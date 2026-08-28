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Mluvící pes či videovzkazy ze hřbitova. Na Olomoucku už bují předvolební kampaň

Ondřej Zuntych
  10:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Političtí kandidáti v kamenolomu nebo na hřbitově, komunikace s voliči přes videa na sociálních sítích i tradiční rozdávání praktických věcí. Přestože kampaně pro komunální volby konající se 9. a 10. října, které někde doplní i ty senátní, naplno vypuknou až po prázdninách, lidé usilující o vrcholné politické posty už o sobě začali dávat vědět. A na sociálních sítích lze najít nejrůznější výtvory, které mají nalákat voliče.

Některé strany se například rozhodly využít letní vedra. ODS rozdávala v Olomouci balenou vodu s nálepkou Osvěžující změna pro Olomouc spolu s volebním magazínem, STAN vsadil na vějíře.

„U voličů rozdávání věcí stále zabírá, ale musejí mít ideálně přidanou užitnou hodnotu. Ne nadarmo jako první u stánků vždy mizí propisky nebo pláštěnky, pro děti pak balónky či bonbony. A stejně tak nepřekvapivě letáčky často končí v koši, jen co volič zahne za nejbližší roh,“ hodnotí kladně využití příležitosti odborník na politický a sociální marketing Martin Kubeš, který také příležitostně přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci.

K přiblížení se voličům využívají kampaně všechny možnosti. Lidovecký kandidát do Senátu a rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda, jenž usiluje o hlasy ve volebním obvodu 66 – Litovel, tak nabízí lidem třeba i možnost zanechat mu videovzkaz, na který stejnou formou odpoví.

Dříve měl s takovým přístupem úspěch Andrej Babiš (ANO) s aplikací Pojď do mě. Kohajda se mimo jiné dočkal i psaného dotazu, jak chce skloubit obě funkce, když navíc při rektorských volbách slíbil, že už nebude obhajovat poslanecký mandát, neboť „nechce dělat žádnou z těchto rolí napůl“. První muž olomoucké univerzity odpověděl, že Senát jedná zhruba třiapůlkrát méně a není proto potřeba být tolik v Praze.

Na sociálních sítích se objevila rovněž videa využívající umělou inteligenci. Obhajující olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO) v nich nechává mluvit svého psa Jacka.

miroslava_ferancova

Náš Jack se rozhodl, že i na radnici je potřeba psí pohled na věc.

A tak na chvíli převzal můj kanál, aby oznámil novinku, na které jsme dlouho pracovali. Zatoulaní pejsci nalezení v Olomouci už nebudou odváženi do útulku v Čechách pod Kosířem, ale zamíří přímo do nového zázemí v Neředíně.

Budou tak mnohem blíž domovu a svou šanci na nový začátek dostanou přímo v Olomouci.

Už 22. června se sem přestěhuje prvních 30 pejsků. Jacku, díky za pomocnou tlapu!

#Olomouc #dog #psiutulek #animals

19. června 2026 v 17:23, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 9:33
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„Ahoj, to jsem zase já, Jack. Od mojí milované primátorky. Tuhle mi jedna kříženka řekla, že jsem moc zahleděný do sebe a moc si o sobě myslím. No, možná trochu ano, ale s mým urozeným původem a léty zkušeností si to můžu dovolit. Na všechno mám totiž papíry. Ataky mám tento kanál,“ říká pes, jemuž AI propůjčila dar řeči.

Propagace DPMO, nebo kandidující primátorky?

Jeden z příspěvků s Jackem týkající se historie tramvajového depa sdílel na Facebooku i olomoucký dopravní podnik. „Milá návštěva v naší vozovně,“ připsal k tomu. Po kritice jiných kandidátů dopravce reagoval, že video zveřejnil kvůli tomu, že představuje vozovnu.

„Důvodem jeho sdílení není propagace politické strany, kandidáta ani volebního programu, ale prezentace prostředí a fungování DPMO veřejnosti. Účast paní primátorky vnímáme v kontextu její role představitelky města,“ uvedl podnik.

