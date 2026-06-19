Letošní komunální volby se uskuteční (spolu s volbami do třetiny Senátu) v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Termíny, stejně jako pravidla pro registraci, určuje zákon číslo 88/2024, o správě voleb. Podle něj se také řídí podávání listin nebo sběr petic na podporu kandidatury.
Proces kandidatury k volbám do zastupitelstva obcí významně ovlivnilo několik změn, které přinesly dvě po sobě jdoucí novely.
Podmínky změnilo několik novel
Letos v lednu začala platit novela zákona o správě voleb. Slibovala zavedení elektronického Informačního systému správy voleb, ale k tomu podle Ministerstva vnitra nakonec nedojde.
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Poslanci proto schválili novelu, která část nařízení platných od ledna opět ruší. Senátoři ji také podepsali a prezident ji dostal tento týden. Ministerstvo věří, že v platnost vstoupí včas.
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Poradíme, jak se vyznat ve změti novel a správně se přihlásit ke kandidatuře. Základní postup se od toho z předešlých let příliš nemění, přesto se zájemci mohou setkat s několika změnami. Pro úspěšné podání kandidatury je stále nejdůležitější ohlídat stanovené termíny.
Kandidatura skrze stranu, hnutí či nezávisle
Podmínky kandidatury
Kandidovat do zastupitelstva obce může takřka kdokoli. Pro občany České republiky platí jen několik podmínek:
Stejné podmínky platí i pro všechny občany Evropské unie, kteří mají v dané obci přechodný nebo trvalý pobyt.
Občané mohou ve volbách do zastupitelstev obcí kandidovat několika způsoby:
- na kandidátce registrované politické strany, hnutí či jejich koalice;
- samostatně pod svým jménem;
- samostatně ve Sdružení nezávislých kandidátů.
Na kandidátkách politických stran a hnutí se mohou objevit i kandidáti, kteří nejsou jejich členy.
Platí to i naopak – i členové stran a hnutí mohou kandidovat jako nezávislí.
Komu a jak kandidátku podat
Jednou z hlavních úprav, které přinesla novela zákona o správě voleb, je změna registračních úřadů, které přijímají kandidátní listiny.
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Nově jsou jimi podle Ministerstva vnitra pouze pověřené obecní úřady. V Česku jich je 388 a k nim se ještě přidávají specifické úřady v Praze. Vyjma hlavního města je včetně jejich správních obvodů stanovuje vyhláška číslo 345/2020.
Konkrétnímu úřadu lze listinu podat dvěma způsoby:
- elektronicky skrze datovou schránku, ale variantou je dle Ministerstva vnitra i poslání listiny s elektronickým podpisem přes e-mail;
- doručení je možné i ve fyzické podobě – osobně nebo poštou.
Elektronický registrační systém se odsouvá
Mezi letošními novinkami měla být možnost podání kandidátní listiny skrze elektronický Registr kandidátních listin v Informačním systému správy voleb. Ten měl umožnit i sběr podpisů.
Další z letošních novinek mělo být „uzamčení“ odevzdaných kandidátních listin – po podání už nemělo být možné doplňovat další kandidáty či vzájemně měnit jejich pořadí. Aktuální metodiky Ministerstva vnitra však ujišťují, že k avizovaným změnám nedojde.
Resort totiž v květnu s odkazem na zajištění bezpečnosti i spolehlivosti systému navrhl posunutí termínu spuštění elektronické až na rok 2028 – z něj pak vychází i nejnovější novela zákona o správě voleb. Definitivní odklad redakci iDNES.cz počátkem června potvrdila mluvčí ministerstva Hana Malá.
Za politickou stranu či hnutí nebo jejich koalici vždy podává kandidaturu pověřený zmocněnec.
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Nezávislá kandidatura
Nezávislý kandidát zmocněnce nemá a registraci podává svým jménem, pod kterým také kandiduje.
Možností pro samostatné kandidáty je také vytvoření Sdružení nezávislých kandidátů. To není formálně politickou stranou, ale pouze formálním uskupením, které existuje pouze pro jedny konkrétní volby.
Kolik jmen může být na kandidátce
Počet volených zastupitelů se přímo odvíjí od velikosti dané obce či městské části. Velikost zastupitelstva stanovuje paragraf 68 zákona o obcích číslo 128/2000. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.
Konečné rozhodnutí o počtu volených členů je na samotném zastupitelstvu.
Petice pro nezávislé kandidáty
Nezávislí kandidáti či jejich sdružení musí svou kandidaturu rovněž podpořit podpisy občanů. Minimální počet podpisů se, stejně jako počet samotných zastupitelů, odvíjí od velikosti obce. Konkrétně vychází z počtu voličů, což je také letošní novinkou.
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Podrobnou tabulku s potřebnými počty podpisů pro samostatného nezávislého kandidáta i sdružení nezávislých kandidátů v každé obci zveřejnilo ministerstvo vnitra.
Přibližný minimální počet lze vypočíst z počtu voličů dle oficiální metodiky:
|Obec
|Potřebný počet
podpisů voličů
pro nezávislé kandidáty
|Potřebný počet
podpisů voličů
pro sdružení nezávislých kandidátů
|do 500 voličů
|5 %
|7 %
|nad 500 a do 3 000 voličů
|4 %
nejméně 25
|7 %
|nad 3 000 do 10 000 voličů
|3 %
nejméně 120
|7 %
|od 10 000 do 50 000 voličů
|2 %
nejméně 600
|7 %
|nad 50 000 do 150 000 voličů
|1 %
nejméně 1000
|7 %
|nad 150 000 voličů
|0,5 %
nejméně 1500
|7 %
|ZDROJ: Ministerstvo vnitra
Nedostatečný počet petičních podpisů při odevzdání listiny je považován za vadu. Jako takovou ji však lze odstranit v řádné lhůtě.
Jaké lhůty je třeba dodržet
Základem úspěšné kandidatury je řádné dodržení vyhlášených termínů. To platí jak pro samotné podání listiny, tak pro případné změny či opravy.
|Dny před volbami
|Termín
|Úkon
|80
|úterý 21. července
|Počátek lhůty pro podání kandidátních listin.
|66
|úterý 4. srpna
do 16:00 hodin
|Konec lhůty pro podání kandidátních listin.
|60
|pondělí 10. srpna
|Konec lhůty na doplňování kandidátů či změnu jejich pořadí.
|53
|pondělí 17. srpna
|Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (výzvu úřad pošle nejpozději 12. srpna).
|48
|sobota 22. srpna
|Nejzazší termín vydání rozhodnutí o registraci kandidátky úřadem.
|ZDROJ: Ministerstvo vnitra
Samotný průběh voleb upravuje kromě zákona o správě voleb také Zákon číslo 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí. I ten prošel nedávno novelizací, která začala platit až 27. května 2026.
Hlavními změnami je zavedení doplňovacích voleb a rovněž upřesnění pravidel rezignace zastupitelů. Sněmovna nicméně odmítla další ze změn, navržené poslanci TOP 09, aby k volbám mohli jít už šestnáctiletí voliči.