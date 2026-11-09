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Jílková střídá Juru ve vedení Prostějova, chce vzájemnou úctu. Změna i v Jeseníku

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  16:49
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Jana Jílková (Na rovinu!) je novou primátorkou Prostějova. (9. listopadu 2026)

Jana Jílková (Na rovinu!) je novou primátorkou Prostějova. (9. listopadu 2026) | foto: ČTK

Prostějovské zastupitelstvo při hlasování o nové primátorce města (9. listopadu...
Nová primátorka Prostějova Jana Jílková (Na rovinu!) přijímá insignie od...
František Jura (ANO) končí po osmi letech v pozici primátora Prostějova. V...
Ustavující zastupitelstvo v Prostějově zvolilo novou primátorku. (9. listopadu...
6 fotografií
Prostějovskou primátorkou se v pondělí stala lídryně vítězného uskupení Na rovinu! (STAN, TOP 09 a Zelení) Jana Jílková. Na ustavujícím zasedání pro ni v pondělí hlasovalo 21 z 34 přítomných zastupitelů. V čele statutárního města se 43 tisíci obyvateli vystřídala senátora Františka Juru z hnutí ANO, který Prostějovu vládl osm let. Nové vedení města má i Jeseník, starostou bude Dušan Antálek.

Koalici v Prostějově vytvořilo Na rovinu! s Prostějovskými demokraty (ODS a nezávislí), v pětatřicetičlenném zastupitelstvu mají 18 mandátů. V předchozích letech v Prostějově vládlo tehdy vítězné ANO s ODS a hnutím PéVéčko.

V jedenáctičlenné městské radě mají oba koaliční partneři pět míst. Jedno místo v radě zatím zůstane volné. Do radniční koalice by se totiž mohlo ještě zapojit uskupení Prostějov 2:0 (Piráti a nezávislí), které má jednoho zastupitele.

„Děkuji vám za důvěru, a velmi si vážím vaší podpory. Být primátorkou Prostějova je pro mě čest a odpovědnost, kterou přijímám s pokorou. V této obřadní síni jsme dnes složili stejný slib. A já věřím, že v příštích čtyřech letech bude tato síň svědkem vzájemné úcty, spolupráce mezi politickými stranami, ale také společné práce pro občany města,“ uvedla v pondělí Jílková.

Jana Jílková (Na rovinu!) je novou primátorkou Prostějova. (9. listopadu 2026)
Prostějovské zastupitelstvo při hlasování o nové primátorce města (9. listopadu 2026)
Nová primátorka Prostějova Jana Jílková (Na rovinu!) přijímá insignie od dosluhujícího primátora Františka Jury (ANO). Ten městu vládl osm let. (9. listopadu 2026)
František Jura (ANO) končí po osmi letech v pozici primátora Prostějova. V pondělí vedl poslední zastupitelstvo. (9. listopadu 2026)
6 fotografií

Jednání s Prostějovem 2:0 o možné spolupráci ve vedení města chtějí hnutí Na rovinu! a ODS vést v příštích dnech. Pokud vyústí v dohodu, tak bude mít rozšířená koalice v zastupitelstvu 19 hlasů. „Jsme domluveni s Prostějovem 2:0, že se sejdeme – jedno předjednání jsme již udělali. Pokud se domluvíme, na dalším jednání zastupitelstva by měl být zvolen poslední radní,“ řekla primátorka.

„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům úřadu za spolupráci, která byla dlouhá, osm let, všem zastupitelům, kteří těch osm let s námi pracovali, ať už v koalici, nebo opozici. Je neoddiskutovatelný fakt, že je za námi spousta práce, spousta investic, spousta každodenních strategických rozhodnutí. Jsou i věci, které se nepovedly, ale tak to v životě chodí. Děkuji všem, kteří se podíleli na vedení města uplynulých osm let,“ vzkázal končící primátor Prostějova František Jura.

Programové prohlášení se společnými prioritami chtějí zástupci uskupení Na rovinu! a Prostějovští demokraté podepsat nejpozději do konce ledna příštího roku. Mezi hlavní programové priority patří pokračující stavba nového bazénu, dokončení modernizace kulturního centra či revitalizace sídliště Hloučela.

