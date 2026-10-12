„Co se týče Prahy a Brna, ano, to je neúspěch, to je jasné, jinak to pojmenovat nejde,“ připustil pro iDNES.cz šéf strany Martin Kupka.
Z lídra pravice se stává strana bez metropolitních ohnisek. Samostatně kandidující ODS klesla z 1 600 na 935 mandátů. Ve třinácti krajských městech ztratila přes pětinu mandátů (z 92 na 72) a přichází o primátorská křesla v Praze, Brně, a nejspíš i v Ostravě. V metropoli ji porazil STAN, v Brně nevyšla sázka na nestraničku Kamilu Zlatuškovou a v Ostravě koalici SrdcOVA předčilo ANO.
Doby, kdy by v Praze za ODS vyhrála i raketa Václava Klause, jsou pryč.