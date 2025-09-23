Se STAN je spojena kauza Dozimetr, jejíž hlavní větev teprve nyní po třech letech od policejního zásahu začne řešit soud (rozhovor vznikl před pondělním prvním jednáním). Neškodí vašemu hnutí, že se ta kauza táhne tak dlouho? Političtí protivníci vám ji s oblibou neustále připomínají...
Škodí, protože se to znovu vytáhne před každými volbami. Čekání na spravedlnost je obecně v Česku něco strašného. Ale my to nemůžeme ovlivnit. Lidé, kteří nejsou naši příznivci, to na ulici leckdy vytahují, ale často se ukáže, že vlastně ani pořádně nevědí, v čem ta kauza spočívá. Navíc v ní figurují i lidé z jiných stran a obecně by bylo naivní se domnívat, že pražskému dopravnímu podniku mohl „vládnout“ STAN.
Jak to vše jako známá protikorupční bojovnice vnímáte?
My jsme se s tím v hnutí rychle vypořádali. Panu Hlubučkovi (obžalovaný exnáměstek pražského primátora – pozn. red.) bylo ukončeno členství, rezignoval ministr školství Gazdík, přitom jen kvůli tomu, že byl někde na hotelu s aktérem kauzy. Také jsme zavedli v rámci STAN vnitřní procesy pro whistleblowing. Aby když někdo ví o nějakém problematickém chování a podobně, tak se to nebál oznámit a řešilo se to. Každopádně je dobře, že je ta kauza konečně u soudu. Ať se posoudí důkazy a ať je spravedlivě souzena.
|
Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne
Čtyři roky jste byla poslankyní vládní koalice, co byste označilo za největší úspěch ve funkci, čeho se vám podařilo dosáhnout?
Jako součást koalice jsem samozřejmě přispívala k tomu, aby byly schváleny potřebné reformy. Kromě toho jsem byla v rozpočtovém výboru a účastnila se jako členka STAN také vyjednávání o konsolidačním balíčku. A stojím si za tím, že v rámci možností a toho, jak se ty strany byly schopné dohodnout, jsme udělali opravdu to nutné, co bylo potřeba, protože nám hrozil náraz na dluhovou brzdu, což by znamenalo obrovské omezení třeba sociálních a zdravotních služeb. To se podařilo a oddálili jsme tyto hrozby dál za horizont. Rovněž se nám podařilo prosadit třeba důchodovou reformu a já vždycky prosazovala odpovědné hospodaření vůči budoucím generacím. Abychom měli v budoucnu udržitelné důchody. Ty reformy byly nutné, bohužel populistické kroky předchozí vlády bylo nutné redukovat, ale já myslím, že každý rozumný člověk to pochopil.
Podařilo se vám dosáhnout něčeho, z čeho by specificky profitoval Olomoucký kraj či jeho obyvatelé?
Chodili za mnou do kanceláře v Prostějově i v Praze lidé z našeho kraje, kteří mě žádali o pomoc s řešením osobních problémů nebo záležitostí, jež měli třeba s úřady. Takže jsem se tím zabývala. Kromě toho se na mě obrátili z olomoucké fakulty zdravotních věd, kde jsou nelékařské profese jako záchranáři, porodní asistentky, radiologové, fyzioterapeutky a podobně. Na Univerzitě Palackého jsou totiž trošku za popelku, nemají odpovídající prostory. Byla jsem se tam podívat, jak mají šatny v průchozí chodbě, kde se převlékají, učebny jsou ve sklepě a navíc maličké. Též jim chybí dostatek potřebných cvičných figurín.
Co se vám s tím podařilo udělat?
