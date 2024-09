Za nejbližší kolegy dám ruku do ohně, říká krajský lídr ODS Horák

Zatýkáním a obviněními se na podzim provalila korupční kauza Autostráda, v níž skupina tvořená politiky z ODS, lidmi z krajského úřadu i správy silnic a zástupci stavebních firem podle policie manipulovala zakázky na dopravní stavby a vydělávala na jejich šizení. Jste kvůli tomu skeptičtější ke svému volebnímu výsledku?

Skeptičtější se nedá říct. V každé společenské skupině se najde bílá vrána i černá ovce. Samozřejmě je to velmi nepříjemná věc. Mě se velmi dotkla, jsem členem ODS už 32 let. Věřím ale, že voliči obnoví svou důvěru vůči nám, neboť jsme na celostátní i regionální úrovni udělali maximální a velmi rychlé kroky, abychom stranu od těchto lidí očistili.

Dá se vyloučit, že by se do funkce dostal někdo s nekalými úmysly?

Nemohu sahat do svědomí kolegů z ostatních stran, ale sám se snažím kandidátní listinu vždy skládat tak, abych na ni měl co největší vliv. Týká se to především naší olomoucké oblasti, tu znám nejlíp. Jsou to moji nejbližší spolupracovníci, za které můžu dát ruku do ohně.

Sázíte na prověřená jména?

Kauza se dotkla především postavení kandidátů z přerovské oblasti, odkud ti kolegové pocházeli, takže tam byla jména obměněna. V Přerově v podstatě začínají od začátku.

V některých krajích opakuje ODS vládní spolupráci SPOLU, případně jiné varianty. Tady jste to tak nechtěli?

KDU-ČSL tu má dlouhodobou koaliční spolupráci, jež v podstatě nějaké zásadní námluvy s ODS neumožňovala. Navíc jsem přesvědčen, že je výhodné ctít značku.

Vaši současní krajští koaliční partneři stavějí kampaň i na protikorupčních heslech. Jak se na to díváte?

Když si vezmu volební kampaň kolegů z Pirátské strany, tak si nemyslím, že by jejich heslo (Pro lidi bez korupce – pozn. red.) nějak odráželo situaci v Olomouckém kraji, protože se jedná o heslo celostátní. Viděl jsem ho při svých cestách napříč celou republikou.

Chcete prosadit vstřícný přístup krajského úřadu, snížit byrokracii, provést personální audit, zajistit důstojné podmínky pro úředníky kraje. V jakém stavu podle vás krajský úřad je? Zní to totiž jako výtka.

Kdyby to byla výtka, nebyl by tam odstavec, že zajistíme důstojné podmínky pro práci zaměstnanců úřadu. Často se z úředníků stává lovná zvěř a všichni mluví o tom, jak je potřeba redukovat jejich počty. Neuvědomují si ale, že to není úplně možné, protože nedělají jenom agendu rady a zastupitelstva, ale zabývají se v duálním systému veřejné správy i státní agendou. Tento systém je u nás od Rakouska-Uherska a agenda přenášená státem je stále náročnější. Při současných platových poměrech je velmi těžké získat dobrého úředníka.

Mezi výčtem důležitých silnic, u nichž chcete rychlé pokračování, je i východní obchvat Olomouce, kde se ale situace příliš nehýbe z místa. Spoléháte na ministra za ODS Martina Kupku?

Přesně tak, s ním a jeho týmem se koordinujeme a věřím, že všechny tyhle resty se podaří velmi rychle prolomit. Podařilo se zahájit práce na západním obchvatu Olomouce, je to dobrý základ, aby se mohlo pokračovat východní tangentou. Vždycky musí něco navazovat, práce musí jít postupně.

Takže věříte, že klíčové dopravní stavby se podaří?

Doprava je absolutně nejdůležitější záležitost pro rozvoj jakéhokoliv území, to věděli už staří Římané, když jako první při svém dobývání Evropy stavěli komunikace. Vidím jako chybu předchozích politických reprezentací, že tuhle otázku netlačily více do popředí a věnovaly se rozvoji všeho možného, různých nadstavbových aktivit. Třeba Poláci jsou podle mého mnohem dál.

Dalibor Horák vede ODS do krajských voleb 2024 v Olomouckém kraji.

Jak se stavíte k myšlence tunelu pod Červenohorským sedlem?

Přišel s tím tým pana hejtmana, myšlenka je zajímavá. Na druhou stranu je ten projekt v podstatě teď jenom na krajské vyhledávací studii a úplně nevím, jak se k němu staví Praha. Spíš si myslím, že se tím na úrovních, jež by měly rozhodovat, nikdo nezabývá. Je to běh na dlouhou trať. Pro nás je prioritou dokončení elektrifikace trati Šumperk – Jeseník, která umožní nasazení moderních vlakových souprav. Věřím, že by se mohlo podařit ji zahájit ještě v novém volebním období. U tunelu by navíc bylo potřeba jednat s polskou stranou a vím, jak jsou taková jednání komplikovaná, třeba z problematiky spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Takže v této záležitosti pořád nic?

