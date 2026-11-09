Koalici v Prostějově vytvořilo Na rovinu! s Prostějovskými demokraty (ODS a nezávislí), v pětatřicetičlenném zastupitelstvu mají 18 mandátů. V předchozích letech v Prostějově vládlo tehdy vítězné ANO s ODS a hnutím PéVéčko.
V jedenáctičlenné městské radě mají oba koaliční partneři pět míst. Jedno místo v radě zatím zůstane volné. Do radniční koalice by se totiž mohlo ještě zapojit uskupení Prostějov 2:0 (Piráti a nezávislí), které má jednoho zastupitele.
„Děkuji vám za důvěru, a velmi si vážím vaší podpory. Být primátorkou Prostějova je pro mě čest a odpovědnost, kterou přijímám s pokorou. V této obřadní síni jsme dnes složili stejný slib. A já věřím, že v příštích čtyřech letech bude tato síň svědkem vzájemné úcty, spolupráce mezi politickými stranami, ale také společné práce pro občany města,“ uvedla v pondělí Jílková.
Jednání s Prostějovem 2:0 o možné spolupráci ve vedení města chtějí hnutí Na rovinu! a ODS vést v příštích dnech. Pokud vyústí v dohodu, tak bude mít rozšířená koalice v zastupitelstvu 19 hlasů. „Jsme domluveni s Prostějovem 2:0, že se sejdeme – jedno předjednání jsme již udělali. Pokud se domluvíme, na dalším jednání zastupitelstva by měl být zvolen poslední radní,“ řekla primátorka.
„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům úřadu za spolupráci, která byla dlouhá, osm let, všem zastupitelům, kteří těch osm let s námi pracovali, ať už v koalici, nebo opozici. Je neoddiskutovatelný fakt, že je za námi spousta práce, spousta investic, spousta každodenních strategických rozhodnutí. Jsou i věci, které se nepovedly, ale tak to v životě chodí. Děkuji všem, kteří se podíleli na vedení města uplynulých osm let,“ vzkázal končící primátor Prostějova František Jura.
Programové prohlášení se společnými prioritami chtějí zástupci uskupení Na rovinu! a Prostějovští demokraté podepsat nejpozději do konce ledna příštího roku. Mezi hlavní programové priority patří pokračující stavba nového bazénu, dokončení modernizace kulturního centra či revitalizace sídliště Hloučela.
|
Volební šok v Prostějově. Vedení města lidem nenaslouchalo, míní vítězka Jílková
Obě uskupení chtějí zdvojnásobit prostředky na opravy chodníků a ulic a na budování bezpečných přechodů. Součástí dohody je také příprava zastřešené městské tržnice ve stávající lokalitě a výsadba dalších stromů v širším centru při zachování stávajících stromů v co největším rozsahu.
Partneři se rovněž dohodli, že prověří podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury pod veřejnou kontrolou po roce 2030. V oblasti bydlení budou usilovat o vznik 78 startovacích bytů v domě Šárka. Podpoří vybudování nového domova pro seniory. Chtějí také posílit podporu terénní, odlehčovací a domácí hospicové péče.
Profil: Jana Jílková
(45 let, členka Strany zelených za uskupení Na rovinu!)
Přehled starostů (do roku 2012) a primátorů Prostějova od roku 1990:
První náměstkyní a současně zástupkyní primátorky se stala lídryně Prostějovských demokratů Milada Sokolová.
Obě uskupení obsadí po dvou pozicích náměstků. Za Na rovinu! to bude Michal Drozd (sport, péče o kulturní památky) a Petr Ošťádal (doprava, komunální služby). Prostějovské demokraty budou na těchto pozicích reprezentovat Libor Marčan (stavební investice, školství) a Tomáš Blumenstein (finance a rozpočet, informační technologie), který bude náměstkem neuvolněným, tedy bez nároku na plný plat. Radními za Prostějovské demokraty budou Jana Chammas a Jan Zatloukal.
|
Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura
Dosud opoziční uskupení Na rovinu! letos získalo v zastupitelstvu Prostějova 13 mandátů, ve srovnání s rokem 2022 si polepšilo o sedm zastupitelů. Druhé skončilo ANO s 11 zastupiteli. V roce 2022 jich získalo 14. Třetí ODS má pět zastupitelů. Čtvrté hnutí PéVéčko disponuje třemi mandáty, dva zastupitele má pátá SPD a jednoho uskupení Prostějov 2:0.
