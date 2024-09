Snad zastavíme tsunami ANO, věří Vystrčil. Doufá v sedm mandátů ODS a TOP 09

„Já jsem říkal ještě předtím, než volby začaly, že kdyby se podařilo získat sedm mandátů, považoval bych to za dobrý výsledek. Musím se přiznat, že kdyby to teď bylo sedm, tak by to pro mě už byl úspěch po prvním kole,“ prohlásil Vystrčil.

Do volebního štábu ODS je tentokrát akreditováno 21 novinářů a členů televizních štábů. To je čtyřikrát méně, než před týdnem před krajskými a prvním kolem senátních voleb, kdy jich bylo 81. I to dokládá, že je doplňovacím senátním volbám věnována menší pozornost než krajských.

ODS do druhého kola vyslala devět kandidátů, o pět senátorů přišla už po prvním kole

Nejsilnější vládní strana ODS má ve druhém kole senátních voleb devět kandidátů. Po prvním kole voleb do horní komory parlamentu už občanští demokraté vědí, že ztratili mandáty v pěti obvodech – na Břeclavsku, Jablonecku, Mladoboleslavsku, Prostějovsku a na Rokycansku.

ODS tak ví, že její společný klub s TOP 09 bude po volbách méně početný – jde o to, o kolik méně členů bude mít.

„Máme nejsilnější klub. Za realistický úspěch bych považoval zisk sedmi až osmi mandátů,“ vyhlásil svůj cíl před krajskými a senátními volbami v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES premiér a předseda ODS Petr Fiala. Cílem občanských demokratů je, aby šéfem Senátu zůstal Miloš Vystrčil.

S reálnou šancí na úspěch šla ODS do druhého kola v pěti senátních obvodech, kde její kandidáti postoupili z prvního místa.

Jde o obhajujícího senátora Zdeňka Hrabu na Benešovsku, jehož soupeřkou je exministryně Helena Válková z ANO. Předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora v Českých Budějovicích soupeří s dosavadním senátorem ANO Ladislavem Ondřichem.

Obhajující senátor Jan Tecl v Chrudimi musí poradit Vladimíra Slávka z ANO. Senátora a také dosavadního hejtmana Martina Červíčka na Náchodsku vyzval Jan Borůvka, taktéž z ANO.

Pátým kandidátem se slušnou šancí na úspěch je Vladimíra Ludková v Praze 8 proti Zdeňku Kučerovi, rovněž reprezentujícího ANO.

Ze druhého místa a s výrazně nižšími šancemi postoupili do druhé kola voleb čtyř dosavadní senátoři za ODS – Vladislav Vilímec v Domažlicích proti Janu Látkovi, který kandiduje za ANO, Ladislav Chlupáč na Litoměřicku proti Ondřeji Štěrbovi z ANO, Michal Kortyš na Svitavsku proti tamního starostovi Davidu Šimkovi, jehož nominovala KDU-ČSL, a Hynek Hanza v Teplicích proti dosavadnímu hejtmanovi Ústeckého kraje Janu Schillerovi z ANO.

Naopak posilou senátního klubu ODS a TOP 09 může být Pavel Fischer. Uspěl už v prvním kole a byl nominantem TOP 09, zatímco v minulém období fungoval jako nezařazený senátor.