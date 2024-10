V Olomouckém kraji podepsali koaliční smlouvu, přibudou tři náměstci

„Jako hnutí ANO jsme se sešli se všemi subjekty úspěšnými ve volbách. Z toho nám vyplynula kontura, jak a s kým hodláme na kraji pracovat,“ řekl budoucí hejtman Ladislav Okleštěk s odkazem na programové shody.

ANO získalo v pětapadesátičlenném krajském zastupitelstvu 26 míst, koalice SPD pět. Z toho vycházela i koaliční dohoda. Předsednictví finančního výboru má získat ODS, kontrolní výbor by měl mít předsedu ze Stačilo.

„Neměli jsme extrémně rozdílné názory. Poměr hlasů, které jsme dostali, zhruba odpovídá i poměru mandátů. Vycházeli jsme i z toho, jaké máme počty lidí, kteří jsou schopni pozice obsadit. Volič to rozdal tak, že jakákoli jiná kombinace by pro něj znamenala zradu,“ dodal Okleštěk.

ANO se s SPD podle něj shodne v mnoha věcech, silným spojovacím motivem byl nesouhlas s vládní pětikoalicí, jejíž strany také dosud kraj vedly.

„Nemáme žádné větší problémy, ANO a SPD jsou schopny spolu vládnout, mají velmi podobný pohled na svět a věřím, že to bude fungovat. Nová vláda by měla hlavně pomáhat lidem. Úkol číslo jedna proto je zaměřit se na Jesenicko. Píšou mi lidé z Jesenicka i o věci, s nimiž kraj nemůže moc dělat, například že vysoušejí domy a platí osm korun za kilowatt a to je pro ně samozřejmě katastrofa,“ řekl Radim Fiala, jenž kandidátku do voleb vedl.

Vzhledem k výsledku voleb však o účasti v krajské radě neuvažoval a bude pokračovat v práci poslance.

Jesenicko číslo jedna

„Někdo nám říká, že jsme populisté a já říkám, že jsem hrdý populista, protože populi znamená lidé. Když posloucháte, co lidé chtějí, v politice to hodně pomáhá,“ nastínil Fiala.

Krajská vláda ANO

Ladislav Okleštěk, hejtman, ekonomika, investice, majetek a krizové řízení Vladimír Lichnovský, 1. náměstek, zdravotnictví, investice příspěvkových organizací, energetika Monika Hryzbilová, náměstkyně, sport, kultura a památková péče Martin Škurek, náměstek, sociální věci a záležitosti seniorů Irena Blažková, náměstkyně, životní prostředí, odpady a zěmědělství Bohuslav Hudec, náměstek, dotace a doprava Svatopluk Binder, náměstek, školství a cestovní ruch Petr Vrána, neuvolněný radní Jana Konvičková, neuvolněná radní SPD

Pavel Jelínek, náměstek, strategický rozvoj a IT Dan Chromec, neuvolněný radní

Dodal, že povolební vyjednávání v celé republice ukazuje spolehlivost SPD. „Tím, že jsme v koalici nejen v Olomouckém kraji, ale i na Vysočině, v Hradci Králové, v Ostravě, jsme popřeli, že nechceme nikde být, že jsme nějakou solitérní stranou stojící na okraji politického spektra. Budeme spoluvládnout ve čtyřech krajích a to je pro nás důležité. Lidé mohou vidět, že jsme schopni vládnout, že jsme kompetentní,“ shrnul místopředseda Svobody a přímé demokracie.

Ačkoli hnutí SPD kandidovalo v koalici, z Trikolory, PRO ani Svobodných se do zastupitelstva nikdo nedostal.

Na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 21. října se složení krajské rady vrátí do podoby z let 2016 až 2020, kdy hejtmanství v čele s Oklešťkem vedlo ANO s ODS a ČSSD. Smlouva počítá se sedmi náměstky, třemi neuvolněnými radními a hejtmanem.

„Vycházíme z toho, že nám původní rozložení fungovalo. Personální obsazení tomu přizpůsobujeme. Bude to ale o tom, jak budou lidé pracovat,“ uvedl Okleštěk.

Sám zůstává nadále poslancem. Podobně jako jeho budoucí první náměstek Vladimír Lichnovský, jenž je náměstkem přerovského primátora. „Nemám problém, když někdo bude funkce kumulovat, jde o to, jak bude prospěšný kraji a bude za ním vidět práce,“ poznamenal budoucí hejtman.