Mluvící pes či videovzkazy ze hřbitova. Na Olomoucku už bují předvolební kampaň

Některé strany se například rozhodly využít letní vedra. ODS rozdávala v Olomouci balenou vodu s nálepkou Osvěžující změna pro Olomouc spolu s volebním magazínem, STAN vsadil na vějíře.
„U voličů rozdávání věcí stále zabírá, ale musejí mít ideálně přidanou užitnou hodnotu. Ne nadarmo jako první u stánků vždy mizí propisky nebo pláštěnky, pro děti pak balónky či bonbony. A stejně tak nepřekvapivě letáčky často končí v koši, jen co volič zahne za nejbližší roh,“ hodnotí kladně využití příležitosti odborník na politický a sociální marketing Martin Kubeš, který také příležitostně přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci.
K přiblížení se voličům využívají kampaně všechny možnosti. Lidovecký kandidát do Senátu a rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda, jenž usiluje o hlasy ve volebním obvodu 66 – Litovel, tak nabízí lidem třeba i možnost zanechat mu videovzkaz, na který stejnou formou odpoví.
Dříve měl s takovým přístupem úspěch Andrej Babiš (ANO) s aplikací Pojď do mě. Kohajda se mimo jiné dočkal i psaného dotazu, jak chce skloubit obě funkce, když navíc při rektorských volbách slíbil, že už nebude obhajovat poslanecký mandát, neboť „nechce dělat žádnou z těchto rolí napůl“. První muž olomoucké univerzity odpověděl, že Senát jedná zhruba třiapůlkrát méně a není proto potřeba být tolik v Praze.
Na sociálních sítích se objevila rovněž videa využívající umělou inteligenci. Obhajující olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO) v nich nechává mluvit svého psa Jacka.
„Ahoj, to jsem zase já, Jack. Od mojí milované primátorky. Tuhle mi jedna kříženka řekla, že jsem moc zahleděný do sebe a moc si o sobě myslím. No, možná trochu ano, ale s mým urozeným původem a léty zkušeností si to můžu dovolit. Na všechno mám totiž papíry. Ataky mám tento kanál,“ říká pes, jemuž AI propůjčila dar řeči.
Propagace DPMO, nebo kandidující primátorky?
Jeden z příspěvků s Jackem týkající se historie tramvajového depa sdílel na Facebooku i olomoucký dopravní podnik. „Milá návštěva v naší vozovně,“ připsal k tomu. Po kritice jiných kandidátů dopravce reagoval, že video zveřejnil kvůli tomu, že představuje vozovnu.
„Důvodem jeho sdílení není propagace politické strany, kandidáta ani volebního programu, ale prezentace prostředí a fungování DPMO veřejnosti. Účast paní primátorky vnímáme v kontextu její role představitelky města,“ uvedl podnik.
„Fakticky jste profesionálně zpracovaný obsah kandidátky ANO bezplatně šířili přes oficiální kanál městské firmy, a to dva měsíce před volbami. V době běžící kampaně by se městské firmy měly od osobní prezentace kandidujících politiků držet jednoznačně dál, a to bez ohledu na to, jak se to zpětně zdůvodní,“ neuspokojilo však vysvětlení lídryni koalice Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) Lucii Tungul.
|
Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jdou i s novými tvářemi
Ferancová redakci iDNES.cz řekla, že o sdílení videa městskou akciovou společností nevěděla. „S volbami každopádně nemá můj původní příspěvek nic společného. Jde o akci, kdy máme takzvané vyčmuchávačky, kdy jsem řekla občanům, že když chodím po městě, nestíhám lidem představit všechny krásy Olomouce. Takže chodí Jack a ukazuje za mě různá hezká místa,“ nastínila.
„Už jsme dávali parní elektrárnu v Černovíře, neředínský hřbitov, radnici a teď dopravní podnik, neboť málo lidí ví, že vozovna je bývalá elektrárna,“ dodala primátorka, jež s prezentacemi začala v červenci.
V kampani v online prostoru už došlo také na pošťuchování poté, co koncem června před olomouckým magistrátem v Hynaisově ulici praskl litinový vodovodní řad z roku 1956. Politici následně začali zdůrazňovat význam investic do údržby a obnovy roky zanedbávaného potrubí. Byli mezi nimi i zástupci stran, které již v minulosti na radnici působily, zejména KDU-ČSL.
|
Přestřelka mezi politiky. Obviňují se kvůli havárii vodovodu, jsou potřeba miliony
„Kdyby byli lidovci ve vedení města, voda by snad tekla i do kopce a potrubí by bylo nesmrtelné. Jen drobný detail – historicky poprvé nejsou ve vedení města ani ne čtyři roky, předtím jej řídili 24 let. A vodovod je z 50. let. Takže jestli má někdo k jeho stavu co říct, jsou to opravdu oni,“ komentoval výtky investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).
Senátní obvod znamená oslovit spoustu lidi
Podle politologa Kubeše ale z pohledu voliče nebývá příliš velký problém, s čím byl kdo v minulosti v politice spojený. „Dobrá věc pro strany a špatná pro politiku spočívá v tom, že voliči mají často krátkou paměť,“ pověděl.
„Pojí se to s obecným nezájmem o politiku, informačním přehlcením a zkrátka i tím, že lidi mají v naší společnosti svých problémů a starostí dost. Navíc si už nikdo nebude pamatovat kontext, v němž se rozhodnutí odehrávala,“ shrnul s tím, že dobrá kampaň dokáže minulost „přerámovat“, nepříjemné věci vymlčet a ty pozitivní vyzdvihnout.
Kandidáti do Senátu mají oproti komunálním mnohem větší území, jež musí pokrýt, například obvod 63 zahrnuje 102 obcí. Přerovský občanský demokrat Jakub Navařík kandidující s heslem Kluk od vedle do Senátu tak třeba navštívil kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou.
S vedením provozu tam diskutoval i možnosti, jak snížit dopady provozu na okolí. Odborník na marketing podotýká, že ačkoliv je kontaktní forma kampaně nejnáročnější, zároveň se kandidátům nejvíce vyplatí.
„Dobré slovo od místních a být vidět v obcích, kam třeba léta kandidáti nebo politici nechodili, udělá strašně moc. Doufám, že případným zvoleným senátorům vydrží jejich výjezdy do rozličných míst v regionech i během výkonu jejich mandátu. Už jen tím, že o nich člověk ví a navštíví je, si k nim ve své hlavě přiřadí konkrétní pocit a vzpomínku, nebude to pouze místo na mapě,“ zmínil Kubeš.