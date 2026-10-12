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ANALÝZA: Klesající ODS se utěšuje: Jsme silní v Čelákovicích. Pád Kupky se nečeká

Tomáš Lánský

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Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil, Zdeněk Nytra a další. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Když Václav Klaus kdysi obohatil politický slovník o termín „nevýhra“, zřejmě netušil, jak výstižně popíše dnešní kondici ODS. Letošní komunální a senátní volby pro stranu přesně takovou nevýhrou skončily. ODS sice nezažila absolutní debakl, ale z klíčových mocenských pozic citelně ustupuje.

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„Co se týče Prahy a Brna, ano, to je neúspěch, to je jasné, jinak to pojmenovat nejde,“ připustil pro iDNES.cz šéf strany Martin Kupka.

Z lídra pravice se stává strana bez metropolitních ohnisek. Samostatně kandidující ODS klesla z 1 600 na 935 mandátů. Ve třinácti krajských městech ztratila přes pětinu mandátů (z 92 na 72) a přichází o primátorská křesla v Praze, Brně, a  nejspíš i v Ostravě. V metropoli ji porazil STAN, v Brně nevyšla sázka na nestraničku Kamilu Zlatuškovou a v Ostravě koalici SrdcOVA předčilo ANO.

Doby, kdy by v Praze za ODS vyhrála i raketa Václava Klause, jsou pryč.

Petr Justpolitolog

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