Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech:
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk
Post starosty v Hranicích bude obhajovat Daniel Vitonský (ANO), který dnes stojí v čele koalice ANO, Hranice pro život, Pro Hranice a ODS. V komunálních volbách se opět setkají pod stejným jménem otec a syn Miroslav Raindl.
Zatímco mladší kandiduje za ANO, starší vstupuje do voleb jako lídr za KSČM na kandidátce nového uskupení Hranice pro všechny. Nováčkem je v letošních volbách také místní uskupení Nezávislí a občanské hnutí Hranice+.
Redakce lídrům kandidátek položila tři následující dotazy:
- Co vnímáte jako pozitivní, že se podařilo v tomto volebním období uskutečnit, a co je podle vás naopak chyba, že se nedotáhlo?
- Hranice trápí kolaps dopravy, nedostatek parkovacích míst a také sociální problematika a veřejný pořádek. Co uděláte pro zlepšení v těchto oblastech?
- Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?
František Polách (KDU-ČSL): S VRT bude hůř, chceme podpořit dostupnost stomatologů
1. Mezi nejvýznamnější projekty patří nový povrch Zborovské ulice, úprava křižovatky u Černého orla a dokončení Kropáčovy ulice. Investice mířily od oprav mateřských škol po výměnu kotlů v Domově seniorů. Podporu získaly také projekty organizací, které pomáhají lidem v těžké situaci. Nedotažené zůstávají projekty jako modernizace železničního nádraží a autobusového stanoviště.
2. Doprava je jedním z největších problémů Hranic a s budoucím terminálem VRT se dále zhorší. Ve špičkách může zatížení dosáhnout až 10 tisíc vozidel. Je nutná modernizace a koordinace světelných křižovatek, spolupráce s krajem na nádraží a zkapacitnění přivaděčů k budoucímu dopravnímu uzlu včetně parkovacího domu u nádraží.
3. Klademe důraz na dostupné zdravotní a sociální služby, moderní infrastrukturu a stabilní podmínky pro bydlení. Chceme zachovat plnou dostupnost záchranné služby a pediatrické pohotovosti, posílit síť praktických lékařů a podpořit dostupnost stomatologické péče. Prioritou je příprava moderního domova s pečovatelskou službou a denního stacionáře.
Miroslav Raindl (Hranice pro všechny): Lepší komunikace. Musíme řešit i dům pro seniory
1. Dobrým počinem se stala tzv. náplavka, její realizace však započala již v minulosti. Ale město jako takové fungovalo ve většině oblastí. Co bych vyčetl, je menší zájem o připomínky občanů. Být zastupitelem není trafika, ale práce pro lidi. Naše sdružení má výzvu: Bezpečné, čisté a prosperující město.
2. S nadsázkou říkám, že kdo vyřeší dopravu ve městě a parkování, vyhraje volby. Musí se sladit zeleň a parkovací plochy. Jenže když přidáme parkovací místa, ubereme zeleň. A navíc přibývá vozů typu SUV, které potřebují více místa, a zejména na sídlištích je to problém. Zde je dobré obrátit se na občany, kteří by mohli tipovat nebo navrhovat místa k parkování. Já vidím prostor na silnici u sídliště Jaslo, kde by mohla být vyznačena stání, aby lidé mohli třeba na finanční úřad. Možností jsou i parkovací domy.
3. Priorita je především ve zlepšení komunikace s občanem. Chceme vyřešit další dům pro seniory. Více se zaměřit na centrum města – náměstí je jen neužitečná plocha, kde chybí více zeleně. Chceme opět připravit skupinu složenou především z občanů, která by dávala podněty pro zkvalitnění života ve městě.
Daniel Vitonský (ANO): Terminál i obchvaty. Chceme pokračovat v investicích do škol a školek
1. Za největší pozitivum považuji kompletní rekonstrukci Zborovské ulice nebo vybudování náplavky na Kropáčově nábřeží, rozvoj volnočasového areálu v lokalitě Pískáč, nový skatepark, boulderové kameny, parkourové a workoutové hřiště a cyklostezku kolem Pískáče. Máme připravenou výstavbu nového centrálního dětského hřiště. Důležité pro mě je, že výsledky naší práce nejsou jen na papíře, ale jsou vidět přímo ve městě.
