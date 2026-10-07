Všechny chyby SPOLU šly za ODS. Kupka o situaci ve straně i pražské koalici s ANO

ODS pod vaším vedením jde do prvních voleb. Bezprostředně po zvolení předsedou jste letos v lednu prohlásil: Bude mi ctí pracovat pro ODS, tak aby se z ní opět stala kompetentní, živá, moderní a sebevědomá pravice. Daří se to?
V mnoha směrech ano. Koneckonců stínová vláda představuje důležité reformy pro školství 8+2, pro zdravotnictví a daňové reformy. V tomhle směru konkrétní řešení tvoříme a je na nás, abychom je dokázali ještě líp předat veřejnosti a přesvědčit, že tahle země opravdu potřebuje systémové změny, že bez toho narazíme do zdi. A ukazuje to bohužel i ten návrh rozpočtu na příští rok, který připravila vláda.
K tomu se dostaneme. Nicméně, co říkáte na komentáře na sítích: Václav Klaus ODS založil, Mirek Topolánek a Petr Nečas ji poškodili, Petr Fiala zničil a Martin Kupka uspal?
Tak to určitě není pravda.
Píší to lidé na sítích.
Kdybych měl věřit všemu, co se děje na sítích, tak bychom už celou Českou republiku museli vlastně rozpustit. V tomhle je potřeba zachovat nezbytný nadhled. Když jsem jen za ty poslední měsíce objel celou republiku třikrát, tak i teď z těch posledních setkání s lidmi a s našimi kandidáty je vidět, že ODS má energii a že naši kandidáti usilují o to, aby města v Česku fakt vzkvétala a nabídla lidem živá řešení.
Předvolební rozhovory s předsedy stran a hnutí
Vy sice říkáte, že ODS má energii, že nabízí živá řešení, ale podle průzkumů vás už poráží kromě ANO i hnutí STAN. Jak si to vysvětlujete?
Průzkumy nepodceňuji, ale skutečný průzkum přinesou volby, a to už za pár dnů. Tak počkejme, jak voliči rozhodnou.
Co ale říkáte na fakt, že jste se posunuli až za STAN, že ODS už není jedničkou na pravici?
Pro mě je to čím dál větší výzva, abychom dokázali naši politiku dobře vytvářet a především srozumitelně vysvětlovat.
Řekl jste, že největším průzkumem pro vás budou volby. Čekají nás komunální a senátní, které se sice nedají porovnávat s těmi do Sněmovny, ale kdyby přece jen bylo v těchto volbách hnutí STAN úspěšnější než ODS, nebude to už nějaký signál?
Nám jde o to, abychom dokázali naše reformy ještě víc předat lidem. Stínová vláda funguje od začátku března a dokázala už některé věci přinést, ať už to byla reakce třeba na dramatický růst cen paliv, kdy jsme byli první, kdo řekl: je potřeba, aby stát snížil spotřební daň. Stejně tak jsme připravili v průběhu léta 62 opatření boje proti suchu. To všechno jsou kroky, které ale potřebují čas a také prostor, aby je veřejnost přijala a pak podle toho taky mohla měnit i svoje preference.
|
Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy
Podle kampaně to vypadá, že se ODS zaměřuje více na senátní volby než na komunál. Nevyklízíte tím pozice hnutí STAN, které vás poráží v průzkumech?
Senát je důležitý, protože na celostátní úrovni bude bránit změně charakteru země, jak ji prosazuje současná vláda. Co se týká komunálních voleb, tak i ty jsou pro nás samozřejmě velmi důležité. V Praze je mým zájmem, aby SPOLU pro Prahu obhájilo primátorský řetěz a nabídlo Pražanům klíčové změny. Ať už rychlejší bytovou výstavbu nebo se rozběhla stavba další části Pražského okruhu.
Jaké šance si v Praze dáváte?
Velké, protože věřím Tomášovi Portlíkovi (lídr kandidátky koalice SPOLU pro Prahu – pozn. red.). Je to úspěšný starosta městské části Praha 9, kde roste největší počet bytů, což je jedna z největších bolestí Prahy.
Nicméně stejné šance jako panu Portlíkovi dávají sázkové kanceláře i lídrovi kandidátky STAN Petru Hlaváčkovi. Nepřipouštíte si kvůli posilování STAN, že v Praze nemusíte být první?
