Okamura si klade podmínky pro vstup do vlády. Žádá revizi pobytu Ukrajinců

Autor: ,
  14:09
Mezi zásadní podmínky opozičního hnutí SPD pro vstup do vlády patří revize pobytových povolení všech Ukrajinců v Česku. Předseda SPD Tomio Okamura to řekl v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut 12. Zopakoval, že ambicí hnutí je vládní angažmá po říjnových volbách do Sněmovny.

Hostem pořadu Rozstřel je předseda SPD Tomio Okamura. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Chceme realizovat náš program, a to můžeme realizovat pouze ve vládě,“ řekl Okamura. SPD má na kandidátkách zástupce Svobodných, Trikolory a strany Právo Respekt Odbornost (PRO), v průzkumech má v poslední době podporu zhruba od deseti do 13 procent respondentů.

Většina Ukrajinců pobývá v Česku na základě takzvané dočasné ochrany v souvislosti s ruskou vojenskou agresí v jejich zemi. Okamura řekl, že se kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků po vypuknutí ruské invaze zhoršila v Česku dostupnost nájemního bydlení a prodloužila se čekací doba u lékařů.

Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

„To není žádná nenávist, ale já jsem český politik a jsem na straně českého občana,“ prohlásil předseda SPD. V Česku by podle plánů hnutí mohli zůstat jen ti ukrajinští občané, kteří prokazatelně pracují na místech, o něž není mezi Čechy zájem.

Mezi dalšími nepřekročitelnými programovými body SPD pro vstup do příští vlády je podle Okamury odmítnutí migračního paktu Evropské unie a nového systému emisních povolenek ETS 2, které by podle něj prudce zdražily vytápění domácností a dopravu.

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

„Lidé se nedoplatí, lidé na to nebudou mít peníze,“ podotkl. SPD by trvalo podle Okamury také na vyšší valorizaci důchodů, vrácení hraničního věku pro odchod do starobní penze na 65 let, na ukončení zneužívání sociálních dávek, na vyšší podpoře lidí se zdravotním postižením a na zvýšení trestů za týrání zvířat.

Kabinet, v němž by figurovalo hnutí SPD, by dále musel prosazovat uzákonění obecného referenda. Lidé by v něm podle Okamury mohli rozhodovat v podstatě o všem kromě základních práv a svobod, státního rozpočtu a ustanovování osob do funkcí. Hlasovat by mohli i o mezinárodních závazcích, mezí něž patří členství Česka v Evropské unii a v NATO. Okamura zdůraznil, že se neobává ovlivňování veřejného mínění při všelidových hlasováních. „Nikdy nebudu říkat, že český občan je hloupý. Český občan je inteligentní,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Okamura si klade podmínky pro vstup do vlády. Žádá revizi pobytu Ukrajinců

Mezi zásadní podmínky opozičního hnutí SPD pro vstup do vlády patří revize pobytových povolení všech Ukrajinců v Česku. Předseda SPD Tomio Okamura to řekl v diskusním pořadu televize Nova Za pět...

6. září 2025  14:09

Muž rozdělával gril s pomocí chemikálie, čtyři popálení lidé jsou v nemocnici

Čtyři popálené lidi odvezli záchranáři v noci z pátku na sobotu ze zábavy na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku. Podle informací policie se tam muži vymklo rozdělávání grilu za pomocí chemikálie....

6. září 2025  9:06,  aktualizováno 

V Miláně se lidé loučí s legendárním módním návrhářem Armanim

Lidé seřazení v dlouhých frontách se před sídlem módní značky Armani v Miláně přicházejí rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let....

6. září 2025  13:46

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:18

Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval

Izraelská armáda (IDF) vyzvala k evakuaci okolí jedné budovy ve městě Gaza, kterou se chystá ostřelovat, protože se v ní, nebo v její blízkosti nachází podle Izraele základna teroristického hnutí...

6. září 2025  13:08

ANALÝZA: Benzin jako klíč ke konci války? Proč Kyjev nezesílil útoky na rafinerie dřív

Premium

Rusko se právem pyšní, že je energetickou supervelmocí. Teď však mají někteří jeho obyvatelé nečekaný problém doplnit si palivové nádrže svých aut. Taková ropná mocnost a nedostatek benzinu či nafty?...

6. září 2025

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky k volbě evropských produktů nežli těch zámořských. Levi’s tvrdí, že antiamerikanismus spojený s...

6. září 2025

Většina zadržených při razii v Hyundai v USA byli Jihokorejci. Soul žádá vyšetření

Většina ze zhruba 475 lidí zadržených při razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Potvrdil to dnes jihokorejský...

6. září 2025  11:46

Dronová matka útočí. Rusové přiškrtili poslední bezpečnou silnici do Slovjansku

Od našich zpravodajů na Ukrajině Po překvapivém ruském výpadu u Dobropillji byla poslední bezpečnou cestou do Slovjansku silnice přes Izjum, Jenže to už neplatí. Rusové v pátek na této cestě pomocí FPV dronů zničili autobus a...

6. září 2025  11:28

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

6. září 2025  10:06

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této arabské země. V údolí Dauka se nachází rezervace těchto stromů, jejichž extrakty se používají v...

6. září 2025  9:04

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových...

6. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.