Zásadní zvrat v koaličním vyjednávání, které připouštělo i možnost pokračující vlády Jeseníku srdcem (TOP 09 a nezávislí) s Pro Jeseník (nez.) a pohodlnou většinou 14 mandátů, nastal v pondělí odpoledne, kdy se na společné schůzce jednalo o sedmičlenné radě města a dvou místostarostech.
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Jeseník srdcem požadoval tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic. „Vzhledem k tomu, že by Pro Jeseník mělo v radě většinu, nám to přišlo jako důležité,“ uvedla dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová. To se však nakonec ukázalo jako kámen úrazu.
„Právě v personálních požadavcích Jeseníku srdcem, včetně konkrétních návrhů na obsazení vedení města, jsme viděli zásadní překážku pro uskutečnění změny, kterou od nás voliči očekávají,“ informovalo uskupení Pro Jeseník na sociálních sítích. Nakonec se tak dohodlo s hnutím ANO, jež požadovalo dvě místa v radě a jednu místostarostovskou pozici.
„Dohoda s ANO nám v tomto směru poskytuje větší prostor pro prosazování našeho programu a současně na nás klade hlavní odpovědnost za práci budoucího vedení města. V souhrnu programových, personálních a organizačních podmínek proto považujeme spolupráci s ANO za lepší základ pro následující čtyři roky,“ informovalo uskupení a ujistilo, že jeho priority se nemění.
„Čeká nás především obnova Jeseníku po povodních, řešení bezpečnosti, odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými prostředky i další programové závazky, které jsme v průběhu kampaně představili,“ shrnuli zástupci Pro Jeseník.
Dosavadní starostku Zdeňku Blišťanovou (Jeseník srdcem) vystřídá lídr Pro Jeseník Dušan Antálek.
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Pro Jeseník srdcem je odchod do opozice zklamáním. Přesto chtějí jeho členové dál aktivně pracovat v zastupitelstvu. „Budeme navazovat na naše výsledky z posledních osmi let a podporovat další rozvoj projektů, které jsme pro občany uskutečnili. Dobré návrhy podpoříme bez ohledu na to, kdo je předloží, ale zároveň budeme důsledně kontrolovat hospodaření a rozhodování vedení města,“ shrnula Blišťanová.
Podle Tibora Macíka (Pro Jeseník) jednání pokračují a vedou se další rozhovory o možné širší spolupráci. Ve hře je tedy i případné rozšíření koalice o některý z dalších subjektů. Ve volbách ještě uspěli Občané Jeseníku (KDU-ČSL a nez.), Náš Jeseník (Trikolora a nez.) a Nezávislí za Jeseník (Svobodní a nez.), kteří shodně získali po jednom mandátu.
Volby 2026 OBRAZEM
Komunální volby v Jeseníku vyhrálo před čtyřmi lety uskupení Jeseník srdcem se sedmi zastupiteli. Druhá byla společná kandidátka hnutí ANO a ČSSD s pěti mandáty. Třetí uskupení Pro Jeseník získalo čtyři zastupitele. Do zastupitelstva se dostali na čtvrtém místě také Jeseničtí 2022 se třemi mandáty, jednoho zastupitele obdrželi na pátém místě Nezávislí - Jeseník. Šestí skončili Společně (ODS a KDU-ČSL) s jedním mandátem. Voleb se zúčastnilo 41,42 procenta voličů. Na koalici se tehdy domluvily Jeseník srdcem a Pro Jeseník.