Jeseník i Šumperk mají nové starosty
Ustavující zastupitelstvo se v pondělí konalo i v Jeseníku. Starostou bude lídr vítězného uskupení PRO Jeseník Dušan Antálek, ve funkci vystřídal Zdeňku Blišťanovou (Jeseník srdcem).
Dvoučlenná koalice tvořená PRO Jeseník a hnutím ANO má v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 mandátů. ANO se vrátilo do čela města po osmi letech. Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, skončilo v opozici.
V sedmičlenné radě má PRO Jeseník pět míst, ANO dvě. První místostarostkou se stala Vendula Sukupová z hnutí ANO, druhým místostarostou Aleš Suchánek z PRO Jeseník. Mezi priority nové radniční koalice patří obnova Jeseníku po povodni ze září 2024, bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.
Zástupci vítězného uskupení PRO Jeseník původně jednali také s Jeseník srdcem, se kterým dosud tvořili koalici na radnici. Již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně.
Roli sehrály i personální požadavky. Zástupci Jeseník srdcem požadovali tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic, uvedli již dříve zástupci PRO Jeseník. Někteří zastupitelé Jeseník srdcem dnes neskrývali zklamání z toho, že dosavadní koaliční partner PRO Jeseník dal tentokrát přednost ANO.
|
Jeseník povedou nezávislí a ANO. Starostou bude Antálek, Blišťanová jde do opozice
Blišťanová, která byla loni zvolena poslankyní, zastupitelům řekla, že nové vedení radnice přebírá město procházející rozsáhlou obnovou po ničivých povodních v roce 2024. Nová politická reprezentace podle ní musí připravené projekty dotáhnout do konce.
Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. PRO Jeseník získalo sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. Třetí ANO má čtyři zastupitele. Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele získali na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.
Změna ve vedení města nastala v pondělí také v Šumperku. Novým starostou je Martin Kuchtík z Nezávislé volby. V čele města vystřídal lídra vítězného hnutí ANO Miroslava Adámka, jehož strana míří do opozice.
Kuchtík dostal 14 hlasů z přítomných 27 zastupitelů. Koalici vytvořila po volbách Nezávislá volba se STAN a Srdcem pro Šumperk. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získali těsnou většinu 14 mandátů. Vítězné hnutí ANO odchází s SPD a Šumperáky do opozice.
|
Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority
První místostarostkou se stala lídryně STAN Leona Pekařová. I ona byla volena tajně, její protikandidátkou byla dosavadní první místostarostka a lídryně Šumperáků Eva Kostecká. Pekařová získala 14 hlasů.
Nezávislá volba získala stejně jako hnutí ANO osm mandátů, STAN získal ve volbách čtyři mandáty, Uskupení Srdcem pro Šumperk tvořené lidovci získalo s jejich lídrem Janem Šafaříkem dva mandáty. V letošních komunálních volbách kandidovalo v Šumperku devět subjektů. Do zastupitelstva se nedostali Náš Šumperk/ODS, Motoristé ani Správná volba (KSČM).
V Přerově proběhlo ustanovující zastupitelstvo už minulý týden, primátorem města bude opět lídr vítězného hnutí ANO Petr Vrána. Na ustavujícím zasedání ho zvolilo 24 z 33 přítomných zastupitelů. Vrána, který je zároveň poslancem, svou funkci obhájil, město vedl i v předchozích čtyřech letech.
Koalici v Přerově po říjnových volbách vytvořilo ANO s ODS a s uskupením Přerováci s podporou nových lidovců. V zastupitelstvu má 24 mandátů, v opozici zůstala Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD. Stejná koalice vládla v Přerově i uplynulé čtyři roky, tehdy měla většinu 21 hlasů. „Děkuji za důvěru, slibuji, že budu vést zastupitelstvo konstruktivně, a to platí i pro vedení úřadu,“ uvedl Vrána po svém zvolení.
V jedenáctičlenné radě získá ANO sedm míst, ODS tři a lidovci jednoho radního. Primátor bude mít na starosti ekonomiku a kulturu.