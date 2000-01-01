náhledy
Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO, které své vítězství oslavilo konfetami a známou italskou písní Sarà perché ti amo ve volebním štábu na pražském Chodově. Druhá skončila koalice SPOLU. Hranici pěti procent překročili Starostové, Piráti, SPD i Motoristé. Stačilo! ve volbách neuspělo. Podívejte se na nejzajímavější fotografie z volebních dnů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Do volebního štábu v pražském Chodově dorazil lídr hnutí ANO Andrej Babiš také za doprovodu slavné italské písně. Novinářům při příjezdu na dotazy neodpovídal, zpíval a rovnou zamířil do štábu.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Vlastní dodávkou na Chodov přijela i Alena Schillerová. Novinářům odmítla komentovat, zda se vidí spíše v Poslanecké sněmovně či na ministerstvu financí. „Vypadá to velmi dobře,“ zhodnotila pouze průběžné výsledky.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Do volebního štábu přijela podpořit své spolustraníky i europoslankyně a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala poblahopřál vítězi voleb, hnutí ANO a jeho šéfovi Andreji Babišovi. Rezignovat prý teď nehodlá. „Nevzdám boj s populismem a extremismem,“ prohlásil na tiskové konferenci těsně po volbách.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Do volebního štábu SPOLU dorazil podpořit své spolustraníky i primátor Prahy Bohuslav Svoboda.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný na tiskové konferenci po volbách zhodnotil výsledek jako solidní. Přesto přiznal, že koalice SPOLU jako celek neuspěla, a uvedl, že strana bude zvažovat své další směřování.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Marek Benda dorazil do volebního štábu SPOLU také s vážnou tváří. Po oznámení výsledků přiznal, že jde o prohru. „Spíš ale řekněte, že je to jeho vítězství,“ odvětil Benda novinářům ohledně vítězství hnutí ANO. Budoucnost koalice SPOLU podle něj zůstává nejistá.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hnutí STAN získalo ve volbách přes 11 procent hlasů. V nadcházející Sněmovně budou tak Starostové v opozici, uvedl šéf hnutí Vít Rakušan na tiskové konferenci. Zároveň poděkoval všem, kteří k volbám přišli.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Díky preferenčním hlasům se jednadvacetiletá studentka práv Julie Smejkalová posunula z devátého místa pražské kandidátky přímo do Sněmovny. Stala se tak nejmladší poslankyní letošních voleb. Naopak nejstarším zvoleným poslancem se stal pětasedmdesátiletý Jan Síla z SPD.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
V letošních volbách doufali Piráti v dvojciferný výsledek, který se jim s necelými devíti procenty nepodařil. I tak na tiskové konferenci slavili. „Porazili jsme SPD, což byl cíl, který jsme si stanovili v horké fázi kampaně. Příjemným bonusem je i to, že Stačilo! dojelo na k(K)onečnou,“ poznamenal Zdeněk Hřib. Exšéf Pirátů Ivan Bartoš ho doprovodil hurónským řevem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Dvaadvacetiletá Katerina Demetrashvili míří do Poslanecké sněmovny za Piráty. Díky kroužkování tak bude jednou z nejmladších poslankyň ve Sněmovně.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Hnutí SPD ve volbách získalo pod 8 procent hlasů. „Očekávali jsme lepší výsledek, nepodařilo se nám přesvědčit voliče, kteří se na poslední chvíli rozhodli podpořit nejsilnější opoziční hnutí ANO,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Do Poslanecké sněmovny se dostal i Jindřich Rajchl, který kandidoval z prvního místa kandidátky v Moravskoslezském kraji. Předseda hnutí PRO tak získal na kandidátkách hnutí SPD více preferenčních hlasů než samotný Tomio Okamura.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Do Sněmovny míří i nová strana Motoristé sobě, kteří získali necelých 7 procent hlasů. Ačkoliv jsou v Poslanecké sněmovně nováčci, při sestavení vlády budou hrát významnou roli. Motoristé jsou podle předsedy strany Petra Macinky s vítězem voleb připraveni jednat.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Večer pak Motoristé oslavili svůj úspěch u piva s bývalým prezidentem Václavem Klausem. V hospodě nechyběl Filip Turek, Boris Šťastný ani Petr Macinka, kterého s Klausem pojí dlouholeté přátelství.
Autor: Facebook: Petr Macinka
„Ukázalo se, že Stačilo! to nestačilo,“ přiznala hodně zasmušilá lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná po neúspěchu ve volbách. Ve volebním štábu poděkovala voličům a zároveň pogratulovala vítězi voleb Andreji Babišovi.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Za hnutí Stačilo! kandidovali i členové SOCDEM. Jana Maláčová, která vedla kandidátku Stačilo! v Praze, přiznala porážku na svých sociálních sítích až v neděli ráno, kde také zároveň poděkovala za podporu voličů.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA