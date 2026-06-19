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Novela mění letošní komunální volby. Jak kandidovat do obecního zastupitelstva

Matouš Waller
  14:49
Zájemci o říjnové zvolení do obecních zastupitelstev musí při podávání kandidátních listin dodržet termíny i správné postupy. Ty však nedávno změnila novela zákona – a to dokonce dvakrát. K dispozici pravděpodobně nebude avizovaný elektronický systém, který měl sloužit jak pro samotné registrace, tak pro sbírání podpisů na peticích.

Jak kandidovat do obecního zastupitelstva a vyznat se v novelách? Poradíme | foto: MAFRA, Martin Stolař,  MAFRA

Letošní komunální volby se uskuteční (spolu s volbami do třetiny Senátu) v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Termíny, stejně jako pravidla pro registraci, určuje zákon číslo 88/2024, o správě voleb. Podle něj se také řídí podávání listin nebo sběr petic na podporu kandidatury.

Proces kandidatury k volbám do zastupitelstva obcí významně ovlivnilo několik změn, které přinesly dvě po sobě jdoucí novely.

Podmínky změnilo několik novel

Letos v lednu začala platit novela zákona o správě voleb. Slibovala zavedení elektronického Informačního systému správy voleb, ale k tomu podle Ministerstva vnitra nakonec nedojde.

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Poslanci proto schválili novelu, která část nařízení platných od ledna opět ruší. Senátoři ji také podepsali a prezident ji dostal tento týden. Ministerstvo věří, že v platnost vstoupí včas.

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Poradíme, jak se vyznat ve změti novel a správně se přihlásit ke kandidatuře. Základní postup se od toho z předešlých let příliš nemění, přesto se zájemci mohou setkat s několika změnami. Pro úspěšné podání kandidatury je stále nejdůležitější ohlídat stanovené termíny.

Kandidatura skrze stranu, hnutí či nezávisle

Podmínky kandidatury

Kandidovat do zastupitelstva obce může takřka kdokoli. Pro občany České republiky platí jen několik podmínek:

  • nejpozději druhý den voleb musí dosáhnout věku 18 let;
  • musí mít trvalý pobyt v obci;
  • nemá omezenou svéprávnost;
  • nemá omezenou osobní svobodu.

Stejné podmínky platí i pro všechny občany Evropské unie, kteří mají v dané obci přechodný nebo trvalý pobyt.

Občané mohou ve volbách do zastupitelstev obcí kandidovat několika způsoby:

Na kandidátkách politických stran a hnutí se mohou objevit i kandidáti, kteří nejsou jejich členy.

Platí to i naopak – i členové stran a hnutí mohou kandidovat jako nezávislí.

Komu a jak kandidátku podat

Jednou z hlavních úprav, které přinesla novela zákona o správě voleb, je změna registračních úřadů, které přijímají kandidátní listiny.

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Nově jsou jimi podle Ministerstva vnitra pouze pověřené obecní úřady. V Česku jich je 388 a k nim se ještě přidávají specifické úřady v Praze. Vyjma hlavního města je včetně jejich správních obvodů stanovuje vyhláška číslo 345/2020.

Konkrétnímu úřadu lze listinu podat dvěma způsoby:

  • elektronicky skrze datovou schránku, ale variantou je dle Ministerstva vnitra i poslání listiny s elektronickým podpisem přes e-mail;
  • doručení je možné i ve fyzické podobě – osobně nebo poštou.

Elektronický registrační systém se odsouvá

Mezi letošními novinkami měla být možnost podání kandidátní listiny skrze elektronický Registr kandidátních listin v Informačním systému správy voleb. Ten měl umožnit i sběr podpisů.

Další z letošních novinek mělo být „uzamčení“ odevzdaných kandidátních listin – po podání už nemělo být možné doplňovat další kandidáty či vzájemně měnit jejich pořadí. Aktuální metodiky Ministerstva vnitra však ujišťují, že k avizovaným změnám nedojde.