Tomáš Portlík má tah na branku, což ukazuje v celé kampani. Ta je plnokrevná a já si troufnu tvrdit, že výsledkem bude vítězství kandidátky SPOLU pro Prahu.
Mluvíme o SPOLU pro Prahu. Není pro ODS škoda, že se vlastně schovává za nálepky koalicí?’
To je ale dáno tím, že na mnoha místech už třeba několikáté volební období spolupracujeme. Ti lidé k sobě našli cestu, prosazují společný program. Na druhou stranu myslím, že v případě Tomáše Portlíka je jeho spojení s ODS srozumitelné.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Nepoškodila ODS i koalice SPOLU? Nebyla chyba, že jste do ní šli?
Byli jsme ve vládě, která musela dělat kompromisy. A s kompromisem je vždycky spojeno to, že část našich voličů i členů se ptá: a nebyl ten kompromis příliš bolavý? A co znamenal ten koncept? A já k tomu říkám, že bez toho bychom nedokázali naplňovat náš program. Bez toho bychom třeba nedokázali v době, kdy celá Evropa čelila ruské agresi a dopadu ruské války na Ukrajině, Českou republiku naprosto jasně a pevně směřovat. A nedokázali bychom udělat spoustu dalších věcí, jako třeba důchodovou reformu nebo změny v energetice.
Jak moc ale koalice SPOLU uškodila značce ODS?
Je pravda, že jak jsme byli nejsilnější součástí celé vládní koalice, tak přirozeně i všechny chyby, ale i pozitiva jdou dominantně za ODS.
O jakých chybách mluvíte?
To, co je dneska jedním z největších problémů, je nedostatek bytové výstavby. Přišli jsme s tím, že zrychlíme výstavbu bytů v České republice, a to se bohužel nepodařilo. A teď nechci ukazovat na toho, kdo za to může nejvíc. Ale myslím, že jeden z velkých problémů byl pád digitalizace stavebního řízení, což mě mrzelo, protože to dílem znamenalo, že o to víc třeba v oblasti dopravy jsme museli podmínky upravovat tak, aby se výstavba komunikací kvůli tomu nezpomalila.
Pojďme dál. V minulém týdnu se opoziční strany neúspěšně pokusily vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Co říkáte na to, že se na hlasování nakonec ani nesešli všichni opoziční poslanci?
Tak někteří byli v zahraničí a neměli šanci se vrátit. My jsme ale reagovali na schválení návrhu rozpočtu. V nejkratším možném čase jsme podávali návrh na vyjádření nedůvěry vládě. A jsem přesvědčený o tom, že to byl krok, který jsme udělat museli, abychom nasvítili vážné problémy, které vláda má a kde se ukazuje každým dnem voličům Andreje Babiše, že neplní svoje sliby.
Říkáte, že to načasování nemohlo být jiné, ale když zároveň někteří poslanci neměli šanci na hlasování být, nepůsobí to jako předvolební PR akce, když bylo jasné, že hlasy mít nebudete?
Přece je jasné, že většinu tahle vláda má. To ale neznamená, že pro opozici v tu chvíli zůstanou některé nástroje zapovězené jenom proto, že je zřejmé, že prvotní důvěra vládě prošla 108 hlasy. A jestli se nepletu, tak teď bylo v sále o 14 koaličních poslanců méně. V tomto směru byl tedy ten rozdíl ještě větší než v případě poslanců z opozice.
|
Do komunálních voleb bez konkurence. Obcí s jedinou kandidátkou přibývá
Mělo to ale smysl?
Za mě je důležité vládu vystavovat demokratické kritice a ukazovat, kde selhává. Jeden z těch nejvýznamnějších slibů, který je černý na bílém v programovém prohlášení, je, že bude zajišťovat zdravé finance a udrží schodek bezpečně pod třemi procenty. A jsou na 3,5 procentech. Na tohle přece není možné udělat nic jiného a opozice by ztratila smysl své existence, kdyby pokrčila rameny a řekla: tak to tak necháme, pojďme se dál bavit o tom, kam má Česká republika směřovat. Tohle je jedna ze zásadních věcí.
K vyslovení nedůvěry podle vás byly tři důvody. Rozpočtový armagedon, neřešený střet zájmů a Babišistán. Není už ale kampaň Antibabiš passé?