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Obě uskupení chtějí zdvojnásobit prostředky na opravy chodníků a ulic a na budování bezpečných přechodů. Součástí dohody je také příprava zastřešené městské tržnice ve stávající lokalitě a výsadba dalších stromů v širším centru při zachování stávajících stromů v co největším rozsahu.

Partneři se rovněž dohodli, že prověří podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury pod veřejnou kontrolou po roce 2030. V oblasti bydlení budou usilovat o vznik 78 startovacích bytů v domě Šárka. Podpoří vybudování nového domova pro seniory. Chtějí také posílit podporu terénní, odlehčovací a domácí hospicové péče.

Profil: Jana Jílková

(45 let, členka Strany zelených za uskupení Na rovinu!)

  • Učitelka a vychovatelka na základní škole Jílková zasedá v zastupitelstvu Prostějova od září 2022, v uplynulém volebním období působila v opozici. Je členkou Strany zelených a jednou z hlavních tváří politického uskupení Na rovinu! (koalice STAN, TOP 09 a Zelených). Na rovinu! letošní volby vyhrálo, když získalo 13 křesel v pětatřicetičlenném zastupitelstvu, uplynulé čtyři roky mělo šest zastupitelů.

Jana Jílková (Na rovinu!) byla jmenována novou primátorkou Prostějova. (9. listopadu 2026)

  • Před volbami Jílková označila za priority zvýšení kvality života v Prostějově tak, aby „byl dobrým místem pro všechny generace – aby z něj lidé nemuseli odcházet a ti, kteří odešli za studiem nebo prací, měli důvod se vracet“.
  • Jílková se dlouhodobě věnuje ochraně přírody a klimatu. Zasazuje se o rozšiřování zelených koridorů (například kolem říčky Hloučely), bojuje proti zbytečnému kácení vzrostlých stromů a prosazuje přípravu města na letní vedra v nadcházejících letech. Je členkou Strany zelených. Po pondělním zvolení je teprve druhým primátorem či primátorkou z řad této strany od vzniku ČR – prvním byl v letech 2010 až 2011 tehdejší primátor Liberce Jan Korytář.
  • Jílková se narodila 4. června 1981 v Prostějově, vystudovala veřejnou správu na Veřejnosprávní akademii ve Vyškově a pedagogiku se zaměřením na sociální práci a také vychovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu začala pracovat jako učitelka a vychovatelka, aktuálně vyučuje na základní škole v Pivíně na Prostějovsku. Stála také u zrodu spolku Ajdony, zaměřeného na ochranu životního prostředí, kterému i předsedá.
  • Je vdaná, žije v prostějovské městské části Čechovice.

Přehled starostů (do roku 2012) a primátorů Prostějova od roku 1990:

  • Miroslav Zikmund (OF, později ODA), 1990 až 1994
  • Jan Šverdík (ODS), 1994 až 1998
  • Jan Tesař (ODS), 1998 až 2010
  • Miroslav Pišťák (ČSSD, nyní SOCDEM), 2010 až 2015
  • Alena Rašková (ČSSD), 2015 až 2018
  • František Jura (ANO), 2018 až 2026
  • Jana Jílková (za Na rovinu!), od 2026

První náměstkyní a současně zástupkyní primátorky se stala lídryně Prostějovských demokratů Milada Sokolová.

Obě uskupení obsadí po dvou pozicích náměstků. Za Na rovinu! to bude Michal Drozd (sport, péče o kulturní památky) a Petr Ošťádal (doprava, komunální služby). Prostějovské demokraty budou na těchto pozicích reprezentovat Libor Marčan (stavební investice, školství) a Tomáš Blumenstein (finance a rozpočet, informační technologie), který bude náměstkem neuvolněným, tedy bez nároku na plný plat. Radními za Prostějovské demokraty budou Jana Chammas a Jan Zatloukal.

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Dosud opoziční uskupení Na rovinu! letos získalo v zastupitelstvu Prostějova 13 mandátů, ve srovnání s rokem 2022 si polepšilo o sedm zastupitelů. Druhé skončilo ANO s 11 zastupiteli. V roce 2022 jich získalo 14. Třetí ODS má pět zastupitelů. Čtvrté hnutí PéVéčko disponuje třemi mandáty, dva zastupitele má pátá SPD a jednoho uskupení Prostějov 2:0.

