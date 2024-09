ODS má ambici obhájit tři křesla hejtmanů a udržet nejsilnější senátní klub

Ve volbách občanští demokraté obhajují 99 mandátů v krajích, které před čtyřmi lety získali. Jen v jedné krajské koalici nyní ODS chybí – v Plzeňském kraji.

Ve třech krajích se podílí na koalici, kde má hejtmana hlavní soupeř nejsilnější vládní strany, opoziční ANO – v Ústeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, jednom z nejvíce zasažených povodněmi.

Fiala odmítá, že by krajské volby byly referendem o jeho vládě, jak to voličům v kampani říkala opozice. „Jsou to významné volby z toho hlediska, že lidé rozhodují o tom, jaká bude kvalita sítě zdravotní péče, jaké budou školy, jak budou vypadat komunikace v jejich kraji a rozhodují o tom, kdo jejich kraj bude řídit,“ řekl poté, co v pátek odvolil v Brně.

Ve třech největších krajích – ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském – plus ještě v Libereckém kandiduje ODS v krajských volbách v koalici SPOLU, která je pilířem Fialovy pětikoaliční vlády.

Naopak jihočeský hejtman Martin Kuba vsadil na samostatnou kandidátku občanských demokratů. Úspěch či neúspěch čtyř kandidátek SPOLU a obecně všech vládních stran může něco naznačit i směrem k volbám do Sněmovny v příštím roce, pro které jsou krajské volby „rozcvičkou“.

V Senátu má nyní ODS spolu s TOP 09 nejsilnější senátní klub, který má 36 členů. „Byl bych rád, kdybychom v těchto volbách získali sedm, osm mandátů. Jde nám o to, abychom si udrželi většinu a měli dostatečnou sílu na to, aby Miloš Vystrčil mohl pokračovat ve funkci předsedy Senátu, což je funkce, kterou vykonává naprosto skvěle,“ prohlásil lídr občanských demokratů.

Svého kandidáta postavila ODS v 16 ze 27 volebních obvodů. Kandidáta nepostavila v několika obvodech, kde křeslo obhajují senátoři podporovaní jinými vládními stranami – jako Pavel Fischer (navržený TOP 09) v Praze či lidovečtí kandidáti ve Zlínském kraji Jiří Čunek a Patrik Kunčar.

Do volebního štábu ODS se akreditovalo téměř 80 novinářů.