Nevyvíjí se to. Zabývám se tím dlouhodobě i na úrovni komise pro zdravotnictví rady Asociace krajů. Je to důležité, protože by se podařilo velmi elegantně pokrýt území, kde je řidší osídlení s horší dopravní dostupností. Když si vezmeme třeba sever kraje, tak na druhé straně polské hranice sídlí záchranáři v Glucholazech a jsou k nám na dojezd během deseti minut.

Kraj pronajímá od roku 2007 společnost Nemocnice Olomouckého kraje. Smlouva je na dvacet let, a bude tedy brzy končit. Co bude dál?

Připravujeme koncesní řízení, jež by mělo být uzavřeno do roku 2027, kdy bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrán nový dodavatel služby. Jsou tři velké společnosti, které by se teoreticky mohly přihlásit. Čili by to mělo pokračovat v tomto modelu. Samozřejmě je variantou také převzetí nemocnic zpět pod kraj, ale nemyslím si, že tohle to je ten správný režim.

Jak hodnotíte ta dvě desetiletí s Agelem?

Velmi kladně. Pár let nazpátek u mne byli kolegové z Karlových Varů podívat se, jak to skvěle funguje. Zásadní výhodu vidím v tom, že kraj v podstatě nemusí investovat vysoké prostředky do přístrojového vybavení a podobně, na rozdíl od jiných krajů, které provozují nemocnice samostatně. Právě proto, že jsme ušetřili, se nám podařilo třeba pozvednout odborně léčebný ústav v Pasece, jenž provozujeme samostatně, včetně jeho odloučeného pracoviště v Moravském Berouně.

Od Agelu jste měli podle loňské výroční zprávy 52 milionů korun ročně. Čekáte od výběrového řízení jinou částku?

Nyní se zpracovávají ekonomické podklady, administrátor koncesního řízení má v lednu příštího roku odevzdat první ekonomickou analýzu. A ano, nové koncesní řízení určí nové ekonomické podmínky.

Co podle vás kraj v oblasti zdravotnictví trápí nejvíc?

Jednoznačně problematika nedostatku lékařů a zdravotnického personálu v primární péči. Ale za zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče v rámci systému veřejného zdravotního pojištění jsou podle zákona odpovědné zdravotní pojišťovny. Kraje mají naprosté minimum instrumentů, jak to ovlivnit. Připravuje se změna zdravotnické legislativy, zákon o zdravotní službách, zákon o veřejném zdravotním pojištění. To vše má projít novelou. Ve srovnávacích výzkumech z toho ovšem vycházíme poměrně dobře. Kraj má například v letošním roce 4,2 lékaře na tisíc obyvatel a ocitá se na třetím místě, u zubních lékařů má jednoho na tisíc obyvatel, a je dokonce druhý. Akutní je ale nedostatek kapacit léčeben následné péče, potřebujeme pomoc ministerstva.

Čím může pomoci?

Sociální péče je financována státní dotací, jež teče přes kraj k zařízením. Zdravotnictví je zase financováno prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví teď hledá, jak tyhle dvě věci skloubit. Sice máme síť ústavů sociální péče pro seniory a další, ale lidé často trpí komorbiditami, mají třeba komplikované onemocnění pohybového aparátu, sociální péče nestačí a musí být zajištěna také zdravotní péče. Též je nedostatečná kapacita ústavů sociální péče pro klienty s Alzheimerovou chorobou.

Na kandidátce máte u svého jména kromě práce náměstka hejtmana uvedeno emeritní starosta Uničova. Proč ne, že jste radní?

Nemám to tam jen já, své bývalé působení ve funkci starosty má i několik dalších kolegů. Vážíme si toho. Jsme pyšní na to, že jsme byli starostové. Člověk se chce také trochu připomenout. Souvisí to rovněž s tím, že starostové mají podle průzkumů veřejného mínění velmi vysokou podporu obyvatelstva.

Už jste uvažoval o tom, jak můžou volby dopadnout a kdo bude s kým jednat?

Mám určité výhrady k politickým uskupením z pravého i levého okraje spektra, ale jinak si zakládám na tom, že jsem se dokázal domluvit za těch třicet let víceméně s každým a nenašel jsem žádné nepřátele. Čili já se nevyhraňuji, krom extrémů, vůči nikomu. Bezpochyby je ovšem smyslem politické práce účast na koalici.

Nebyla ODS, co se týče intenzity kampaně, nyní oproti jiným stranám v ústraní?

Už třicet let říkám, že moje kampaň nikdy neskončila, já dělám a pracuju pořád stejně a kampaň vidím jenom v tom, že se běžná práce doprovází těmi povinnými atributy, což je nějaká prezentace na reklamních nosičích a podobně na sociálních sítích. Svou kampaň se snažím dělat permanentně celou dobu, pro mě se styk s voliči a pohyb mezi lidmi nijak neliší od toho, jestli je volební kampaň, nebo není.