V Senátu by kandidáti za Olomouc chtěli řešit dopravu i dělení daní

Zajímavá je skladba a politická podpora kandidátů: například za Kantorem stojí kromě „domovských“ lidovců i TOP 09, Zelení a ProOlomouc, přestože do olomouckého zastupitelstva kandiduje KDU-ČSL a TOP 09 s ODS.

Občanští demokraté postavili vlastního kandidáta, chirurga Čestmíra Neorala. Vládní spojenectví nemělo vliv ani na nominace u STAN a Pirátů. Starostové chtějí senátorem právníka a akademika Michala Malacku, Piráti vědeckého pracovníka Václava Rance.

MF DNES oslovila všech osm uchazečů s těmito dotazy:

1. Proč jste se rozhodli kandidovat v senátních volbách?

2. Co byste chtěli v olomouckém obvodu zlepšit?

Lumír Kantor Osvobodím obce od kamionů

Lumír Kantor

1. Jen chci vracet, co jsem dostal. V životě jsem obdržel mnoho dobrého a jsem ostatním dlužníkem. Nabízím svůj životní příběh, znalosti a vzdělání, do velké míry i osobní život. Rovněž chci dokončit to dobré, co jsem v minulých šesti letech jako senátor vykonal. Jsem zodpovědně připraven.

2. Je nutné vědět, co mohu ovlivnit a co ne. Prostě využít těch šesti let do posledního dne. Třeba dokončit osvobození obcí od kamionů. Zatraktivnit život v celém regionu, pěstovat bezkonfliktní, ale tvůrčí vztahy a pomáhat starostům v jednáních s ministerstvy. V minulých letech se mi to dařilo.

Lumír Kantor kandiduje za KDU-ČSL.

Michal Malacka Zlepšeme využití potenciálu kraje

Michal Malacka

1. Myslím, že mé zkušenosti a znalosti odpovídají roli senátora. Chci se zasadit o tvorbu moderních zákonů, které život zjednodušují, a pracovat na legislativě hlavně v oblasti školství, diplomacie, státní správy a samospráv. Chci fungující stát, racionální a konstruktivní zahraniční politiku, vyšší politickou kulturu a profesionalitu.

2. Využívání potenciálu kraje, což musí být s rozumem a citem. Chci podpořit rozvoj lázeňské péče, turistiky, projekty cílící na vyvážený rozvoj agrární a industriální oblasti, dále vzdělávání v podnikavosti a rozvoj technologických a technických odvětví. Je též nutné racionalizovat přístup k politice udržitelnosti a víc pracovat s opatřeními proti suchu.

Michal Malacka kandiduje za STAN.

Milan Brázdil Záchranka by měla být státní

Milan Brázdil

1. Chci zúročit devět let práce a zkušeností poslance a hájit, že normální je pracovat, nekrást, nelhat, slušně se chovat a pomáhat lidem. To jsou mé celoživotní hodnoty. Budu senátorem pro všechny, který vám pomůže.

2. Senátor musí být aktivní v Senátu, ale i mezi lidmi, aby znal jejich problémy. Vidím je hlavně v dopravní přetíženosti regionu, chybí východní obchvat Olomouce. Též vidím ohrožení kvality a dostupnosti zdravotní péče kvůli této vládě, jež bere 14 miliard ze zdravotnictví. Obecně podpořím každý návrh, který lidem v těžké době pomůže. Konkrétně se, až bude líp, zasadím o dokončení transformace krajských záchranek v jednu státní.

Milan Brázdil je kandidát ANO.

Petr Vrána Je nutné zvýšit kapacity škol

Petr Vrána

1. Neboť nesouhlasím s tím, aby se lži či polopravdy staly běžnou součástí politické kultury i života v ČR, aby byly kriminalizovány oponentní názory a dehonestováni jejich nositelé. Dlouhodobě vyzývám k odborné diskusi na téma dopadů přijatých opatření na zdraví školáků, kterým jsme vzali dva roky dětství a dospívání.

