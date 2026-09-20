Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech:
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk
Současné vedení města v čele s hnutím Jeseník srdcem poukazuje na rozsah obnovy a složitou státní legislativu, která prý opravy brzdí. Kritici současné koalice naopak zmiňují pomalé tempo, nedostatečný posun v protipovodňových opatřeních nebo pochybnosti nad tím, které projekty dostaly přednost.
Nové zastupitelstvo však vedle následků vodní pohromy čekají také problémy, které Jeseník trápily už dávno před ní. Jedním z těch stěžejních je odchod mladých lidí, kteří míří za studiem či lepšími pracovními příležitostmi jinam. S tím souvisí nabídka bydlení, pracovních míst i dlouhodobá dopravní izolovanost regionu.
O místa v jesenickém zastupitelstvu se letos uchází devět uskupení, z nichž osm odpovědělo na otázky iDNES.cz, nereagovala pouze Eva Ruschková z SPD.
Ostatní lídři zhodnotili končící volební období, představili své recepty na to, jak zabránit odchodu mladých lidí, a nastínili, na co by se chtěli zaměřit v příštích čtyřech letech.
Redakce jim položila následující dotazy:
- Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo v Jeseníku uskutečnit a co je podle vás naopak chyba, že se nedotáhlo?
- Jeseník dlouhodobě opouštějí mladí lidé, mimo jiné kvůli omezené nabídce pracovních příležitostí a dostupného bydlení. Co by podle vás měli místní politici udělat, aby je ve městě udrželi nebo přilákali zpět?
- Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?
Martina Seidlerová (Jeseník srdcem): Převod tepla je pro nás prioritou
1. Za největší úspěch bereme zvládnutí krizového řízení a zajištění povodňové obnovy, město podalo 32 dotačních žádostí za 1,9 miliardy. Rozjeli jsme revitalizaci sídliště Pod Chlumem, dokončili čtvrtou etapu na sídlišti 9. května, vybudovali chodník do Priessnitzových lázní, otevřeli dvě dětské skupiny a rozšířili senior taxi. Mrzí nás pomalejší tempo popovodňových oprav a odložení opravy kina Pohoda a Městského divadla.
2. Připravujeme obecní nájemní byty ve Vrchlického ulici, startovací byty i parcely pro rodinné domy v lokalitě Kalvodova. Pro podporu podnikání spouštíme městský inovační hub, rozvíjíme průmyslovou zónu Za Podjezdem a podporujeme podnikatele v cestovním ruchu. Chystáme také ordinace a služební byty pro lékaře a podporujeme budoucí mediky a zdravotníky.
3. Prioritou je převod centrálního zásobování teplem pod město, protipovodňová ochrana a nový varovný systém. Zaměříme se také na bezpečnou dopravu, rozvoj sídlišť, podporu místní ekonomiky a systém slev u jesenických obchodníků a živnostníků.
Vendula Sukupová (ANO): S výstavbou pomůže bytové družstvo
1. Pozitivně vnímáme dětské skupiny, které rodičům umožní dřívější návrat do zaměstnání. Tato služba chyběla v celém regionu a měli jsme ji před čtyřmi lety ve volebním programu. Dobrá je i výstavba chodníku v Rejvízské ulici. Za výraznou chybu považujeme, že se současné vedení nepustilo do družstevní bytové výstavby, přestože ji mělo v programu. Dva roky po povodních také nevidíme iniciativu v protipovodňových opatřeních.
2. Mladí lidé vždy odcházeli za studiem, praxí či pracovními možnostmi, nebereme to jen negativně. Jeseník ale nesmí zaspat. Musí pracovat na lepších službách, technologické infrastruktuře, zejména vysokokapacitním internetu, a pracovních příležitostech, aby byl atraktivní pro nové lidi i ty, kteří se mohou vrátit. Důležité jsou byty, hledání lokalit pro rodinné domy a výrazná aktualizace územního plánu.