2. Doprava je jedním z největších problémů Hranic. Dlouhodobým řešením je nový autobusový terminál a navazující dopravní infrastruktura, včetně severovýchodního a severozápadního obchvatu a přeložky krajské silnice. Dokončujeme nové parkování na Spartě a následovat budou parkovací plochy v Nerudově ulici, na Motošíně a v Nové ulici.
3. Naší prioritou je realizovat připravené výše zmíněné projekty. Pokračovat chceme v investicích do škol a školek, sportovišť, komunikací, chodníků, cyklostezek a parkovacích míst. Prioritou zůstává zdravotnictví, podpora hranické nemocnice a dostupnost lékařské péče.
Michal Burjeta (Nezávislí): Řešením jsou i sdílená auta. K obchvatu je třeba vynaložit úsilí
1. Hodnotíme to objektivně, zrealizovalo se mnoho dílčích projektů a dokončil se i jeden ze strategických. Všem, co k tomu přispěli, patří uznání. Jako neúspěch však vidíme nevyřešenou dopravní situaci průmyslové zóny v Tovární ulici.
2. Plány severovýchodního obchvatu jsou zde od roku 2017. Chce to vynaložit úsilí, aby započala výstavba alespoň části od Sigmy k Cetrisu. Hromůvka a Struhlovsko mají pouze jednu příjezdovou cestu. Jsme pro jejich napojení na průtah a pro obnovení původní sedmdesátky. Ohledně parkování lze na pár místech provést úpravy na základě podnětů občanů, ale i zavedení sdílených aut pro ty, kdo nepotřebují vůz každý den. Chceme vzájemný respekt mezi strážníky a občany. Řešení ojedinělých přestupků domluvou a vhodné rozšíření kamerového systému. Podpoříme aktivní stárnutí a programy pro seniory, které pomohou udržet si soběstačnost a kvalitu života.
3. Brát připomínky občanů v potaz, tak aby mohli ovlivnit život ve svém okolí k lepšímu. V rámci zakázek upřednostňovat místní firmy a živnostníky, aby peníze z odvedených daní (kde to jde) zůstaly ve městě a regionu.
Karla Vlasáková (ODS): Víc míst k parkování a bezpečná ulice
1. Podařilo se realizovat řadu důležitých projektů jako dobudování protipovodňových opatření, zásadní proměna veřejného prostoru náplavky v Kropáčově ulici jako relaxační zóny, světelná křižovatka u Černého orla, vybudování nových parkovacích stání, zahájení prací na statickém zajištění hradebního okruhu a oprava havarijního stavu střechy zámku, výstavba klíčové cyklostezky kolem Pískáče a cyklostezky Tovární – Římský most... I přesto se město potýkalo s problémy, jako je pomalý rozvoj obecního bytového bydlení, nedostatečné tempo řešení parkování na velkých sídlištích atd.
2. Budeme nadále prosazovat projekty na revitalizace sídlišť s cílem navýšit parkovací místa, zlepšení sociální problematiky a veřejného pořádku, posílení kamerového dohledu v rizikových lokalitách, asistenci prevence kriminality, vyhlášky omezující alkohol na veřejnosti a hazard.
3. Pilíře našeho programu jsou: doprava, bydlení, školství, zdravotní a sociální péče, úprava veřejných ploch a zeleně, ochrana proti povodním, hospodárná a otevřená radnice, bezpečné ulice.
Martin Malášek (SPD): Hranice nejsou městem dopravního kolapsu. Ať jsou bezpečné a hrdé
1. Přestože jsme po volbách skončili v opozici, snažili jsme se po celé čtyři roky aktivně pracovat pro město a podporovat smysluplné projekty. Pozitivně vnímám například rekonstrukci letního kina, revitalizaci nábřeží, přípravu městských bytů nebo opravu Zborovské ulice. Z opozice se nám podařilo prosadit i vlastní návrhy, například kastrační program pro toulavé kočky.
2. Hranice podle mě nejsou městem v dopravním kolapsu, máme ale konkrétní problémy s dopravou a parkováním. Chci postupně navyšovat kapacitu parkovacích míst a lépe využívat městské pozemky. V sociální oblasti chci spojit pomoc s větší důsledností. Každý, kdo pomoc potřebuje, ji má dostat, ale zároveň musí platit pravidla pro všechny. Důležitá je také důslednější spolupráce města, městské policie a dalších institucí.
