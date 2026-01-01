Komunální a senátní volby vyburcovaly politiky k intenzivní kampani, kterou každý pojal po svém. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš věnoval podpis na triko psovi, kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík (ODS) rozdával maliny v centru Prahy a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský na jeho podporu cvičil jógu. Podívejte se ve výběru snímků fotografů iDNES.cz, jak se politici snažili voliče oslovit. V Lovosicích se Babiš na kampani ANO bavil. (1. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Babiš při kontaktní kampani v Lovosicích přistoupil k ne příliš tradiční autogramiádě. Kromě toho, že rozdal několik běžných podpisů svým fanouškům, podepsal také bílé tričko psa. Majitelka mu při tom asistovala. (1. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zdárně dojet do finále své kampaně se snaží také Motoristé sobě. Jejich čestný prezident Filip Turek sedí za volantem, zatímco vůz se sloganem „Odvaha jít proti srsti“ tlačí tři členové vlády – ministr zahraničí Petr Macinka, ministr životního prostředí Igor Červený a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. (29. září 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomáš Portlík z ODS, který v komunálních volbách usiluje o post pražského primátora, chtěl potenciální voliče oslovit mimo jiné ovocem. Vaničky malin rozdával na Vítězném náměstí v centru Prahy. (3. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jeho stranický kolega a bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský si s uskupením SPOLU pro Prahu na Náměstí Míru s voliči zacvičil jógu. Právě Lipavského si Portlík pro případné povolební vládnutí zvolil jako svého poradce, který mu má pomáhat s mezinárodními vztahy, ekonomickou diplomacií a bezpečností. (17. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ani Portlík si příležitost nenechal ujít a přišel si na Náměstí Míru zatancovat. Na akci se dále rozdávaly čepice, klobouky a balonky a lidé se mohli občerstvit popcornem, limonádou nebo cukrovou vatou. (17. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sportovně pojal volební kampaň také předseda ODS Martin Kupka. Využil hezkého počasí a o jednom srpnovém víkendu objel členy a příznivce strany na Olomoucku na kole. (22. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Motoristé jezdili autem, zástupci ODS na kole. Jiný dopravní prostředek zvolil kandidát na primátora Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě. Své kolegy z Uhříněvsi přijel podpořit velkým žlutým autobusem. Jako řidič pražské linky se předvedl i ve svém volebním songu. (30. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Scheinherr svezl zájemce také na trase Háje–Chodov při podpoře kolegů z Jižního Města. (2. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Spoluzakladatel a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uspořádal v pražském Pivovaru Bašta akci Na pivo s Mirkem Kalouskem. Novináři se v salónku ohřáli jen chvíli, těsně před začátkem inzerované otevřené debaty je místostarosta městské části Praha 4 Filip Vácha vyzval, aby odešli. (29. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Tradiční přehlídka pěveckých duetů v Charvátské Nové Vsi přilákala návštěvníky z blízka i daleka. Folklorního večera se zúčastnila také ministryně financí Alena Schillerová, která se pyšnila svým podlužáckým krojem. (4. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Příznivci se s ministryní mohli vyfotit a na konec večera se Schillerová připojila k závěrečné písni. (4. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Piráti vsadili v kampani zejména na téma dostupného bydlení a uspořádali proto pochod od Palackého náměstí na Náměstí Míru. Akce nesla název „Volím bydlení“ a symbolem bylo zvonění klíčů. Na snímku jsou kandidátka na primátorku Tereza Nislerová, bývalý předseda strany Ivan Bartoš a současný pirátský šéf Zdeněk Hřib. (4. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jeden z transparentů na pochodu Pirátů hlásal: „Prožrali včera to, co měli mít na zítra“. (4. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Uchazeči o hlasy pro své zviditelnění také využívají přízeň slavných osobností. Součástí kampaně generála ve výslužbě Karla Řehky, který kandiduje na Plzeňsku do Senátu, jsou debaty s hercem Ondřejem Vetchým. Jednou ze zastávek neformálního setkání u ohně byl Ranč Šídlovák. (24. září 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herec Ondřej Vetchý se s kandidátem do Senátu Karlem Řehkou fotil a objížděl s ním některá setkání s voliči. (24. září 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V některých případech jsou samy slavné osobnosti na kandidátní listině. V obvodu Praha 9 se o senátorské křeslo za ODS uchází operní pěvkyně Dagmar Pecková. Na literární besedě byl během kampaně hostem bývalý premiér Petr Fiala. (10. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na jiné uvolněné setkání s voliči pozvala Pecková expremiéra Mirka Topolánka. (1. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
