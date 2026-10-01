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Chceme naslouchat a být vstřícné. Přibývá kandidátek tvořených pouze ženami

Ondřej Zuntych
  4:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ačkoliv počet žen kandidujících v komunálních volbách narostl, muži letos stále tvoří 65 procent všech jmen. Přesto se někde podařilo najít tolik zájemkyň o místní politiku, že v obci vznikla kandidátka tvořená pouze něžným pohlavím. V Olomouckém kraji je takových příkladů několik, zejména na Šumpersku. Ohlas okolí si političky zatím pochvalují.

Sestavit čistě ženskou kandidátku se rozhodla zkusit například Renata Čechová z Velkých Losin. Oslovila jich čtyři desítky a během dvou týdnů se jí podařilo sehnat čtrnáct zájemkyň. Předtím se neznaly, nejde tedy o skupinu kamarádek.

„Pak jsme se několikrát potkaly a debatovaly, bylo to velmi pestré a myslím, že takhle to má vypadat,“ povídá Čechová, která je osm let členkou zastupitelstva jako nezávislá. Coby politicky nejzkušenější nyní kandidátku Žen pro Losiny 26 vede.

„Proč jen ženská kandidátka? Možná jsme silnější, možná máme víc emocí, možná jsme víc komunikativní. Na kandidátkách jsou většinou muži, tak jsem si řekla, že ženy víc prosadím,“ přiznává.

„V Losinách žiju 30 let, znám tu víc žen než mužů. V zastupitelstvu jsou teď ženy a muži napůl a obec má i paní starostku, ale argumentace mužů je většinou silnější než ženská,“ dodává osmapadesátiletá pedagožka volného času.

Cílí na třetinu mandátů v zastupitelstvu

Program vznikal tak, že každá členka kandidátky přinesla téma, jež chce v obci zdůraznit. Výsledek se soustředí na bezpečnou dopravu, energetickou soběstačnost, komunitní život, zelenou budoucnost a zadržování vody či rovnováhu mezi turismem a životem obyvatel.

„Jezdí k nám hodně turistů, je tu termální park, historická papírna, zámek, všechno na jednom místě. Losiny jsou perla Jeseníků. Obci se podařilo vytvořit dvě nová velká parkoviště, ale pořád to nestačí a stále jsme obklopeni auty. Narovnat to lze jedině jednáním s lázněmi, bylo by potřeba udělat záchytné parkoviště, aby se neprojíždělo obcí,“ přibližuje Čechová.

Komunální volby v Olomouckém kraji

kandidáti v okresních městech

Za cíl si dala zisk pěti mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. „Pokud chceme věci ovlivňovat, musíme mít potřebnou sílu. Ke kandidatuře jsme musely sehnat minimálně 148 podpisů, lidé nám při tom říkali, že nám drží palce. Možná je to i tím, že kandidujeme jako nezávislé,“ věří jednička specifického hnutí v dobrý výsledek.

Ženy pro Losiny už o sobě daly vědět plachtami, uspořádaly bleší trh, roznášejí letáky s programem a výrazně připomenout se chtějí ještě před volbami.

Ve vedení Sobotína je ženská strana už 16 let

Na Šumpersku je ženských kandidátek hned několik. Stálicí jsou Ženy Sobotína, které šly poprvé do voleb už v roce 2010 a rovnou získaly tři mandáty. Do zastupitelstva se dostávají pravidelně a tři volební období měly starostku.

„Nejdříve jsme byly takové volnočasové uskupení, postupně jsme začaly debatovat, co se nám líbí a co ne a že bychom to chtěly změnit,“ vzpomíná Iveta Fojtíková, jež obec ležící shodou okolností nedaleko Velkých Losin vedla dvanáct let.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

„Vzaly jsme to selským rozumem, nic závratného, vždy jsme prosazovaly slušné chování, vstřícnost. Moje heslo bylo, že i ne se dá říct hezky,“ popisuje bývalá starostka, která je zastupitelkou dodnes a předsedá finančnímu výboru.

Při prvních volbách měla obavy z reakcí okolí. „Byly jsme překvapené, jakou podporu jsme dostaly a že jsme měly přes 1 500 hlasů, tak raketový start jsme nečekaly. Lidé mě asi vzali i jako ženu. Mám vztah ke škole, k veřejnosti, k seniorům,“ zamýšlí se. Kandidátku poskládala i tentokrát bez problémů.

Ženské kandidátky najdou voliči také v Petrově nad Desnou, kde vznikly Ženy pro budoucnost Petrova, v nedalekých Vernířovicích Ženy Vernířovice, v Hnojicích na Olomoucku Ženy pro Hnojice a třeba ve Výšovicích na Prostějovsku Náš domov.

Výrazné zastoupení žen může voliče zaujmout

Budoucnost Štítů na Šumpersku zase chtějí ovlivňovat nezávislé Ženy – pro změnu. „Od začátku jsme věděly, že chceme sestavit čistě ženskou kandidátku. Původně jsme si myslely, že bude problém jich najít patnáct, nakonec byl ale zájem tak velký, že jsme některé musely zařadit jako náhradnice,“ hlásí osmatřicetiletá lékařka Maria Bartoňová.

Jak říká, jejich cílem není „dělat velkou politiku“, ale hlavně naslouchat okolí a hledat lidská a praktická řešení. Dosavadní reakce na kandidátku jsou podle ní velmi pozitivní.

Odborník na politický marketing Martin Kubeš z projektu Vše pro komunálky říká, že ženská uskupení nebo kandidátky s vyrovnaným zastoupením mužů a žen mohou na část voličů působit pozitivněji.

Když v komunálkách naštvete voliče, naštvete souseda. A to nechcete, říká politolog

„Z hlediska marketingu není pravidlem, že je nutné ženské složení kandidátky propisovat přímo do názvu uskupení. Může to samozřejmě fungovat jako poměrně silný signál, pokud je právě genderové složení jednou z hlavních identit kandidátky,“ hodnotí.

Zajímavější je podle něj sledovat, jak hnutí pracují s tématem zastoupení žen v politice, například prostřednictvím podpory kandidujících žen nebo preferenčního hlasování.

„V komunálních volbách je to navíc specifické. Díky takzvanému panašování si volič může poskládat vlastní kandidátku napříč stranami, takže ženy nemusí hledat jen na jedné listině. Hezkým příkladem je například iniciativa Zakroužkuj ženu, která před sněmovními volbami v roce 2021 upozorňovala právě na nízké zastoupení žen a na význam preferenčních hlasů,“ podotýká Kubeš.

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