3. Prioritou je bytová výstavba prostřednictvím založení bytového družstva a co nejrychlejší jednání a projektování protipovodňových opatření ve spolupráci s obcemi v povodí Bělé a Staříče, Povodím Odry, Olomouckým krajem a příslušnými ministerstvy.
Dušan Antálek (Pro Jeseník): Návrat rybářských závodů i střecha nad kluzištěm
1. Za pozitivní považuji chodník do lázní, zahájenou revitalizaci sídliště Pod Chlumem či rekonstrukci budovy IPOS spojenou s přesunem městského úřadu. Mrzí mě, že se nepodařilo dotáhnout zastřešení kluziště, stezku podél Bělé z parku do Kontry či nabídku městských pozemků v lokalitě Kalvodova. Podobně se mohla posunout studie Lipovského kopce pro vznik dalších parcel. Volební období výrazně poznamenaly povodně, bez nich by se pravděpodobně podařilo realizovat více projektů.
2. Člověka zakotví hlavně vlastní bydlení a práce. Radnice by se měla soustředit na podporu vlastnického bydlení a malého a středního podnikání. Pro firmy je problém špatná dopravní dostupnost regionu. Jeseník má naopak kvalitní školy, přírodu a relativně bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi, na čemž můžeme stavět.
3. Prioritou je obnova města po povodních. Dále bezpečnost veřejného prostoru, výstavba bytového domu ve Vrchlického ulici, zastřešení kluziště, benefitní karta občana a podpora mládežnického sportu. Rád bych také do Jeseníku vrátil rybářské závody.
Ladislav Rozenský (Motoristé): Štíhlé město a vyrovnaný rozpočet jako priorita
1. Pozitivní je odvaha investovat do strategického majetku města, oprava budovy IPOS a zvládnutí nejkrizovějších fází obnovy po povodních. Za zásadní chybu považuji těžkopádnou byrokracii a nedostatečnou podporu podnikatelského prostředí. Město nemá suplovat trh, ale odbourávat regulace, podporovat živnostníky a uvolnit pozemky pro soukromou výstavbu.
2. Mladí potřebují především prostor a motivaci. Chceme prodávat zbytné městské pozemky soukromým investorům s podmínkou rychlé výstavby. Pracovní místa vytvářejí podnikatelé, proto navrhneme začínajícím lokálním podnikatelům nulové nájemné v městských nebytových prostorech na první dva roky a daňové pobídky v rámci kompetencí města.
3. Priorita je štíhlé město a vyrovnaný rozpočet, opravy silnic po povodních a rozšiřování parkování. Budeme prosazovat kombinovaný silniční a železniční tunel pod Červenohorským sedlem, který má pomoci přeshraniční spolupráci, byznysu a cestovnímu ruchu. Zaměříme se i na krizové řízení, aby se zkušenosti z povodní promítly do funkčního krizového plánu města.
Marcel Šos (Nezávislí za Jeseník): Musíme hlídat městskou kasu
1. Pozitivum? Jednoznačně zvládnutý marketing na sociálních sítích. Škoda, že reálné problémy se lajky nevyřeší. Radnici tiká čas u konce skládkování v roce 2030 i smluv na vytápění pro tisícovku bytů v roce 2028. A připočtěme dlouhodobý nedostatek bytů, parkovacích míst či otazníky nad prioritami při následcích povodní.
2. Jeseník leží v údolí ohrožovaném povodněmi a na svazích naráží na limity CHKO, což omezuje bytovou výstavbu. Město nemůže stát jen na cestovním ruchu, potřebuje vyváženou ekonomiku mezi udržitelným průmyslem a turismem. Mladí zůstanou, jen když budou mít kde bydlet a pracovat. Vedení města musí jednat s ministerstvy o rozumném uvolnění rozvojových bariér a cílené podpoře lehkého a moderního průmyslu.
3. Prioritou je důsledná obnova po povodních, při níž je třeba hlídat městské finance. Odblokujeme plochy pro bytové a rodinné domy, chceme vyjednat státní podporu modernímu průmyslu a řešit parkování, předluženost obyvatel a bezdomovectví. Údržbu a stavbu chodníků považujeme za samozřejmou práci samosprávy.
