Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

  15:22
Opoziční hnutí SPD odmítlo tvrzení strany Volt Česko, že kandidaturou s dalšími subjekty v podzimních sněmovních volbách obchází zákon. Návrhy na zrušení registrací kandidátních listin, které Volt podal ke krajským soudům, považuje SPD za politicky motivovaný útok.
Strana Volt Česko v úterý informovala o tom, že návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby podala ke krajským soudům kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice.

Podle Voltu nepřiznané koalice obcházením volebního prahu ohrožují férovost voleb a důvěru v demokratický systém. Žaloby směřují na příslušné krajské úřady, které kandidátní listinu registrovaly.

Za SPD kandidují i nominanti Trikolory, Svobodných a PRO, Stačilo! sdružuje mimo jiné komunisty a sociální demokraty. Díky tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo SPOLU vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů.

„Volt tvrdí, že kandidatura SPD spolu s dalšími politickými subjekty představuje ‚nepřiznanou koalici‘ a má tak obcházet zákon. Toto tvrzení zásadně odmítáme. Kandidátky SPD jsou postaveny výhradně pod hlavičkou hnutí SPD, které je řádně zaregistrovanou politickou stranou a které nese plnou právní odpovědnost,“ uvedlo dnes hnutí SPD.

Spolupráce s jednotlivci či členy jiných stran a hnutí nevytváří koalici ve smyslu zákona, domnívá se. „Ten totiž jasně stanovuje, že koalicí je formální spojení více politických stran, které podávají společnou kandidátku. V našem případě však kandidátku podává výlučně SPD,“ poznamenalo hnutí.

„Je zjevné, že se jedná o další pokus politicky motivovaného útoku s cílem poškodit SPD před volbami,“ dodalo. Strana Volt je podle něj fakticky neviditelná a o jejím financování a zákulisí není veřejně dostupných mnoho informací. „Tyto kroky chápeme jako snahu o omezení svobodné politické soutěže a umlčení hlasu lidu,“ poznamenala SPD.

Návrh na zrušení registrace kandidátní listiny podalo i hnutí Přísaha, směřuje na listinu České pirátské strany, na které jsou i Zelení.

Takzvané nepřiznané koalice nejsou podle odborníků v rozporu se zákonem. Šéfka komunistů Kateřina Konečná dříve uvedla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně. Podobně vidí kroky Přísahy vůči své straně Piráti.

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

