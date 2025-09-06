Okamura si klade podmínky pro vstup do vlády. Žádá revizi pobytu Ukrajinců

„Chceme realizovat náš program, a to můžeme realizovat pouze ve vládě,“ řekl Okamura. SPD má na kandidátkách zástupce Svobodných, Trikolory a strany Právo Respekt Odbornost (PRO), v průzkumech má v poslední době podporu zhruba od deseti do 13 procent respondentů.
Většina Ukrajinců pobývá v Česku na základě takzvané dočasné ochrany v souvislosti s ruskou vojenskou agresí v jejich zemi. Okamura řekl, že se kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků po vypuknutí ruské invaze zhoršila v Česku dostupnost nájemního bydlení a prodloužila se čekací doba u lékařů.
|
Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu
„To není žádná nenávist, ale já jsem český politik a jsem na straně českého občana,“ prohlásil předseda SPD. V Česku by podle plánů hnutí mohli zůstat jen ti ukrajinští občané, kteří prokazatelně pracují na místech, o něž není mezi Čechy zájem.
Mezi dalšími nepřekročitelnými programovými body SPD pro vstup do příští vlády je podle Okamury odmítnutí migračního paktu Evropské unie a nového systému emisních povolenek ETS 2, které by podle něj prudce zdražily vytápění domácností a dopravu.
|
Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie
„Lidé se nedoplatí, lidé na to nebudou mít peníze,“ podotkl. SPD by trvalo podle Okamury také na vyšší valorizaci důchodů, vrácení hraničního věku pro odchod do starobní penze na 65 let, na ukončení zneužívání sociálních dávek, na vyšší podpoře lidí se zdravotním postižením a na zvýšení trestů za týrání zvířat.
Kabinet, v němž by figurovalo hnutí SPD, by dále musel prosazovat uzákonění obecného referenda. Lidé by v něm podle Okamury mohli rozhodovat v podstatě o všem kromě základních práv a svobod, státního rozpočtu a ustanovování osob do funkcí. Hlasovat by mohli i o mezinárodních závazcích, mezí něž patří členství Česka v Evropské unii a v NATO. Okamura zdůraznil, že se neobává ovlivňování veřejného mínění při všelidových hlasováních. „Nikdy nebudu říkat, že český občan je hloupý. Český občan je inteligentní,“ uvedl.