezačkou, pozn. red.) tu sice jsou, ale nefungují tak, jak reálně mají, že si tam člověk může přijít něco vyzkoušet a zjistit, že třeba by mohl začít něco dělat a podnikat.
Je strašně smutné vidět, že mladí lidé odchází do jiných měst, hodně třeba do Ostravy. Někdy stačí jen dát lidem možnost to zkusit. Město také může informovat, že se otevřel nový obchod, podnikatelský záměr, cokoli a pomoci lidem v začátcích.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jaký volební výsledek by pro vás byl uspokojivý?
Vítězství.
Koalice říkají, že spojením stran ukazují, že se umí dohodnout. S kým byste se naopak dohodnout nechtěli?
Než jsme začali jednat o programu, jasně jsme si řekli, že pro nás je v současném nastavení celostátní politiky naprosto nepřijatelná spolupráce s SPD a s ANO. Motoristé v Olomouci nekandidují, ale kdybychom je tu měli, bylo by to stejné. Chápu, že spousta lidí říká, že komunální politika je jiná, nicméně jsem také politolog a ve chvíli, kdy se u priorit, jako je vzdělání, dozvíme, že premiér chce vzít podporu soukromým a církevním školám, tak je to věc, která má přímý dopad na fungování toho, co má město v kompetenci a to je základní školství, případně mateřské školy. Není to od sebe oddělené.
Když se kraje dozvěděly, že dostanou výrazně méně peněz na silnice a hejtmani spojení s hnutím ANO ani neprotestují, tak jak můžeme čekat, že někdo bude bránit zájmy města vůči takovýmto návrhům, když vidíme, že se neděje vůbec nic.