O místo v pražském zastupitelstvu se uchází bývalý pornoherec Robert Rosenberg, který se v současnosti věnuje boxu. Kandiduje za stranu Svobodní jako nestraník. (1. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Strana Svobodní se při kampani na Náměstí Republiky ostře opřela do Pirátů. (1. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zatímco ve Sněmovně třetí den pokračoval pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě, premiér Andrej Babiš vyrazil na kontaktní kampaň do Ústeckého kraje. Se svými fanoušky se setkal například v Roudnici nad Labem. (1. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lídr hnutí STAN Vít Rakušan odstartoval finální část kampaně před více než měsícem v Praze na nově zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad. Hnutí se zaštítilo motem: „Starostování je řemeslo, které děláme poctivě.“ (2. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vůbec poprvé se o hlasy voličů budou ucházet také kandidáti z nového politického uskupení Naše Česko, které vede jihočeský hejtman a bývalý člen ODS Martin Kuba. S Martinem Netolickým (MY) podepsal dohodu o spolupráci a na tiskové konferenci představil ideové desatero hnutí. (3. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Filip Turek se projel na finále kampaně Motoristé sobě v jiném voze než obvykle. (29. září 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Turek ale nakonec dorazil v autě, které je bližší jeho běžnému vystupování. (29. září 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Kandidát na pražského primátora Václav Láska za Sen pro Prahu agitoval v ulicích metropole. Voliče lákal na pojízdný stánek se zmrzlinou a k tomu nabízel svou knihu o houbách. (23. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Další uchazeč o hlasy Pražanů v komunálních volbách je kandidát na primátora za hnutí ANO Jan Hušbauer. V kampani nasadil červenou kšiltovku po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa s nápisem „Silná Praha“. (7. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hušbauer se svým týmem také agitoval v pražských ulicích, pro setkání s voliči ANO si vybral mimo jiné Sluneční náměstí mimo hlavní centrum. (24. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Tomáš Portlík z ODS uvázal z legrace konkurentovi Janu Čižinskému z uskupení Praha sobě balonek značky SPOLU na kampani vedené na Vítězném náměstí. (3. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Návštěvníkům trhu na Kulaťáku na Vítězném náměstí se týden před volbami kromě tradičních produktů nabízely i politické strany, hnutí a uskupení. Tentokrát zde měli kampaň Boris Šťastný a Klára Sovová z Motoristů. (3. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Litoměřicích si mladí pořídili selfie s Andrejem Babišem, samozřejmě s typickou červenou čepicí na hlavě. (1. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Uskupení SPOLU pro Prahu se na Náměstí Míru setkalo s voliči. Na snímku je kandidát na primátora Tomáš Portlík (ODS). (17. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Náměstí Míru se uskupení postaralo o to, aby voliči nejen potkali politiky, ale i se pořádně roztančili – taneční show vedli Alexandra Udženija a Jan Korseska. (17. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hnutí ANO vyslalo do boje o senátorský mandát na Vyškovsku Petru Absolonovou, vrchní sestru Masarykova onkologického ústavu, aby se postavila Janu Grolichovi z KDU-ČSL. (7. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Příznivci a straníci ODS se na výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 sešli před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici. Martin Kupka a Tomáš Portlík na místo přinesli radiový přijímač. Symbolicky tak chtěli upozornit na podle nich současnou snahu vlády ekonomicky ovládnout a ohrozit redakční svobodu veřejnoprávních médií.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na Klamovce dělala Václavu Láskovi společnost kandidátka na starostku Prahy 5, Monika Shaw Salajová, která kolemjdoucí lákala na zmrzlinu. (23. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kandidát na primátora Prahy, Petr Hlaváček (STAN)), provedl zájemce architektonickou procházkou Vysočany. (30. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Volební kampaň hnutí STAN. Kandidát na senátora David Smoljak (vpravo) provedl zájemce architektonickou procházkou po Vysočanech spolu s kandidátem na primátora Prahy, Petrem Hlaváčkem, který na snímku chybí. (30. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Volební kampaň Spojené levice s KSČM pro Prahu s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem a Janou Volfovou. (30. září 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Předseda ODS Martin Kupka měl v rámci kampaně naplánovanou finální etapu v Jihomoravském kraji. (22. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Pivovaru Bašta se konala akce Na pivo s Mirkem Kalouskem. Inzerovaná otevřená debata skončila těsně před začátkem akce, kdy místostarosta Filip Vácha vyzval novináře, aby opustili salonek. (29. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA