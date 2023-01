Okamuru urazilo, že ho Pavel označil za možné mravní ohrožení mládeže

„Musel jsem se pousmát, když třeba tady pan Pavel v debatě urazil voliče SPD a říkal o nás, že jsme mravní ohrožení mládeže“ prohlásil Okamura v pořadu 360° na CNN Prima NEWS ve středu večer.

Na upozornění moderátorky Pavlíny Wolfové, že Pavel mluvil konkrétně o Okamurovi, odpověděl se slovy: „Vždyť to se rovná. Nás volí téměř 600 tisíc lidí a já jsem se musel pousmát, když náš kandidát Jaroslav Bašta je politický vězeň z doby normalizace a agent, rozvědčík a komunista říká o někom, že je mravní ohrožení, promiňte, to je opravdu chucpe.“

Po opětovném, upozornění moderátorky pořadu 360°, že řeč byla konkrétně o Okamurově jmenování na post ministerstva školství, ještě tvrdil, že Petr Pavel zatajoval svoji minulost. Šéf SPD upozornil, že sám má zcela čistý trestní rejstřík, s nikým nespolupracoval, nebyl členem KSČ, nikdy nebyl obviněn ani stíhán, ale pouze říká své demokratické názory. Dále dodal, že Petr Pavel svými slovy osočil globálně voliče SPD a jejich předsedu.

Petr Pavel v televizní superdebatě ve středu večer na CNN Prima NEWS odpovídal na hypotetickou otázku, zda by jmenoval Tomia Okamuru ministrem školství, kdyby mu to při sestavování vlády navrhoval předseda ANO Andrej Babiš. Na to Pavel odpověděl, že by to byl hodně silný příběh, bezpečnostní riziko a možná i mravní ohrožení mládeže.

Na závěr k tomu Okamura dodal, že by byl rád, aby prezidentem byl člověk, který bude spojoval, nikoliv rozdělovat a nastolí pozitivní atmosféru v České Republice. Osobní rovina osočování ho prý u Petra Pavla zklamala.