Začala jsem se v tom angažovat, mimo jiné tam přivezla poslance ze zdravotního výboru, aby na vlastní oči viděli, jaké podmínky ti studenti mají. Kromě toho jsem zprostředkovala jednání o pozemcích pro novou budovu, o kterou fakulta usiluje už asi deset let. Jenže jsou v areálu nemocnice, takže do toho mluví ona a ještě i stát, každý má část těch potřebných pozemků. Tudíž to vyžaduje dohodu tří stran. Nicméně teď po letech tedy konečně došlo k tomu, že se zasedlo k jednacímu stolu. Navíc nyní je novou hlavou Univerzity Palackého Michael Kohajda, s nímž jsem čtyři roky spolupracovala ve sněmovně, takže věřím, že když se rozumní lidé dají dohromady, tak to dobře dopadne.
Na co byste se v případě znovuzvolení chtěla zaměřit v příštím volebním období?
Na pokračování boje proti korupci, jemuž se věnuji od začátků v politice v Prostějově. Pak mám vhled do ekonomiky a daní, neboť jsem 30 let dělala ekonomku a hlavní účetní. Takže vím z praxe, jaké problémy mají v této oblasti podnikatelé i zaměstnanci. Za malé a střední podnikatele bych tudíž ráda bojovala. A do třetice se chci dál věnovat lepší ochraně zvířat. Přímo v kraji pak třeba tomu, že bude zrušen sjezd z dálnice D46 u Žešova přes benzinku, který využívá spousta lidí z okolí, a budou tak muset jezdit přes Prostějov. Kromě toho jsem byla v kontrolním výboru, kde jsem viděla kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a z toho jsem si udělala představu, jak by se dalo ušetřit, kdyby se řádně hospodařilo. Protože téměř každý kontrolní závěr je tragédie.
Další rozhovory s lídry kandidátek v kraji
Předvolební série iDNES.cz zahrnuje regionální lídry stran, které podle průzkumů mají reálnou šanci dostat se do Sněmovny.
Přiblížíte nějaký příklad?
Tam jsou velmi zoufalé věci, jak neefektivně se někdy hospodaří. A vždycky místo toho, aby někdo byl potom třeba potrestán nebo stanovena nějaká sankce, tak je jen doporučení ke změnám. Takové poučení z krizového vývoje. A pak se to za půl roku zkontroluje, ale nikdo to dál prostě neřeší. Je tedy třeba říct, že my jsme celé ty čtyři roky řešili kontrolní závěry z předchozího volebního období, nějak to tak prostě vychází. Jenže když pak někde něco chcete řešit, tak tam často už sedí úplně jiní lidé.
Takže jste řešili například ještě věci z hlavního období objevení a šíření koronaviru.
Ano. Měli jsme tam třeba pána, který řešil ony propírané předražené nákupy, které byly úplně šílené. A ne v té první vlně, kdy byl každý zmatený a byli jsme rádi, že vůbec něco bylo, ale už v té klidnější době, kdy už se vědělo co a jak. Přesto probíhaly nákupy přes skořápkové firmy a podobné hrozné věci. A on pořád seděl ve funkci, i když o tom rozhodoval a bylo to úplně špatně. NKÚ přitom může i podat trestní oznámení, ale prý jim to pak nakonec bylo nějakým způsobem vymluveno, že to podá NCOZ, no a nakonec ta věc byla odložena, takže se nic nevypátralo. Toto mě pořád motivuje k tomu, aby byla nějaká odpovědnost úřadů. Když NKÚ zjistí, že špatným hospodařením došlo k nějakým škodám, tak aby se neudělalo jen ty ty ty, ale aby to ten úřad i pocítil.
Říkáte, že se to událo za minulé vlády, ale řeší se to teď. To není možnost, jak tohoto člověka sedícího na ministerstvu zdravotnictví odvolat?
Já nevím přesně, jak to s odvolatelností úředníků nyní je. Podle mě to však hlavně bylo na trestní oznámení.
To přece může podat i ten samotný úřad nebo ministerstvo, jemuž vznikla prokazatelná škoda. Nebo koneckonců i vy, to může udělat kdokoliv.
