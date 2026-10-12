O budoucím vedení radnice se však teprve jedná. „Nespokojenost se postupně hromadila a myslím, že i to se ve výsledku voleb projevilo,“ říká vítězka prostějovských voleb v rozhovoru pro iDNES.cz
Čím si vysvětlujete výrazný úspěch vašeho hnutí v letošních komunálních volbách?
Věřím, že lidé v Prostějově vnímali naši práci během celých čtyř let. Snažili jsme se splnit to, co jsme slibovali, a dostát důvěře, kterou nám dali. Pracovali jsme po zaměstnání, ve svém volném čase, často na úkor rodiny a soukromého života. Myslím, že bylo vidět, že nám na našem městě záleží. Za podporu a důvěru jsme moc vděční.
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Vnímáte volební výsledek především jako podporu programu Na rovinu!, nebo spíše jako vyjádření nespokojenosti s dosavadním vedením města? Řekla bych, že obojí spolu souvisí. Z rozhovorů s lidmi jsme vnímali nespokojenost s dosavadním vedením města i s tím, jak se jeho představitelé chovali k občanům a komunikovali s nimi. Zároveň věřím, že výsledek vyjadřuje důvěru v naši práci a v to, s čím jsme do voleb šli. Nerada bych ale mluvila za všechny voliče. Každý mohl mít pro svou volbu jiné důvody.
Co podle vás lidem nejvíce vadilo?
Z rozhovorů s občany jsem vnímala, že jim často chybělo, aby jim vedení města naslouchalo a bralo jejich názory vážně. Příkladem je to, co předcházelo referendu o novém krytém bazénu, kdy město za veřejné peníze prosazovalo jednu z variant, nebo nedostatečná komunikace o záměrech v odpadovém hospodářství. Nešlo ale jen o jednotlivá témata. Svou roli podle mě hrálo i využívání městských médií především k propagaci vedení města a dlouholeté praktiky, kterými je Prostějov bohužel nechvalně proslulý. A mohla bych pokračovat. Nespokojenost se postupně hromadila a myslím, že i to se ve výsledku voleb projevilo.
Zmínila jste, že voliči potřebovali určitý impulz, aby přišli k volbám a podpořili změnu. Co podle vás tím impulzem bylo?
Nemyslím si, že šlo o jedinou konkrétní událost. K důvěře ve vedení města podle mě nepřispělo ani to, jak pouhý den před volbami reagovalo na upozornění na studii, která počítá s kácením stromů na části náměstí i za Zlatou bránou v souvislosti s přesunem tržnice. Město tuto studii má k dispozici a jednalo se o ní za přítomnosti občanů a některých zástupců města. Přesto naše upozornění na její obsah veřejně zpochybňovalo. Lidem velmi záleží na tom, jak Prostějov vypadá, a chtějí, aby s nimi radnice jednala otevřeně a férově. Za nejdůležitější faktor ale považuji, že jsme získali důvěru veřejnosti.
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Po volebním vítězství vás nyní čeká vyjednávání o budoucím vedení Prostějova. Jak jednání zatím pokračují?
Myslím, že jasno bude až v průběhu příštích dnů. Na sociálních sítích jsme avizovali, že oslovíme Prostějovské demokraty, a to jsme také udělali.
Jednáte pouze s Prostějovskými demokraty, nebo jste oslovili také další politické subjekty?
Jednání zatím probíhají a po jejich ukončení budeme veřejnost informovat.
Na rovinu! získalo nejvíce hlasů i mandátů. Jako lídryně vítězného hnutí máte přirozeně možnost stát se primátorkou. Je to váš cíl?
Ano. Už před volbami jsem uvedla, že bych se velmi ráda stala primátorkou na plný úvazek. To jsem voličům slíbila a ráda bych tomuto slibu dostála.
Připouštíte tedy i možnost, že by primátorský post nakonec připadl někomu jinému?
Tuto variantu si neumím představit. Jde o závazek vůči voličům, kteří nám dali hlas a očekávají, že své sliby splníme.
Pokud se skutečně stanete primátorkou, budete muset přijímat také nepopulární rozhodnutí. Jste na to připravená?
Jsem připravená naplňovat to, co máme ve volebním programu a co jsme slíbili voličům. Samozřejmě si uvědomuji, že pokud budeme součástí koalice, bude nutné hledat průnik mezi programy jednotlivých partnerů. Právě proto jsme oslovili ty, kteří jsou nám programově nejbližší.
Máte už představu o prvních konkrétních krocích, které byste chtěli ve vedení města prosadit?
Konkrétní kroky vzejdou z programového prohlášení rady.
Jedním z vašich hlavních předvolebních témat byla komunikace radnice s veřejností. Co by se podle vás mělo změnit?
Dosavadní způsob komunikace města jsme dlouhodobě vnímali jako problematický. Dostávali jsme zpětnou vazbu od občanů, kteří upozorňovali například na to, že se na sociálních sítích nebo webových stránkách města často více prezentovala samotná radnice, než aby se řešily skutečné problémy obyvatel. Chtěli bychom se proto podívat také na fungování médií financovaných z veřejných prostředků. Na tyto věci jsme dlouhodobě upozorňovali a rádi bychom prověřili, jak jsou nastavené a co by bylo možné změnit.
Považujete tedy změnu komunikace radnice za jednu ze svých hlavních priorit?
Rozhodně je to důležitá oblast, kterou chceme řešit. Město má být především pro lidi. Pokud se v některé lokalitě objeví problém, měli by se tam zástupci města osobně vypravit, mluvit s obyvateli a zjistit, co je skutečně trápí. Nemělo by se rozhodovat pouze od stolu. Odpovědný představitel města, který je kompetentní situaci řešit, by měl znát situaci přímo na místě. I když na nějaký problém upozorňuje jen menší skupina obyvatel, zaslouží si, aby ji radnice vyslechla a její připomínky brala vážně.
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Voliči vám dali velmi silný mandát a s tím souvisejí také vysoká očekávání. Nemáte obavy, že se vám je nepodaří naplnit?
Uvědomujeme si, že jsme od voličů dostali obrovskou důvěru, a jsme za ni nesmírně vděční. Uděláme maximum pro to, abychom jí dostáli.