Chceme zastavit zavádění úchyláren, říká krajský lídr koalice kolem SPD Fiala

Můžete stručně shrnout priority vašeho programu?

Náš program do krajských voleb má spoustu témat, která se na první pohled zdají jako celostátní, ale zasahují i do krajů. My říkáme, že tato celostátní vláda nám škodí a ty pětikoaliční strany jsou zastoupeny i na krajích. Vláda nám škodí tím, že nás obírá o peníze, třeba neustále zvyšuje daně. Mladí by chtěli svoje bydlení, ale nemají na něj a bydlí u rodičů, nebo mají problém, když se rozvedou. Peníze jdou místo toho na Ukrajinu a do USA na zbrojní zakázky. To jsou věci, které nechceme. Chceme peníze pro Čechy a Moravany a Slezany. Takže číslem jedna našeho programu je vymést pětikoaliční strany z krajských úřadů.

Říkáte tedy předem, že s těmito stranami byste ani na krajské úrovni do koalice nešli?

Ano. Oni nastolili jakýsi liberálně-progresivní směr, zatímco my jsme konzervativní strana. Programové průniky máme minimální. A tímto směrem bychom prostě neměli dál jít, protože odpovědnost, respekt a různé jiné tradiční křesťanské, židovské a antické hodnoty bychom měli zachovávat. A ne zavádět ty – já to řeknu natvrdo – úchylárny, které jsou nám tu představovány. To pro nás není cesta nejen politicky, ale ani lidsky. My chceme normální svět. Aby rodina byla muž a žena a neměli jsme 72 pohlaví.

Mně se naše kampaň nelíbí. Ale taky se mi nelíbí to, že by k nám mělo každý rok přijít třicet tisíc migrantů.

Co jsou další hlavní programové body?

Opravy silnic bez korupce, revize inkluze, stop genderové ideologii a dostupné zdravotnictví pro všechny. Pak je to bezpečí pro lidi – chtěli bychom více policistů v ulicích a odpovídající legislativu. Dále tu máme seniory, jichž neustále přibývá. Kraj by to měl řešit, a ne že nechá vše na komerční sféře. Takže by měl budovat své nové domovy seniorů. Ty komerční jsou drahé a spousta lidí na ně nemá. No a pak je tu ještě problém s odlivem lidí ze Šumperska a Jesenicka, protože je tam méně pracovních příležitostí a nízké platy. To bychom chtěli napravit tím, že tam přilákáme nové investory.

Jak?

Je potřeba vytipovat lokality a dát o nich vědět třeba prostřednictvím CzechTradu a CzechInvestu. Kromě toho je nutné posilovat na severu agroturistiku, protože to je teď jediná věc, která se tam drží, tak jí musíme pomoct. S vylidňováním severu současná krajská vláda moc nedělala, pokračuje to dál. To chceme změnit.

Chcete stavět nové domovy pro seniory, což je nákladná záležitost. Kde byste na to vzali, s ohledem na to, že kraj má stále dluh na úrovni kolem 1,7 miliardy?

Existují na to dotace od státu, ale samozřejmě by to nešlo bez úvěru. Případně do toho můžeme zkusit vtáhnout soukromý sektor, kdy si ale kraj podrží nad těmi zařízeními určitou kontrolu. Ale řešit se to musí, protože seniorů pořád přibývá a současná krajská vláda v tomhle zaspala a nic nedělala.

Podoba vaší kampaně se hodně řešila, zda už to není přes čáru, dokonce už se jí zabývají soudy. Jak ji hodnotíte vy?

Mně se nelíbí. Ale taky se mi nelíbí to, že by k nám mělo každý rok přijít třicet tisíc migrantů. A jak jinak máme říct lidem, že vláda podepsala migrační pakt a tohle je to, co nám hrozí. Vidíme v přímém přenosu, co se děje v západních zemích, kdy je tam každý den někdo pobodán či podřezán. A chci zdůraznit, že to není o barvě pleti. Je to o tom, že ti lidé mají jinou společnost, kulturu, vyznávají militantní islám. A jejich integrace nefunguje. Bude to bezpečnostní riziko pro stát, kraj i všechny lidi. Pojďme těm lidem pomáhat, ale v jejich domovské zemi přes humanitární pomoc nebo stavění továren, díky nimž budou mít práci.

Nemáme na svoje lidi, důchodce, tak těžko budeme mít na dávky pro tyto lidi. Protože tito migranti pracovat nebudou, to musí být všem jasné. Takže mě se ta kampaň nelíbí, ale jak jinak než takhle chcete lidi upozornit, co se na nás valí. A už je to podepsané! Jestli chcete vědět, co to znamená, podívejte se do Německa, Anglie, Francie.

