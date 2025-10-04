Hudebník, Klausův muž i závodník. Kdo za Motoristy zasedne do Sněmovny

S Motoristy sobě míří do Sněmovny staré ale i nové tváře. „Jsme blízko tomu, aby byla budoucnost příští čtyři roky také trochu podle našich receptů,“ řekl ještě před úplným sečtením hlasů předseda strany Petr Macinka.
Motoristé jsou podle Macinky s vítězem voleb připraveni jednat. „Určitě je ve spolupráci s hnutím ANO na co navazovat,“ řekl s odkazem na evropskou frakci Patriotů, v níž jsou oba subjekty. „Z podmínek, které jsme si stanovili, však neslevíme,“ podotkl. Na rozdíl od hnutí ANO Motoristé například nepodporují inkluzi ve školství.
Redakce iDNES.cz přináší přehled tváří, kteří se za Motoristy míří do Sněmovny.
Petr Macinka Exmluvčí prezidenta
Právě předseda strany Petr Macinka má s politikou již bohaté zkušenosti. Do Sněmovny kandidoval jako lídr v Jihomoravském kraji. Macinka v letech 2008 až 2013 působil v Kanceláři prezidenta republiky Václava Klause jako zástupce ředitele Tiskového odboru.
Od května 2022 je předsedou Motoristů. V evropských volbách 2024 kandidoval ve společné koalici „Motoristé sobě + Přísaha“, která získala 10,3 procenta hlasů. Sám ze čtvrtého místa mandát nezískal.
Filip Turek Konec na pozici europoslance
Do Sněmovny se dostal také europoslanec Filip Turek, který kandidoval jako lídr ve Středočeském kraji. Byť je v současné době Turek europoslancem, tak po zvolení do Sněmovny jeho mandát v Europarlamentu zanikne.
Turek na sebe strhl pozornost svou rychlou jízdou na dálnici. Bývalá partnerka ho nařkla z násilí. V minulosti se řešila i jeho záliba v hajlování, které označil za klukovinu a legraci.
Oto Klempíř Hudebník i StB
Dvaašedesátiletý hudebník Oto Klempíř vedl kandidátku v Plzeňském kraji. V minulosti přiznal spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). Tvrdil, že byl ke spolupráci přinucen nátlakem. V archivním spisu ho přitom StB líčí jako přínosného informátora, který si opakovaně vysloužil finanční odměnu.
Klempíř byl dlouhé roky členem kapely J.A.R. Ta ho však vyhodila nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách. Naše životní cesty nejsou slučitelné, vzkázala kapela ve vzkazu na Facebooku.
Boris Šťastný Lékař i politik
Do Sněmovny za Motoristy míří i zkušený politik Boris Šťastný, který byl lídrem kandidátky v Praze. Vystudovaný lékař byl v letech 2006 až 2013 poslancem za ODS. V letech 2010 až 2012 byl pak předsedou pražské organizace ODS.
V srpnu 2013 ze strany vystoupil. Založil největší síť ústavů pečujících o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou v České republice. 28. října 2022 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy. V roce 2024 kandidoval do Senátu, neuspěl v prvním kole.
Renata Vesecká Bývalá nejvyšší státní zástupkyně
V Královéhradeckém kraji uspěla Renata Vesecká. Ta byla v letech 2005 až 2010 nejvyšší státní zástupkyní. V listopadu 2014 byla jmenována místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu. V září 2016 na vlastní žádost pak z úřadu odešla.
„Současnou vládu považuji za něco, co opravdu neprospívá celé republice a životu lidí. Je také potřeba prosadit změny, které tato někdejší pětikoalice není schopná realizovat. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro pravicovou, ale opoziční stranu. ODS také bývala pravicová, ale v koalici se naprosto odchýlila od svých zásadových hodnot,“ vysvětlila v rozhovoru pro iDNES.cz své pohnutky pro vstup do vysoké politiky.
Matěj Gregor Učitel
Matěj Gregor byl zvolen poslancem ve sněmovních volbách v roce 2025 v Moravskoslezském kraji za stranu Motoristé spolu. „Myslím, že určitě budeme v parlamentu. Radost bych měl, kdybychom se dostali přes osm procent,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.
Do Sněmovny se za Motoristy také dostal vysokoškolský pedagog, specialista na digitalizaci a transfer Igor Červený. V jihočeském kraji pak krizový manažer v oblasti školství Miroslav Krejčí. V Ústeckém kraji pak uspěl ekonom Vladimír Pikora. Ve Sněmovně se potká se svou expartnerkou Markétou Šichtařovou, která uspěla ve volbách v barvách SPD.
Z Pardubického kraje do Sněmovny míří také starosta města Chrast a dobrovolný hasič Vojtěch Krňanský. Na Vysočině uspěl diplomat Karel Beran.
Do poslaneckého křesla z Olomouckého kraje míří také manažerka ve Společnosti pro obranu svobody projevu, publicistka a moderátorka Gabriela Sedláčková. Ve Zlínském kraji za Motoristy uspěl pedagog Jiří Barták.