Resort totiž v květnu s odkazem na zajištění bezpečnosti i spolehlivosti systému navrhl posunutí termínu spuštění elektronické až na rok 2028 – z něj pak vychází i nejnovější novela zákona o správě voleb. Definitivní odklad redakci iDNES.cz počátkem června potvrdila mluvčí ministerstva Hana Malá.

Za politickou stranu či hnutí nebo jejich koalici vždy podává kandidaturu pověřený zmocněnec.

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Nezávislá kandidatura

Nezávislý kandidát zmocněnce nemá a registraci podává svým jménem, pod kterým také kandiduje.

Možností pro samostatné kandidáty je také vytvoření Sdružení nezávislých kandidátů. To není formálně politickou stranou, ale pouze formálním uskupením, které existuje pouze pro jedny konkrétní volby.

Kolik jmen může být na kandidátce

Počet volených zastupitelů se přímo odvíjí od velikosti dané obce či městské části. Velikost zastupitelstva stanovuje paragraf 68 zákona o obcích číslo 128/2000. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.

  • do 500 obyvatel 5 až 15 členů;
  • nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů;
  • nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů;
  • nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů;
  • nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů;
  • nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.

Konečné rozhodnutí o počtu volených členů je na samotném zastupitelstvu.

Petice pro nezávislé kandidáty

Nezávislí kandidáti či jejich sdružení musí svou kandidaturu rovněž podpořit podpisy občanů. Minimální počet podpisů se, stejně jako počet samotných zastupitelů, odvíjí od velikosti obce. Konkrétně vychází z počtu voličů, což je také letošní novinkou.

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Podrobnou tabulku s potřebnými počty podpisů pro samostatného nezávislého kandidáta i sdružení nezávislých kandidátů v každé obci zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Přibližný minimální počet lze vypočíst z počtu voličů dle oficiální metodiky:

Potřebný počet podpisů na podporu kandidatury
ObecPotřebný počet
podpisů voličů
pro nezávislé kandidáty		Potřebný počet
podpisů voličů
pro sdružení nezávislých kandidátů
do 500 voličů5 %7 %
nad 500 a do 3 000 voličů4 %
nejméně 25		7 %
nad 3 000 do 10 000 voličů3 %
nejméně 120		7 %
od 10 000 do 50 000 voličů2 %
nejméně 600		7 %
nad 50 000 do 150 000 voličů1 %
nejméně 1000		7 %
nad 150 000 voličů0,5 %
nejméně 1500		7 %
ZDROJ: Ministerstvo vnitra

Nedostatečný počet petičních podpisů při odevzdání listiny je považován za vadu. Jako takovou ji však lze odstranit v řádné lhůtě.

Jaké lhůty je třeba dodržet

Základem úspěšné kandidatury je řádné dodržení vyhlášených termínů. To platí jak pro samotné podání listiny, tak pro případné změny či opravy.

Dny před volbamiTermínÚkon
80úterý 21. červencePočátek lhůty pro podání kandidátních listin.
66úterý 4. srpna
do 16:00 hodin		Konec lhůty pro podání kandidátních listin.
60pondělí 10. srpnaKonec lhůty na doplňování kandidátů či změnu jejich pořadí.
53pondělí 17. srpnaKonec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (výzvu úřad pošle nejpozději 12. srpna).
48sobota 22. srpna Nejzazší termín vydání rozhodnutí o registraci kandidátky úřadem.
ZDROJ: Ministerstvo vnitra

Samotný průběh voleb upravuje kromě zákona o správě voleb také Zákon číslo 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí. I ten prošel nedávno novelizací, která začala platit až 27. května 2026.

Hlavními změnami je zavedení doplňovacích voleb a rovněž upřesnění pravidel rezignace zastupitelů. Sněmovna nicméně odmítla další ze změn, navržené poslanci TOP 09, aby k volbám mohli jít už šestnáctiletí voliči.

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