Václav Dvořák (Občané Jeseníku): Vodu je nutné chránit
1. Pozitivních věcí se za poslední volební období najde docela hodně: Dokončila se například výstavba chodníku z Jeseníku do Priessnitzových lázní, o jehož potřebnosti se mluvilo snad patnáct let. Máme hojně využívaný skatepark, dokončuje se oprava budovy IPOS, na základní škole máme skvělou montessori výuku. Nicméně na druhou stranu se nepodařily pořádně dotáhnout opravy po ničivých povodních, na tom musí nové vedení města ještě hodně zapracovat a bude to dřina.
2. Jedna z věcí je výše zmíněná kvalitní montessori výuka, protože tu pro své děti vyhledává stále více mladých rodin. Lidé ale hlavně potřebují bydlení a dobrou práci. To si, doufám, uvědomují všichni kandidáti do jesenického zastupitelstva. Je to každopádně běh na dlouhou trať. Bez pomoci Olomouckého kraje a hlavně státu s tím pohneme těžko.
3. Ochrana zdrojů pitné vody a samozřejmě také péče o seniory, kterých na Jesenicku přibývá. Hlavně je však potřeba dokončit opravy po zmíněné přírodní katastrofě a prosadit aspoň nějaká protipovodňová opatření.
Jiří Jelínek (Náš Jeseník): Je třeba aktivně lákat investory
1. Zásadním momentem byly ničivé povodně. Úspěch je, že jsme situaci zvládli díky nasazení integrovaných záchranných složek, solidaritě občanů a pracovníkům technických služeb a VAK. Teď se naplno rozběhly opravy zničené infrastruktury. Běžný rozvoj města však zpomalila administrativa spojená s obnovou, dotacemi a schvalovacími procesy.
2. Bydlení je důležité, ale na prvním místě je práce. Bez stabilního a dobře placeného zaměstnání lidem byty nepomohou. Město musí aktivně lákat investory, vytvářet jim výhodné podmínky v průmyslových zónách a podporovat místní podnikatele a malé firmy. Důležité je také prolomit dopravní izolaci a tlačit na stát a kraj kvůli modernizaci silničního i vlakového spojení.
3. Chceme zdravé hospodaření a smysluplné investice, efektivní využívání dotací, energetické úspory městských budov a podporu podnikání, lázeňství a celoročního turismu. Zaměříme se také na péči o seniory a terénní služby, bezbariérovost, dostupnost lékařů, modernizaci škol a bezpečné veřejné prostory pro rodiny.
František Brašna (SOCDEM): Živé náměstí a boj s bezdomovci
1. Myslíme si, že se po velmi děsivé povodni před dvěma lety podařilo obnovit železniční spojení, dokončují se opravy komunikací a zpevňují koryta řek. Je také snaha zajistit lékaře a zubaře, vše je ale běh na dlouhou trať. Jako srdeční záležitost vnímám velkou a viditelnou kulturní aktivitu v Jeseníku přístupnou všem.
2. Problém jsou přemrštěné ceny bytů a pronájmů nebytových prostor v kombinaci s nízkými platy, což ztěžuje začátky podnikání. Slabinou je také dopravní infrastruktura, návaznost spojů a velká vzdálenost mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Problematická je fyzická dostupnost úřadu, který je na kopci a pro některé obtížně přístupný. I tím by se mělo začít.
3. Prioritou jsou funkční a bezpečné chodníky, lepší infrastruktura, podpora podnikatelských záměrů a turismu, větší nabídka služeb a oživení náměstí pro setkávání, nejen průjezd aut. Ke kráse města nepřispívá ani shluk bezdomovců u kina a autobusového nádraží. Chceme Jeseníku vrátit přitažlivost a vytvořit prostředí, kam se budou návštěvníci častěji vracet nebo zde zůstávat.