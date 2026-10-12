Od voličů dostal bývalý starosta 201 hlasů. Volby vyhrál s 321 hlasy Zdeněk Profous ze Sdružení nezávislých kandidátů, které má čtyři mandáty. Více než Hannig má i místostarosta obce Petr Mžourek (STAN, 226 hlasů). Starostové a nezávislí získali mandáty tři. Dva zastupitele bude mít ANO, jednoho Nová volba pro Vápennou 2026.
„Cítím v tom obrovskou podporu ze strany spoluobčanů z Vápenné, strašně si toho vážím a těch pět mandátů si myslím, že je to o tom, že jsme to dělali dobře. A i to všechno, co mě mělo poškodit, v podstatě nehrálo roli. Lidé asi rozhodli kvůli práci, kvůli výsledkům,“ řekl Hannig.
Volby 2026 OBRAZEM
Zda znovu usedne do křesla starosty, nedokázal posoudit. „Pevně věřím v nějakou dohodu, ať už se mnou, nebo beze mne. Důležité je, aby radnice začala po mém odvolání zase fungovat,“ doplnil.
Hannig stál v čele obce dlouhých 24 let, před dvěma roky ovšem obcí s 1200 obyvateli proletěla kauza v souvislosti s využitím dotací kvůli rekonstrukci Latzelovy vily. Hannig kvůli kauze odešel od olomouckého vrchního soudu s podmínkou.
Krajský soud přitom nejprve starostu poslal na pět let za mříže (plus peněžitý trest 60 tisíc korun), odvolací senát ovšem trest zmírnil – za dotační podvod dostal Hannig podmíněný trest na čtyři roky a pokutu 300 tisíc korun.
„Starosta požádal o dotaci, jež byla poskytnuta účelově na rekonstrukci vily, a ta měla sloužit na poskytování služeb pro sociálně vyloučené a romské komunity. Objekt byl ale v určené době buď prázdný, nebo v něm probíhaly jen jednorázové akce jako vítání občánků či zasedání zastupitelstva,“ uvedla v odůvodnění soudkyně vrchního soudu Magda Mihulová.
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Místo vězení podmínka. Vrchní soud změnil starostovi trest za dotační podvod
Právě kvůli tomu obecní zastupitelstvo pár týdnů před volbami Hanniga odvolalo z funkce. Zastupitelé měli obavu, že kvůli zmíněné podmínce nemůže podepsat žádosti o dotace z programu Živel na obnovu obce po povodních (v hodnotě 200 milionů korun), což se později ukázalo jako lichá obava.
I proto se nyní do komunální politiky vrací. „Bylo to zbytečné, protože mi přišlo vyjádření ministerstva, že to jde vyřešit úplně jinak. Jeho právní odbor jasně řekl, že pokud to zastupitelstvo schválí, že to může podepsat místostarosta, ministerstvo to bude akceptovat a není potřeba, abych odstoupil,“ řekl Hannig.
Podle svých slov sám plánoval rezignovat 1. října, kdyby do té doby vyjádření resortu nedostal – byl by tak ještě podle něj týden času na podání žádosti.
Odvolán byl nakonec 16. září, vyjádření resortu obdržel 28. září.