To je pravda. Ale ono už máme rok 2025, je tam nějaká promlčecí doba, nevím, jestli už neuběhla.
Hana Naiclerová
Vylučujete předem povolební spolupráci s nějakými stranami?
S ANO a komunisty. Obecně chceme jednat s demokratickými stranami, což vylučuje všechny extremisty.
A co SPD nebo Motoristé?
U SPD je tak obrovský ruský vliv, že taková koalice je pro mě nepředstavitelná. Těžko si ji dokážu představit také s Motoristy.
Máte v programu zvyšování podílu větrných elektráren v energetickém mixu. Co říkáte na plánovaný větrný park Rychleby, kde má v podhůří Jeseníků stát deset 203 metrů vysokých větrníků a odpůrci si kvůli tomu vynutili referendum? Jsou obří větrníky v horské přírodě správná cesta?
Zelenou energii podporuji, do budoucna se jejímu výraznějšímu využívání nevyhneme. Ale zrovna tento projekt podle mého názoru strašně zasáhne do života tamních lidí. Navíc v místě, kde nemají moc možností, jak jinak uchvátit turisty než nádhernou krajinou a klidem. A myslím si, že to má vliv i na faunu a flóru v okolí. Nelétají tam pak ptáci, jak se to točí, a ta krajina se prostě celá změní. Já bych to ještě pochopila, kdyby šlo o menší větrníky tam, kde to nevadí, a žila by z toho ta vesnice. Že by byla energeticky soběstačná, tamním lidem to přinášelo úspory. To by mi dávalo smysl. Ale že to buduje investor, jenž tam nebydlí, a vyrobená energie tam ani nezůstane a celé je to jen byznys… Negativa zůstanou té vesnici a všechno dobré se pošle pryč. To se mi nelíbí.
Vy jako STAN však chcete víc větrníků, kde mají tedy vznikat? U zástavby je místní nechtějí a ve volné přírodě zase hyzdí krajinu. Navíc většina těch projektů má tu podobu, že vyrobená elektřina jde na trh na prodej.
Podle mě jsou místa, kde by větrníky být mohly a měly. Pořád to však má být v souladu s tím, aby se u toho dalo žít a bylo to pro místní, a ne jako byznys.
|
Dvousetmetrové větrníky v podhůří? Prasárna, říká kritik. Rozhodnou referenda
Podobná věc – v programu máte též podporu výstavby zařízení pro energetické využití odpadů, například pomocí dotačních titulů. V Prostějově, kde žijete, má vzniknout zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadu, ale jsou proti tomu protesty a i přímo vy jste to kritizovala. Jak to jde dohromady?
Mně se prostě nelíbí, aby se do Prostějova vozilo 100 tisíc tun odpadu odjinud. Už teď se tu překračují limity prachových částic včetně nejmenších, jež se vám dostanou do krevního řečiště, udělá to rakovinu a nemůžete mít děti. Takže nechci, aby se do Prostějova svážel, ani nevím kolika tisíci nákladních vozů, bordel z dalekého okolí, či dokonce bůhví odkud. Totéž platí pro sousední Mostkovice, kde mělo být zařízení na zplyňování odpadu, ovšem ne úplně na komunální odpad, ale na různé speciální druhy. Odkud by asi brali těch 50 tisíc tun, aby to nakrmili? Takže by se to klidně mohlo vozit i ze zahraničí. Velmi kvituji tamní občanskou angažovanost, že lidé včas zareagovali a donutili vedení obce se proti tomu postavit. Každopádně pro mě je to obojí byznys, z něhož bude někdo profitovat, ale rozhodně to nemá přínos pro místní.
Někomu to může znít tak, že v programu ty věci podporujete, ale nesmí stát ve vašem městě.
Je to podobné jako s těmi větrníky. Kdybychom tu měli svou teplárnu a k ní výrobnu TAP, takže bychom mohli občanům nabízet teplo za hubičku, a tudíž místní by z toho profitovali, pak se o tom dá uvažovat. Ale kapacita má být nastavená na odpad, který vyprodukuje Prostějov, a ne několikanásobně vyšší, aby se pak vozil odjinud.
Pak ale přece musí stát takové zařízení vlastně v každém větším městě. Buď bude jedno s větší kapacitou pro širší oblast, anebo malé jen pro místní, ale bude se jich muset postavit víc. To je lepší řešení?
My jsme ty odpady hlavně měli řešit v rámci krajské odpadové společnosti, kde Prostějov byl, ale pak vystoupil. Pokud tu chce mít nadnárodní firma takové zařízení jako byznys, tak je to pro mě méně smysluplné.
Ve vašem programu mě zaujala rovněž celá jedna kapitola věnovaná poměrně obsáhle situaci u policie, kde je zmíněna nedostatečná dostupnost a přítomnost policistů, že musí řešit nadměrnou administrativu, že je třeba jim zajistit stabilní financování a každoroční navyšování výdajů na činnost, zvýšení nástupních platů na 40 tisíc, zvýšení náborových příspěvků a podobně. Celé to vyznívá, že policie není v dobrém stavu. Přičemž v gesci ji má ministr vnitra, jímž byl čtyři roky předseda vaší strany Rakušan. Nabízí se tedy otázka, proč tyhle kroky slibujete na příští volební období a už nebyly uskutečněny.
Já myslím, že u policie docházelo k meziročním navýšením financí a Vít Rakušan se o ni staral a bojoval za to, aby tam byly lepší podmínky. Ani za čtyři roky se ale nedá prosadit všechno a zvláště změny zákonů potřebují hodně času.
Podobná námitka se dá vztáhnout i na slib spravedlivějšího rozpočtového určení daní, tedy rozdělení peněz obcím a krajům. Proč už nebylo změněno, když je špatně nastaveno?
To mohu říct zcela přesně, usilovali jsme o to celé čtyři roky, ale nebyla na tom koaliční shoda. Jednali jsme mimo jiné s Asociací krajů, která byla i za ministrem financí Stanjurou a chtěli to přenastavit, protože se to počítá podle vzorce, jenž už neplatí a nezohledňuje parametry, které by měl. Právě kvůli těmto situacím vzniklo naše volební heslo Starostové do čela, abychom mohli prosadit dobré věci, jež jsme chtěli, jenže bohužel se nám to nepodařilo, neboť jsme na to neměli v koalici dostatečnou sílu.
|
Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše
Slibujete zachování soběstačnosti v základních komoditách, v nichž už Česko soběstačné je, jako jsou obilí, mléko či hovězí maso. Jakými nástroji?
Třeba podporou menších rodinných farem, jimž by mimo jiné pomohlo zjednodušení byrokracie, která je nadměrně zatěžuje, a malé podniky si nemohou dovolit mít na ni vyčleněné lidi tak jako ty velké.
STAN chce určit konkrétní datum přijetí eura s tím, že se tak má stát co nejdříve. Vy osobně to vidíte stejně?
Obecně souhlasím s naším programem. Nicméně v otázce přijetí eura musíme zvážit situaci, v níž se právě budeme nacházet. Vím, že by to uvítala spousta firem, chtějí i možnost vyplácení mezd v eurech. Také bychom díky tomu měli levnější úvěry, protože úroky Evropské centrální banky jsou daleko menší než tuzemské. Týkalo by se to i našeho státního dluhu, ušetřilo by se na úrocích. Samozřejmě ale záleží, co by bylo z dlouhodobého i krátkodobého hlediska pro Česko výhodnější. O této otázce se přou i renomovaní ekonomové a my musíme posoudit, až o tom budeme rozhodovat, jestli už nadešel ten správný čas.
Netradičním slibem je, že zajistíte „odstranění korupčního potenciálu ze sportovního prostředí, aby celá společnost mohla sport vnímat více pozitivně“. Korupční potenciál je zvlášť s profesionálním sportem přirozeně spojený, protože tam jde o hodně. Takže jak byste to chtěli udělat?
Třeba co největší transparentností, protože ta korupci eliminuje. Nastavili bychom transparentní pravidla a zákony, které by neumožňovaly korupční chování.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Korupce je ale přece už nyní trestná i ve sportu. Když někdo nabídne úplatek, tak poruší zákon.
Zčásti to navazuje na mé téma ochrany oznamovatelů korupce. Přišla jsem s pozměňovacími návrhy, aby byli chráněni i anonymní oznamovatelé, protože ty největší kauzy u nás i ve světě byly zjištěny právě na základě anonymních oznámení. Jenže u nás se na ně stále nebere tolik zřetel, není povinnost na ně reagovat. Například kauze korupce v motolské nemocnici předcházela anonymní oznámení na dění v nemocnici, jež byla doručení ministru zdravotnictví Válkovi, ale ten na ně nereagoval, protože prostě nemusel. Pokud bude garantován chráněný komunikační kanál, prostřednictvím něhož bude moci někdo něco anonymně oznámit, ale navíc s ním pak bude možné dále komunikovat při zachování jeho ochrany, tak to umožní odhalit více nekalostí. Protože je těžké pracovat dál ve firmě nebo na úřadě, kde vědí, že jste je nahlásili za korupční chování. No a pomohlo by to i tomu sportu. Protože spousta lidí v něm třeba o něčem ví, ale nikam to nehlásí.
Máte na kandidátce z 23 lidí 8 žen, tedy velmi solidní třetinové zastoupení, navíc v čele na první a třetí pozici. Byly na to nějaké kvóty?
Ne. Měli jsme primární volby, přičemž uchazeči pro pozice v čele museli nasbírat podpisy lidí k nominaci. Třeba ve Zlínském kraji máme ženy dokonce na prvních třech místech, což je anomálie, a jsem ráda, že tam neřešili požadavky, že v rámci nějaké kvóty by měl být na čele zastoupen muž. Prostě ať vyhraje ten lepší a umístí se bez ohledu na pohlaví. Já nejsem příznivcem žádných kvót, třeba i do firem. Když je žena schopná, tak se prosadí sama. Byť vím, že tu existuje to – a znám to ze své praxe – že jakmile nastoupí do práce žena, tak se jí automaticky dává nižší plat, než když na stejnou pozici přijde muž. Přestože se ještě vůbec neukázalo, co umí. A ano, někde to může být tak, že tam jsou dlouholetí politici zabetonovaní, ale jak to chcete změnit, když prostě mají podporu? Jedině je potřeba tam nasadit tolik žen, aby to některá prostě prorazila.
Myslíte, že je vůbec reálné poloviční zastoupení žen na kandidátkách, jak se po něm někdy volá?
Ony mají menší zájem možná i proto, že jsou pragmatičtější. Ve svém osobním životě musí u rodiny stihnout spoustu věcí a nejsou zvyklé na dlouhé řeči bez efektivity jako se to děje ve Sněmovně. I mně to vadí, protože z firem jsem zvyklá, že práce musí mít výsledek, jinak si nezasloužíte dostat peníze. Proto také chceme změnit jednací řád. Snaha o to byla už v tomto volebním období, ale nakonec na tom nebyla koaliční shoda. Jednací řád má nějakou historii, někteří to nechtěli měnit a my neměli sílu to sami prosadit. Přitom třeba ty různé přestávky na jednání poslaneckých klubů používané k obstrukcím ani nemají oporu v jednacím řádu, vznikly jen jako neformální dohoda. Když bude vůle, tak to půjde. Stejně tak předsedající se může při promluvách aktivněji zasazovat o to, aby se mluvilo k věci.
|
28. srpna 2025