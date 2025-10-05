Konec Fialy? ODS začíná debatovat o budoucnosti. Možní nástupci váhají

Autor:
  12:53aktualizováno  13:14
Občanští demokraté v lednu chystají volební kongres, kde se bude pravděpodobně vybírat nové stranické vedení. Informoval o tom místopředseda ODS Martin Kupka. Dodal, že někteří členové vedení kandidovat budou, někteří možná nebudou, ale že všichni potřebují čas na to, aby vyhodnotili výsledek voleb. Podle něj je koalice SPOLU stále jednotná a kategoricky odmítl, že by docházelo k povolebnímu tříštění. Petr Fiala je ale jiného názoru.
Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)

Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Petr Fiala jednal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (5....
Koalice SPOLU zahájila horkou fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny....
Martin Kupka s Jiřím Havránkem jdou do štábu koalice SPOLU. (4. 10. 2025)
Premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka Kontrola výstavby Pražského...
22 fotografií

„Nadále budeme hlasem středového a pravicového elektorátu. Táhneme jako koalice SPOLU pořád za jeden provaz a přesto dokážou každé strany jednat i autonomně,“ vysvětlil Kupka v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.

Podle premiéra Petra Fialy zatím není osud koalice SPOLU vůbec jasný. „Myslím si, že musíme všichni přemýšlet nad tím, jak nabídnout voličům takovou alternativu, organizační, personální, programovou, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná, než byla před deseti, patnácti lety, prakticky v celé Evropě,“ řekl Fiala při návštěvě Pražského hradu, kam se vypravil na jednání za prezidentem Petrem Pavlem.

K tomu dodal, že se o svém případném konci bude radit s předsednictvem ODS. „Já sám přemýšlím nad kroky, které je třeba v příštích dnech a týdnech udělat. Nepochybně se v příštím týdnu sejde vedení ODS,“ uvedl šéf občanských demokratů.

Kupka připustil, že vedení ODS může na lednovém volebním kongresu předložit své funkce. Sám Kupka, který je místopředsedou strany, ale momentálně odmítá, že by si pomýšlel na post předsedy ODS.

„Proti Petru Fialovi nikdy nepůjdu, jako premiér řídil naší zemi ve velmi těžkých časech,“ dodal Kupka.

Kongres se měl původně konat až v dubnu, podle Kupky však v sobotu jednalo předsednictvo strany o lednovém termínu. Kupka poznamenal, že ODS mívala kongresy v lednu, na dubnový termín je posunula v roce 2022 kvůli pandemii covidu.

Babiš vysál protestní strany a mobilizoval voliče v chudších regionech, ukazují data

Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka jsou současní vítězové voleb mnohem konzervativnější než koalice SPOLU. „ODS se změnila v progresivistickou stranu, kam vstoupilo mnoho mladých lidí a ti staří členové jsou momentálně upozaděni. Podle Kupky ale jde o zcela zcestný názor.

„ODS je tradiční strana, která se drží svých konzervativních hodnot. ANO ani SPD nic takového nemají,“ vmetl Havlíčkovi Kupka. ODS bude mít nyní 27 poslanců a celou dosavadní koalici SPOLU tvoří ještě TOP 09 a lidovci bude mít 52 křesel.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Babiš k Pavlovi řídil sám. Napoprvé přijel ke špatným dveřím

Andrej Babiš si při cestě za novou vládou na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem řídil auto sám, tak jako často ve volební kampani. Napoprvé zaskočil čekající fotografy, když s autem zamířil tam, kudy...

5. října 2025  9:28,  aktualizováno  13:18

ONLINE: Vládu sestaví Babiš, připustil Fiala i Výborný. Schůzky na Hradě pokračují

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to předčasné,“ řekl Babiš. Informoval prezidenta o jednání s SPD a Motoristy sobě. „Za mě nebude jednat...

5. října 2025  5:30,  aktualizováno  13:14

Konec Fialy? ODS začíná debatovat o budoucnosti. Možní nástupci váhají

Občanští demokraté v lednu chystají volební kongres, kde se bude pravděpodobně vybírat nové stranické vedení. Informoval o tom místopředseda ODS Martin Kupka. Dodal, že někteří členové vedení...

5. října 2025  12:53,  aktualizováno  13:14

Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt

Cílem slovenské vlády není porážka Ruska, řekl o válce na Ukrajině slovenský premiér Robert Fico. V diskusi veřejnoprávní stanice STVR opět kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu, který...

5. října 2025  13:08

Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

Motoristé sobě chtějí být aktivní součástí vlády a svou ambici dosáhnout do čtyř let vyrovnaného rozpočtu státu považují za splnitelnou, soudí pražský lídr strany Boris Štastný. Noční jednání s...

5. října 2025  12:47,  aktualizováno  13:06

Rodiče chtějí předmět finanční výchova. V praxi ale záleží na ochotě škol i učitelů

Premium

Nejdůležitější je čeština, cizí jazyky, matematika a hned za nimi finanční gramotnost. Čeští rodiče si přejí, aby se jejich děti učily orientovat v otázkách peněz a hospodaření už ve škole, klidně...

5. října 2025

Vnitro, obrana, doprava. Okamura naznačil, s čím jde do vyjednávání o vládě

Odstartovala povolební jednání. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se už v sobotu sešel s vítězem Andrejem Babišem, další schůzka má být v neděli. Podle Okamury se má SPD zapojit do vládní konstelace....

5. října 2025  11:51,  aktualizováno  12:57

Voliči vykroužkovali dceru Josefa Luxe. Víc je zajímalo, že jsem žena, myslí si

Vedle Marka Výborného a Karla Haase se za SPOLU do sněmovny probojovala Marie Kršková. Starostka Orlického Podhůří s necelými 700 obyvateli v preferenčních hlasech téměř dostihla politického...

5. října 2025  12:52

Změna musí přijít co nejdříve, lidé už na ni čekají, říká lídryně ANO Oborná

Třetí volební období bude načínat ve Sněmovně Monika Oborná, která do voleb vstupovala jako jednička kandidátky ANO na Vysočině. Voliči jí dali 4 716 hlasů a poslali ji tak, stejně jako tři její...

5. října 2025  12:40

Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

Preferenční hlasy vynesly primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO z 19. místa kandidátky až na první pozici, a získal tak mandát poslance. Jestli do sněmovny půjde, nebo zůstane na primátorském...

5. října 2025  12:36

AURES Holdings a.s.
Pracovník podpory prodeje (A14321)

AURES Holdings a.s.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 32 271 volných pozic

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

5. října 2025  11:15,  aktualizováno  12:34

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala,...

5. října 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.