Jeseník i Šumperk mají nové starosty

Ustavující zastupitelstvo se v pondělí konalo i v Jeseníku. Starostou bude lídr vítězného uskupení PRO Jeseník Dušan Antálek, ve funkci vystřídal Zdeňku Blišťanovou (Jeseník srdcem).

Dvoučlenná koalice tvořená PRO Jeseník a hnutím ANO má v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 mandátů. ANO se vrátilo do čela města po osmi letech. Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, skončilo v opozici.

Dušan Antálek (Pro Jeseník). (2026)

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

V sedmičlenné radě má PRO Jeseník pět míst, ANO dvě. První místostarostkou se stala Vendula Sukupová z hnutí ANO, druhým místostarostou Aleš Suchánek z PRO Jeseník. Mezi priority nové radniční koalice patří obnova Jeseníku po povodni ze září 2024, bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.

Zástupci vítězného uskupení PRO Jeseník původně jednali také s Jeseník srdcem, se kterým dosud tvořili koalici na radnici. Již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně.

Roli sehrály i personální požadavky. Zástupci Jeseník srdcem požadovali tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic, uvedli již dříve zástupci PRO Jeseník. Někteří zastupitelé Jeseník srdcem dnes neskrývali zklamání z toho, že dosavadní koaliční partner PRO Jeseník dal tentokrát přednost ANO.

Jeseník povedou nezávislí a ANO. Starostou bude Antálek, Blišťanová jde do opozice

Blišťanová, která byla loni zvolena poslankyní, zastupitelům řekla, že nové vedení radnice přebírá město procházející rozsáhlou obnovou po ničivých povodních v roce 2024. Nová politická reprezentace podle ní musí připravené projekty dotáhnout do konce.

Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. PRO Jeseník získalo sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. Třetí ANO má čtyři zastupitele. Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele získali na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.

Změna ve vedení města nastala v pondělí také v Šumperku. Novým starostou je Martin Kuchtík z Nezávislé volby. V čele města vystřídal lídra vítězného hnutí ANO Miroslava Adámka, jehož strana míří do opozice.

Kuchtík dostal 14 hlasů z přítomných 27 zastupitelů. Koalici vytvořila po volbách Nezávislá volba se STAN a Srdcem pro Šumperk. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získali těsnou většinu 14 mandátů. Vítězné hnutí ANO odchází s SPD a Šumperáky do opozice.

Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority

První místostarostkou se stala lídryně STAN Leona Pekařová. I ona byla volena tajně, její protikandidátkou byla dosavadní první místostarostka a lídryně Šumperáků Eva Kostecká. Pekařová získala 14 hlasů.

Nezávislá volba získala stejně jako hnutí ANO osm mandátů, STAN získal ve volbách čtyři mandáty, Uskupení Srdcem pro Šumperk tvořené lidovci získalo s jejich lídrem Janem Šafaříkem dva mandáty. V letošních komunálních volbách kandidovalo v Šumperku devět subjektů. Do zastupitelstva se nedostali Náš Šumperk/ODS, Motoristé ani Správná volba (KSČM).

V Přerově proběhlo ustanovující zastupitelstvo už minulý týden, primátorem města bude opět lídr vítězného hnutí ANO Petr Vrána. Na ustavujícím zasedání ho zvolilo 24 z 33 přítomných zastupitelů. Vrána, který je zároveň poslancem, svou funkci obhájil, město vedl i v předchozích čtyřech letech.

Koalici v Přerově po říjnových volbách vytvořilo ANO s ODS a s uskupením Přerováci s podporou nových lidovců. V zastupitelstvu má 24 mandátů, v opozici zůstala Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD. Stejná koalice vládla v Přerově i uplynulé čtyři roky, tehdy měla většinu 21 hlasů. „Děkuji za důvěru, slibuji, že budu vést zastupitelstvo konstruktivně, a to platí i pro vedení úřadu,“ uvedl Vrána po svém zvolení.

Na snímku za ANO pokračující primátor Petr Vrána (uprostřed), za ODS Miloslav Dohnal (vlevo) a za lidovce Jan Zámrský (vpravo)

V jedenáctičlenné radě získá ANO sedm míst, ODS tři a lidovci jednoho radního. Primátor bude mít na starosti ekonomiku a kulturu.

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