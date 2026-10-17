Udržet si křeslo v horní komoře Parlamentu mají šanci senátor Zdeněk Papoušek v Brně, Ondřej Šimetka v Ostravě a Tomáš Goláň ve Zlíně. První kolo vyhráli i starosta Pelhřimova Ladislav Med a zastupitel Přerova Jakub Navařík.
Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.
Do druhého kola postoupili také dva ředitelé středních škol – v Kladně Petr Paták, jenž se pokouší porazit dosavadní senátorku za Piráty Adélu Suchardu Šípovou, a na pražském Smíchově Radko Sáblík, jenž se utkává se současným senátorem Václavem Láskou.
Sáblík mají přijít do volebního štábu ODS v sídle strany v centru Prahy povzbudit i jeho studenti, řekla iDNES.cz mluvčí ODS Mariana Wernerová. Dorazit má i kandidát ODS na Pelhřimovsku, starosta města Ladislav Med, zatímco kandidáti z Moravy nikoli.
Neporazitelný „Cimrman“?
Operní pěvkyně Dagmar Pecková se ve druhém kole pokouší dohnat velký náskok Davida Smoljaka, senátora za STAN, z kola prvního.
„Cimrman se nedá porazit,“ řekl iDNES.cz jeden z občanských demokratů. Mnozí ve straně počítali s tím, že nejstaršího syna scénáristy a režiséra Ladislava Smoljaka, který spolu se Zdeňkem Svěrákem zpopularizovali fiktivního českého génia Járu Cimrmana, už Pecková nemá šanci porazit.
Volby 2026 OBRAZEM
A podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová bojuje o křeslo senátora v Hradci Králové s Martinem Dvořákem z hnutí STAN, exministrem pro evropské záležitosti a bývalým primátorem Hradce Králové.
Spolupráce opozičních stran se vyplatila, řekl po prvním kole senátních voleb Kupka
„Výsledek, jak dopadlo první kolo, ukazuje, že spolupráce opozičních stran se skutečně vyplatila. Teď je potřeba, aby přišli k druhému kolu voliči v co největším počtu a jasně ukázali, že Senát prostě zůstane pojistkou demokracie, zůstane protiváhou té současné vládní většiny.“ řekl iDNES.cz po prvním kole senátních voleb a po volbách komunálních předseda opoziční ODS Martin Kupka.
„Miloš Vystrčil zůstane jedním z nejvyšších ústavních činitelů,“ odhadl.
Kupka před volbami vyhlásil, že chce minimálně obhájit pět senátních obvodů a udržet pro ODS primátorské řetězy ve třech největších městech. To druhé se mu nepovedlo – Praha, Brno a s největší pravděpodobností i Ostrava budou mít primátory z jiných stran, šance vyhrát v pěti senátních obvodech se jeví jako reálná.
Když se to ODS povede, bude se to Kupkovi ve straně hodit při hodnocení celkového volebního výsledku. Už teď je zřejmé, že na pozici nejsilnější opoziční strany občanské demokraty vystřídalo hnutí STAN, což zcela jistě politiky ODS netěší.
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To samozřejmě není úspěch, přiznal Kupka o výsledku ODS v Praze i Brně
„Já si myslím, že ten člověk potřebuje aspoň dva roky,“ postavil se jednoznačně za Kupku po komunálních volbách a po první kole senátních voleb předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Kupka letos v lednu vystřídal v čele strany bývalého premiéra Petra Fialu, který jako lídr ODS i koalice SPOLU neobhájil loni na podzim vítězství ve volbách do Sněmovny. Premiérem se stal Andrej Babiš, který vytvořil koalici ANO, SPD a Motoristů sobě.