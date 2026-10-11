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Novotný se vrátil do zastupitelstva Řeporyjí, ale starostou už nebude

Autor:
  12:47
Pavel Novotný se vrátil do zastupitelstva v pražských Řeporyjích, ale volby tam vyhrálo uskupení Přívětivé Řeporyje, které přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.

Pavel Novotný se vrátil do zastupitelstva v pražských Řeporyjích, ale volby tam vyhrálo uskupení Přívětivé Řeporyje, které přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pavel Novotný se vrátil do zastupitelstva v pražských Řeporyjích, ale volby tam vyhrálo uskupení Přívětivé Řeporyje, které přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.
Pavel Novotný se vrátil do zastupitelstva v pražských Řeporyjích, ale volby tam vyhrálo uskupení Přívětivé Řeporyje, které přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.
Pavel Novotný se vrátil do zastupitelstva v pražských Řeporyjích, ale volby tam vyhrálo uskupení Přívětivé Řeporyje, které přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.
Pavel Novotný se vrátil do zastupitelstva v pražských Řeporyjích, ale volby tam vyhrálo uskupení Přívětivé Řeporyje, které přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.
7 fotografií
Bývalého starostu Prahy Řeporyjí za ODS Pavla Novotného, který si odseděl ve vězení tři měsíce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele, vrátili voliči do řeporyjského zastupitelstva. Na jeho návrat do pozice starosty to ale vůbec nevypadá.

Výsledky voleb 2026

Novotný neobhájil vítězství ve volbách z roku 2022. Jeho ODS skončila se ziskem 30,61 procenta hlasů druhá za uskupením Přívětivé Řeporyje, které získalo 44,62 procenta hlasů a které bylo podporované STAN, lidovci a Piráty. Přívětivé Řeporyje přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.

V zastupitelstvu získalo uskupení Přívětivé Řeporyje sedm mandátů, ODS pět mandátů, TOP 09 dva mandáty a ANO jeden mandát.

Před čtyřmi lety ODS v čele s Novotným zvítězila s výsledkem 37,1 procenta hlasů. Loni pozastavil členství ve straně a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení ke třem měsícům vězení. Původně podmíněný trest soud změnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu. Členem se znovu stal o tři měsíce později.

Mandát zastupitele si Novotný ponechal a později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin zrušil.

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