Slibujete, že nepřipustíte opakování korupční aféry, jako byla Autostráda, kdy skupina tvořená politiky, lidmi z krajského úřadu i správy silnic a zástupci stavebních firem podle policie manipulovala zakázky na dopravní stavby a vydělávala na jejich šizení. Co konkrétně uděláte?

Měl by se zavést systém, jenž by korupci bránil. Musí začít fungovat oddělení vnitřního auditu, nejen na účetnictví, ale i na tyto věci jako šizení kvality silnic a spoustu dalších věcí, které teď nevysypu z rukávu, ale proti korupci by se udělat měly a máme je v programu, aby se neděla. Protože něco se udělat musí.

Hlásáte revizi inkluze ve školství. Jak přesně to z pozice kraje, jenž je primárně zřizovatelem středních škol a učilišť, uděláte? Navíc když koncepci inkluze má na starost ministerstvo školství.

Koncepce je celostátní, ale může mít různou míru. Konzultoval jsem to s poradci vlády a inkluze se dá zúžit na nejmenší míru, kterou zákon povoluje, kdy spolu ty děti budou společně chodit třeba jen na tělocvik. To bychom se snažili udělat. A zase bychom zřídili zvláštní školy, které u nás patřily k nejlepším na světě. Zužme tu inkluzi co nejvíc, protože škodí školství, studentům, učitelům a stojí strašné peníze.

Také chcete „ukončit liberální tlak na legalizaci více pohlaví a prosazování této ideologie do školství a veřejné správy“.

Tím jsou myšleny neziskovky s politickým program, které jsou v každé škole, což je strašné. Já se bojím, až moje pětiletá dcera začne chodit na základní školu, tak aby jí tam někdo neříkal, že není jisté, jestli je holka.

Čemuž však z pozice kraje určitě nezabráníte, když základní školy nezřizuje.

Z pozice kraje se budu bát, až dcera začne chodit na střední školu. Ale do té doby chceme vymést pětikoaliční strany z vlády i z kraje, abychom to změnili a já se nemusel bát, co se bude mé dceři vykládat.

A co byste s tím tedy konkrétně dělal z pozice kraje aspoň na těch středních školách? Do výuky téměř nemůžete mluvit ani jako zřizovatel. A do toho, koho tam pozve učitel nebo ředitel, také moc ne.

Tak bychom chtěli vědět, že si tam takové neziskovky pozvali. My organizacím, co hlásají 72 pohlaví a že si můžete rozmyslet, zda chcete být holka, nebo kluk, nedáme žádné peníze, radši je dáme na seniory.

Ředitelé vám nejspíš klidně řeknou, že si nějakou „neziskovku“ pozvali. Co by se dělo dál?

Tak bych se takového ředitele zeptal, jestli si myslí, že je to v pořádku. Protože jako hejtman si nemůžu vzít na zodpovědnost, že někam přijde nějaký transvestita z Prague Pride a bude dětem vykládat, že to, jak vypadá, je normální a ony se mohou rozhodnout vypadat jako on. Pak ti lidé nebudou mít žádné hodnoty, nebudou pracovat a budou se identifikovat jako slon.

Ovšem co byste s tím tedy třeba z pozice hejtmana udělal, pokud by vám ten ředitel řekl, že za něj je v pořádku zvát takové organizace? Nemůžete ho přece ani jako zřizovatel odvolat jen za to, že máte na tuto problematiku jiný názor.

To asi ne. Ale natočil bych to a poslal všem rodičům, aby věděli, co se na té škole děje. Mně by to jako rodiči vadilo, své dítě bych z takové školy odvedl pryč. Někdo ho tam třeba nechá a řekne mu „klidně se identifikuj jako slon, mně je to jedno“, ale mně jako rodiči to jedno není a chtěl bych vědět, že se tam takové věci dějí. Protože jsem konzervativní člověk, který svůj život zakládá na tradičních křesťanských hodnotách.

Ale jak ukončíte to působení neziskovek, jak slibujete v programu?

Jako kraj je nebudeme platit.

A když přijdou zadarmo?

Nepřijdou, žádná neziskovka není úplně nezisková.

Peníze však mívají od nadací nebo z dotací, takže si o ně nemusí říkat školám nebo kraji. Tudíž pořád nevidím, jak byste tomu z pozice kraje mohli zabránit.

Prostě chci, aby školy přestaly tyto neziskovky financovat. To bych jim dal jako doporučení a tlačil na ně z pohledu rozpočtu, aby ty peníze využily radši na sport či kulturu.

V programu také hlásáte, že navrhnete obnovení zákazu pobytu v přestupkovém zákoně a budete řešit počty policistů, na což však kraj rovněž nemá vliv.

Kraj může dát návrh na změnu zákona. A co se týče počtu policistů, lze mluvit s ministrem vnitra a vyjednávat o tom. Kdyby opravdu došlo k tomu, že se tady v regionu kvůli migračnímu paktu – z něhož se podle ministra Rakušana můžeme vyplatit, ale nemáme na to peníze – objeví dva tři tisíce migrantů každý rok, tak za dva roky to policie přestane zvládat. Takže je potřeba o tom jednat, posilovat stavy a být připraven.

Uvádíte, že odmítáte „pozitivní diskriminaci v sociální oblasti a zvýhodňování takzvaných diskriminovaných menšin“. Čím se kraj takového jednání dopouští?

To je celostátní téma, my to v programu píšeme kvůli tomu, že se to opakuje, lidé o tom mluví a my to nechceme. Já nevím, jestli je ta pozitivní diskriminace i na kraji, to je potřeba zjistit. Ale pokud je, tak se s ní musí zatočit. My máme heslo, že všichni by měli mít stejný metr.

V návaznosti na nadcházející konec pronájmu krajských nemocnic holdingu Agel říkáte, že smlouva byla pro kraj nevýhodná, což se nesmí opakovat. V čem byla nevýhodná?

V té smlouvě bylo – a teď si ta čísla vymyslím, protože je nevím přesně – že cena pronajatého majetku kraje byla půl miliardy, a nyní je podle nějakého účetního auditu sto milionů. V době, kdy se dlouhodobě zvedají ceny nemovitostí, tak u nás to kleslo třeba o čtyři pětiny? Též se musíme s novým nájemcem dohodnout, aby zůstala zachována dostupnost zdravotní péče, aby nedocházelo třeba k rušení pohotovostí. Dostupnost se nesmí snižovat, jak to vidíme po celé republice. Musíme naopak do kraje dostat třeba víc zubařů, spousta lidí nemůže žádného sehnat.

Jak je chcete shánět? Přímo tady v kraji Přerov nabízí za otevření zubařské praxe či ordinace praktického lékaře statisícové částky, ve Starém Městě dlouho marně lákali nového praktika dokonce na ordinaci a služební byt.

I toto jsou pobídky, které by kraj měl využít, domluvit se s těmi samosprávami a s těmito pobídkami jimi pomoct. Ale nesmíme na to rezignovat. Takže do nové smlouvy s pronajímatelem nemocnic si musíme napsat, že se třeba nebudou snižovat stavy lékařů.

Ve školství chcete podporovat investiční projekty do odborného a technického školství. Dlouhodobě se řeší, kolik by mělo být míst na učilištích nebo technických školách a na gymnáziích, o která je největší zájem. Plánujete do toho nějak zasahovat, například snížit počet míst na gymnáziích?

Počet míst na gymnáziích bych nesnižoval, ale také ani nepřidával. Pokud by mělo dojít k nějakému navyšování kvůli nedostatku míst, tak právě na odborných a technických školách, protože tito lidé nám chybí a je to problém.

Pokud byste měl být krajským radním nebo hejtmanem, zůstal byste dál poslancem?

Kdybychom získali místa v krajské radě, tak bych si vzal funkci neuvolněného radního, abych mohl vše koordinovat s Prahou. Ve Sněmovně bych zůstal, protože si myslím, že tam je mé místo. Zvlášť když jsem místopředsedou SPD. Pokud bych se ale měl stát hejtmanem, v takovém případě bych se asi poslaneckého mandátu vzdal.

Na kandidátce máte jen patnáct procent žen a první až na desátém místě. Nemělo by jejich zastoupení být lepší?

My nerozlišujeme lidi na muže a ženy, jestli je někdo chytřejší nebo hloupější, horší nebo lepší, takový nebo makový. Když přijde žena, která se bude v politice víc angažovat, tak pak bude na kandidátce na vyšším místě. Neděláme to jako některé strany, že si stanovují, kolik žen musí na kandidátce být. Je to jako ve firmách. Když má někdo dobré výsledky, tak se posune výš bez ohledu na to, jestli je to žena, nebo muž. Klidně ať je pak celá první desítka kandidátky složená jen z žen.