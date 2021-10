Čtvrteční předvolební debata na Nově přilákala přes osm set tisíc diváků

Volby 2021 Sledovat další díly na iDNES.tv

V širší cílové skupině 4+ vidělo večerní diskuzi politických leaderů 855 tisíc diváků.

V první debatě diskutovali zástupci politických stran, hnutí nebo koalic, které by dle předvolebních průzkumů překročily v průměru hranici 5 % hlasů nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale zároveň se neumístily mezi prvními třemi. Televize nakonec hranici posunula na 4 %, aby vzala v potaz statistickou chybu, protože dva subjekty získaly jen těsně pod 5 %.

Druhá debata patřila lídrům prvních třech stran, hnutí či koalic.

Debaty byly kromě TV Nova a TN LIVE ke zhlédnutí v přímém přenosu také na sociálních sítích. Díky nim a TN LIVE se podle tiskové zprávy Novy zásah zvýšil o další desítky tisíc lidí.

„Máme velkou radost z toho, jak celý večer proběhl. Chtěl bych moc poděkovat celému týmu, který se na přípravách podílel, bylo to náročné, ale podle reakcí, které se nám už teď na Nově scházejí, jsme to zvládli na výbornou. Debaty byly kultivované, daly všem kandidátům dostatek prostoru se vyjádřit a oba moderátoři Bára Divišová i Rey Koranteng se opět ukázali jako skvělí profesionálové. Diváci také oceňovali pojetí celého večera, a to jak rozdělení na dvě debaty, tak zaznamenávání příjezdů a odjezdů politiků a další doprovodný program. Rád bych řekl, že je vše za námi, ale není to tak, už nyní se soustředíme na sobotní kontinuální vysílání,“ uvedl ředitel sekce zpravodajství a publicistiky Novy Kamil Houska.

TV Novaletos připravila pro diváky největší volební zpravodajství ve své historii, které pokračuje sobotním kontinuálním vysíláním na hlavním programu TV Nova a webovém TN LIVE na TN.cz.