3. Naším mottem jsou „Bezpečné a hrdé Hranice“. Mezi naše priority patří startovací byty pro mladé, multifunkční sportovní centrum a připomínání historie města, například sochou mnicha Jurika
Karel Machyl (Hranice pro život): Průtahu vrátíme rychlost, křižovatkám dáme semafory
1. Změnil se územní plán ve prospěch občanů, problematická křižovatka U Černého orla byla osazena světelnou signalizací, za výrazné podpory města se vybudovalo nové charitní centrum, začala fungovat dotovaná služba senior taxi, začala revitalizace parku Čsl. legií. Dochází k otevření Palačovské spojky, rekonstruují se budovy v majetku města, sbory dobrovolných hasičů získaly novou techniku a do finále se dostává příprava výstavby nového dopravního terminálu s parkovacím domem.
2. Co se týká parkování, tak dochází k pravidelným opravám a budování nových míst – Komenského, Sparta, roste nový parkovací dům na kpt. Jaroše, v následném volebním období bude vybudován nový parkovací dům u nádraží, je připraveno budování parkoviště v Nové ulici.
3. Naší prioritou je výstavba bytů – družstevních, městských nájemních i developerských, revitalizace sídlišť, centrální dětské hřiště, připravit mateřské školy pro přijímání dětí mladších tří let, osazení dalších křižovatek světelnou signalizací, zlepšit parkování na sídlištích, na průtahu městem vrátit 70 km/h.
Michal Ondra (PRO Hranice): Chytré zóny pro rezidenty. Chceme bezbariérové chodníky
1. Za dobré považuji opravu Zborovské ulice, kilometry nových cyklostezek a start městské bytové výstavby. Za svůj vlastní podnět z června 2024 pak beru velké dětské hřiště pro nejmenší děti; dnes je vysoutěžené za 12,1 milionu a má být hotové v dubnu 2027. Naopak město nemá řešení parkování pro místní, nemáme startovací byty, nedaří se sem dostat chybějící zubaře a pediatry a městská firma EKOLTES pořád nemá vedení vybrané v otevřeném výběrovém řízení podle měřitelných cílů a spíše připomíná odkladiště pro politiky.
2. U parkování chceme chytré rezidenční zóny a důslednější kontrolu a postihy vůči těm, kdo pravidla nerespektují. U MHD trvám na tom, aby zůstala pro Hraničáky zdarma. Chceme posílit hlídky městské policie tam, kde to lidé nejvíc cítí. Sociální problémy se ale represí nevyřeší, ty patří řešit prevencí a terénní prací.
3. Bydlení jako první. Bytový dům s 28 byty je začátek, chceme rozšířit terénní sociálně-zdravotní péči, dodělat bezbariérové chodníky a přechody a vyhodnotit senior taxi. Chceme funkční rozklikávací rozpočet a pohlídat dluh.
Jiří Lysák (Hranice+): Palačovská spojka je úleva. Chceme, aby se zapojili podnikatelé
1. Do Kropáčovy ulice se dá zajít k vodě a posedět. Kolem Pískáče se projedete na kole i na bruslích. Město také získalo ze státního programu 90 procent nákladů na nový bytový dům. K důležitosti vybudování protipovodňových opatření ve městě je potřeba jenom pogratulovat. Mrzí mě ale lhostejnost. Lidé v Hranicích už sedm let rozhodují v rámci participativního rozpočtu o půldruhém milionu z městského rozpočtu. Loni přišly dva návrhy. Šest, pět, šest, dva — tolik jich bylo za poslední ročníky. To by se dalo zlepšit. Soused, který jednou uvidí, že jeho nápad někdo vyslechl, podá příště druhý.
2. V současné době činí největší problém oprava mostu na třídě 1. máje. Do konce října se navíc otevře Palačovská spojka, která odvede tranzitní dopravu mířící na Valašsko a dále na Slovensko mimo město. Naší lokalitě by mělo zprovoznění spojky ulevit až o 15 tisíc automobilů denně.
3. Tři pilíře našeho hnutí: aby se zapojili podnikatelé, aby se bylo kde potkávat a fungovala komunikace. Člověk, který nám dá hlas, uvidí do měsíce, jestli podle našeho programu jednáme.
Komunální volby v Olomouckém kraji
kandidáti v okresních městech