2. Je nutné navýšit kapacitu škol a zařízení pro seniory. Dále zlepšit podporu regionálních producentů, sportu, urychlit výstavbu cyklostezek a omezit tranzitní kamionovou dopravu regionem. Neprodleně je potřeba řešit likvidační ceny energií, potravin, pohonných hmot a zajistit dodávky plynu pro občany i podniky!

Petr Vrána kandiduje za PRO 2022.

Čestmír Neoral Chci začít řešit chybějící lékaře

Čestmír Neoral

1. Myslím, že je nejvyšší čas věnovat se nápravám nedostatků a škod, které například ve zdravotnictví, ale i jinde dosahují kritické meze. Mám zkušenosti lékaře, manažera, záchranáře i komunálního politika. Jsem připraven nabízet řešení a promítnout své profesní a životní zkušenosti do běžné práce v Senátu.

2. Na prvním místě je to nedostatek lékařů v obcích a malých městech, především pediatrů, praktických lékařů a stomatologů. Chci se věnovat podpoře rozvoje služeb péče o nevyléčitelně nemocné. Samozřejmě budu usilovat o vše, co povede ke zlepšení infrastrukturní dostupnosti Olomoucka a podpoře malých a středních podniků.

Čestmír Neoral je kandidát ODS.

Zuzana Majerová Rozdělení daní není spravedlivé

Zuzana Majerová

1. Udělám vše pro to, aby Senátem neprocházely vládní zákony, jež jsou pro naši zem a lidi devastující, totalitní, likvidační a ženou všechny do chudoby a krize. Olomoucko je můj domov a záleží mi na tom, jak se tu lidem bude žít. 2. Chci vrátit lidem normální svět, odpoutat se od Bruselu a primárně hájit zájmy našich občanů a země. Odideologizovat školství a zrušit plošnou inkluzi. V rámci regionu pak pomáhat obcím, městu a všem lidem, kteří to potřebují. Dále změnit zákon o rozpočtovém určení daní, na který doplácí Olomouc. Další důležitou věcí je maximální podpora živnostníků a investorů, kteří vytvářejí hodnoty a platí daně v Olomouci, a dokončení obchvatu města.

Zuzana Majerová je kandidátka Trikolory.

Václav Ranc Zapracuji na komunikaci

Václav Ranc

1. Jedním z důvodů mé kandidatury je, že mi na O l o m o u c k u opravdu záleží. Není mi lhostejné, že odsud mladí lidé odcházejí, ať už za lepším bydlením, či prací. Olomouc stále považuji za jedno z nejlepších míst k životu, ale na tom je potřeba systematicky a poctivě pracovat. Senátor by se měl této své práci věnovat naplno a zodpovědně. Jsem připraven tomu dostát.

2. Schází mi tu lepší komunikace s lidmi. Bude třeba budovat komunikační mosty mezi senátorem, vedením obcí a lidmi, a to bez rozdílů. Senátor má též možnost mediovat, organizovat a předkládat petice z regionu, což je nástroj s potenciálem ke zlepšení.

Václav Ranc je kandidát Pirátů.

Ctirad Musil Změňme členění státu

Ctirad Musil

1. Změnou rozpočtového určení daní a územně správního členění státu chci dosáhnout navýšení přímého financování obcí minimálně na dvojnásobek. Tím značně ubude žádostí o dotace a dojde k výraznému snížení byrokracie i korupce. Státu to ušetří asi třetinu daňových výnosů.

2. Změnou zákona o územně správním členění státu a zákona o rozpočtovém určení daní chci docílit toho, aby se obce a regiony financovaly bez potřeby dotací. V Olomouci tak například o dostavbě dálnice u Globusu nebude rozhodovat ministerstvo v Praze, ale úřad na Moravě, který bude mít i peníze.

Ctirad Musil je kandidát strany Moravané.