„Fakticky jste profesionálně zpracovaný obsah kandidátky ANO bezplatně šířili přes oficiální kanál městské firmy, a to dva měsíce před volbami. V době běžící kampaně by se městské firmy měly od osobní prezentace kandidujících politiků držet jednoznačně dál, a to bez ohledu na to, jak se to zpětně zdůvodní,“ neuspokojilo však vysvětlení lídryni koalice Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) Lucii Tungul.

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Ferancová redakci iDNES.cz řekla, že o sdílení videa městskou akciovou společností nevěděla. „S volbami každopádně nemá můj původní příspěvek nic společného. Jde o akci, kdy máme takzvané vyčmuchávačky, kdy jsem řekla občanům, že když chodím po městě, nestíhám lidem představit všechny krásy Olomouce. Takže chodí Jack a ukazuje za mě různá hezká místa,“ nastínila.

„Už jsme dávali parní elektrárnu v Černovíře, neředínský hřbitov, radnici a teď dopravní podnik, neboť málo lidí ví, že vozovna je bývalá elektrárna,“ dodala primátorka, jež s prezentacemi začala v červenci.

V kampani v online prostoru už došlo také na pošťuchování poté, co koncem června před olomouckým magistrátem v Hynaisově ulici praskl litinový vodovodní řad z roku 1956. Politici následně začali zdůrazňovat význam investic do údržby a obnovy roky zanedbávaného potrubí. Byli mezi nimi i zástupci stran, které již v minulosti na radnici působily, zejména KDU-ČSL.

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„Kdyby byli lidovci ve vedení města, voda by snad tekla i do kopce a potrubí by bylo nesmrtelné. Jen drobný detail – historicky poprvé nejsou ve vedení města ani ne čtyři roky, předtím jej řídili 24 let. A vodovod je z 50. let. Takže jestli má někdo k jeho stavu co říct, jsou to opravdu oni,“ komentoval výtky investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).

Senátní obvod znamená oslovit spoustu lidi

Podle politologa Kubeše ale z pohledu voliče nebývá příliš velký problém, s čím byl kdo v minulosti v politice spojený. „Dobrá věc pro strany a špatná pro politiku spočívá v tom, že voliči mají často krátkou paměť,“ pověděl.

„Pojí se to s obecným nezájmem o politiku, informačním přehlcením a zkrátka i tím, že lidi mají v naší společnosti svých problémů a starostí dost. Navíc si už nikdo nebude pamatovat kontext, v němž se rozhodnutí odehrávala,“ shrnul s tím, že dobrá kampaň dokáže minulost „přerámovat“, nepříjemné věci vymlčet a ty pozitivní vyzdvihnout.

Martin Kubeš je odborník na politický a sociální marketing. Působí v projektu Vše pro komunálky a příležitostně přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci. (27. února 2026)

Kandidáti do Senátu mají oproti komunálním mnohem větší území, jež musí pokrýt, například obvod 63 zahrnuje 102 obcí. Přerovský občanský demokrat Jakub Navařík kandidující s heslem Kluk od vedle do Senátu tak třeba navštívil kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou.

S vedením provozu tam diskutoval i možnosti, jak snížit dopady provozu na okolí. Odborník na marketing podotýká, že ačkoliv je kontaktní forma kampaně nejnáročnější, zároveň se kandidátům nejvíce vyplatí.

„Dobré slovo od místních a být vidět v obcích, kam třeba léta kandidáti nebo politici nechodili, udělá strašně moc. Doufám, že případným zvoleným senátorům vydrží jejich výjezdy do rozličných míst v regionech i během výkonu jejich mandátu. Už jen tím, že o nich člověk ví a navštíví je, si k nim ve své hlavě přiřadí konkrétní pocit a vzpomínku, nebude to pouze místo na mapě,“ zmínil Kubeš.

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