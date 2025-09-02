Napadení Babiše je akt současné vlády, prohlásil Metnar na mítinku v Hranicích

Lenka Muzikantová
  12:27
Členové hnutí ANO dnes absolvovali první mítink po pondělním napadení svého lídra Andreje Babiše na Frýdecko-Místecku. Sám předseda se dopoledního setkání v Hranicích na Přerovsku nezúčastnil - po ráně holí jej čeká odpoledne vyšetření. „Je to akt současné vlády, která nálepkuje, vnáší do politiky agresi a rozděluje společnost. My takovou politiku dělat nebudeme,“ říká k incidentu lídr hnutí ANO v Olomouckém kraji Lubomír Metnar.

Slunce pálí, lidé postupně odkládají mikiny a ve stánku s propagačními předměty je největší zájem o černé nebo červené kšiltovky se sloganem Zase bude líp! Postupně se objevují na hlavách studentek i seniorů, kterých se na Masarykově náměstí během dopoledne střídá několik desítek.

„Lidi napadat je ohavnost,“ povídá dvaasedmdesátiletá Blanka z hloučku důchodkyň.

Na mítink hnutí ANO v Hranicích dorazilo v dopoledních hodinách zhruba 150 lidí. (2. září 2025)
Poslanec Jaroslav Faltýnek (uprostřed) označil útok na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše za cílený. (2. září 2025)
Hnutí ANO mělo v Hranicích na Přerovsku první mítink po napadnutí předsedy Andreje Babiše (2. září 2025).
Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (vlevo) diskutuje mítinku hnutí ANO v Hranicích. (2. září 2025)
Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk označil na mítinku hnutí ANO v Hranicích útok na předsedu Hnutí Babiše za exces jedince. (2. září 2025)
Podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara předseda jeho hnutí Babiš po napadení francouzskou holí dodržuje doporučení lékařů na klidový režim, a proto svou zdejší plánovanou návštěvu zrušil. „Na akci se těšil, mrzí ho, že nemůže přijet. Dnešní akce by byla i v rámci jeho narozeninového dne, o to víc ho to mrzí,“ říká Metnar příchozím lidem, kterých se před stánkem ANO schází asi sto padesát.

I proto se mítink nese spíše v komorním duchu. „Samozřejmě že mě mrzí, že tu není. Kdyby tu byl, jako první, co bych udělala, bych ho objala a řekla mu, ať se brzy uzdraví, ať se mu hlava zahojí a že musí v těch volbách vyhrát,“ vzkazuje čtyřiasedmdesátiletá Jarka, místní Babišova podporovatelka.

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

„Podle ochranky, která byla u napadení, byl útok silný,“ přibližuje Metnar. Poslanec ANO Jaroslav Faltýnek označil útok za cílený. „Muž si donesl hole, aby mohl zaútočit na našeho předsedu. Ve Sněmovně jsem dvanáct let, ale tohle jsme nikdy nezažili. Ano, zažili jsme spoustu nadávek, ale osobní útoky nikdy,“ kroutí hlavou Faltýnek.

Jeho verze však s popisem situace samotným útočníkem nesouhlasí. Muže prý především vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu, kterou slíbil během svého vládního angažmá postavit pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. „Co tady taháte za hlouposti a lži?“ ptal se podle útočníka Babiš na základě dotazu. „V té chvíli jsem se nemohl udržet, natáhl jsem se a normálně jsem mu flákl koncem té hole, protože to se nedá poslouchat, co ten člověk dokáže říct za nepravdy,“ řekl útočník.

Zda hnutí po incidentu zváží posílení ochranky, nechce komentovat Faltýnek ani Metnar.

Babiše odpoledne čeká další vyšetření. „Dostal rány do zad a do hlavy, byly velké, což vím od člena ochranky, který tam byl. Byl to pro nás šok. Je dobře, že to politici napříč politickým spektrem odsoudili,“ oceňuje Faltýnek.

„Babiš mě zachránil, vybírala bych popelnice“

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) zdůrazňuje, že útok byl ojedinělým excesem. „Předpokládám, že se nic takového opakovat nebude. Byl to zkrat člověka, který to má v hlavě nějak popletené. Je to jiný level politického souboje, o kterém si myslím, že není v pořádku,“ má jasno hejtman.

„Pokud by měly být volby o násilí, vítězil by ten, kdo bude mít největší boxerský oddíl nebo nejdelší hůl. Pokud kvůli tomu lidé nepřijdou na naše mítinky, je to v pořádku, hlavně, ať přijdou k volbám.“ dodává Okleštěk.

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

K volbám jistě přijde i čtyřiasedmdesátiletá Jarka. „Moc panu Babišovi fandím. Tím, že mi přidával na důchodě, mě zachránil před tím, abych nemusela vybírat popelnice,“ doplnila dáma v elegantním sáčku.

„Je to škoda, že pan Babiš nepřijel. Kdyby přijel, bylo by tu jednou tolik lidí,“ je přesvědčený Miroslav Nef z Hranic, který dorazil hlavně proto, aby předsedu ANO viděl a slyšel naživo. „Měl by svou neúčast napravit a přijet, až mu bude lépe,“ doplnil.

2. září 2025
