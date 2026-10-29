Koalici s hnutím ANO Antálek oznámil na začátku týdne s tím, že pokračují jednání o případné širší koalici. Nakonec ale koalice v Jeseníku bude pouze dvoučlenná s těsnou většinou, Antálek to oznámil ve čtvrtek.
„Druhým místostarostou by se měl stát Aleš Suchánek z PRO Jeseník. V sedmičlenné radě budeme mít PRO Jeseník pět míst, ANO dva,“ uvedl Antálek. Personální obsazení zbývajících čtyř míst v radě se podle něj stále ladí. Koaliční smlouva dosud podepsána nebyla.
|
Jeseník povedou nezávislí a ANO. Starostou bude Antálek, Blišťanová jde do opozice
Zástupci vítězného uskupení původně jednali také s Jeseník srdcem, se kterým dosud tvořili koalici na radnici. Již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně.
Roli hrály i personální požadavky, zástupci Jeseník srdcem požadovali tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic, uvedli již dříve zástupci PRO Jeseník. Uskupení Jeseník srdcem, které městu vládlo uplynulých osm let a ve volbách skončilo s rozdílem pouhých 59 hlasů druhé, nakonec tedy odchází do opozice.
ANO se vrací do čela města po osmi letech. Uskupení PRO Jeseník prý ANO dává větší prostor pro prosazování programu. Mezi priority uskupení řadí obnovu města po povodni ze září 2024 , bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.
Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. PRO Jeseník získalo sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele.
Dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) míří do opozice. Vedoucí pozici na kandidátce přepustila letos Martině Seidlerové. Důvodem bylo, že Blišťanová byla loni zvolena poslankyní. Sedm mandátů získalo sdružení i před čtyřmi lety.
Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.