Zajímavé je, že sám Andrej Babiš teď hraje pro změnu kampaň proti předchozí vládě. Dokonce to ocenili i lidé, když ho zařadili mezi opoziční poslance, jako by dál trvala jeho pozice v opozici. Ale já jsem přesvědčený, že opozice musí konfrontovat Andreje Babiše s tím, co dělá a co sliboval voličům. To vždycky může nést název Antibabiš. Já vedle toho a s každým měsícem víc a víc ukazuji, co ODS nabízí, jaká jsou její řešení pro největší problémy veřejnosti, pro výstavbu bytů, pro dopravu, pro zdravotnictví. A to pokládám za důležité.
V souvislosti se schodkem ve výši 386 miliard označujete premiéra za hrobaře státního rozpočtu. Nebyl ale hrobařem už exministr financí Zbyněk Stanjura, kterému na konci jeho vlády chyběly v návrhu desítky miliard?
Co se týče rozpočtu, tak nám se dařilo snižovat deficity při růstu investic. Dospěli jsme v roce 2025 do okamžiku, kdy konečně investic bylo víc: 263 miliard proti schodku, který, odmyslíme-li ty takzvané evropské transfery, byl 251 miliard. Čili je viditelné, že my jsme dělali proinvestiční rozpočty. A teď vidíme opak: 386 miliard schodku.
To ale podle vlády vychází z reálného rozpočtu po vás, kde chyběly desítky miliard.
Ale to je přece úplný nesmysl. Kde chyběly desítky miliard?
|
Kupka zahájil horkou kampaň. SPOLU varuje před spojením ANO, SPD a Stačilo!
Třeba na dopravě.
To se ale bavíme o roce 2026. Rozpočet na rok 2027 už odráží aktivity této vlády. Od začátku letošního roku jenom zvyšují výdaje státu, příjmy zároveň snižují. Jdou přesně proti tomu, co sami říkají, že by měli dělat, tedy že by měli šetřit. Neděje se. Tohle jsou opravdu jejich výdaje a jejich problém. 386 miliard je opravdu obrovský schodek a investic je v něm 290 miliard. To znamená, že téměř 100 miliard tato vláda v tom schodku projí. Navíc to ani nejsou investice, kde by bylo možné říct: ano, tohle je proinvestiční rozpočet.
Co byste udělal jinak?
Vnímám, a to chci podtrhnout jako důležitý závazek, že v rámci následujících měsíců představíme klíčové úspory. A nejvýznamnější v oblastech, jako jsou platby za státní pojištěnce, zdravotnictví a celý obrovský balík navýšených prostředků na platy ve státní sféře. Další oblast jsou pak poplatky za obnovitelné zdroje energií, kde upřednostňujeme cestu, kterou se vydalo Německo a jiné státy, kdy nezaměřují pomoc plošně, ale adresně těm, kteří jsou cenami energií ohroženi.
Říkáte, že představíte návrhy reforem, proč je nešlo udělat během čtyř let, co jste vládli?
Ale my jsme reformy dělali. Třeba důchodovou reformu. Tu jsme realizovali, přestože předchozí vlády na ni neměly sílu a odkládaly ji. Zároveň jsme začali formulovat reformu pro vzdělávání 8+2, která je hrozně důležitá a přinese státu úspory. Jenom zrušení deváté třídy bude představovat úsporu v rozsahu přibližně 7 až 9 miliard korun.
Ani tuto reformu jste ale nakonec nezrealizovali…
... představujeme ji veřejnosti, aby věděla, jakou má logiku, jaký má smysl. V případě zdravotnictví je to důraz na prevenci. Aby si čtenáři pod tím něco představili, tak poté, co Adam Vojtěch narazil na antivaxerskou ligu ve vládě a nemohl prosadit očkování v lékárnách, které je všude na Západě, tak my přijdeme s tímto návrhem. Je to důležité pro zvýšení prevence.
Znovu: proč jste se změnami nepřišli, když jste byli u vlády?
Už jsem zmínil, že jsme s řadou z nich přišli. Třeba s důchodovou reformou.
Sám říkáte, že změn je třeba provést víc. Proč jste nebyli radikálnější?
Byli jsme vázáni koaliční spoluprací. Velkou energii a mnoho času zabrala reakce na dramatickou změnu situace, tedy energetickou krizi. A to, že jsme dokázali v krátkém čase investovat do ropovodu TAL-PLUS, že jsme dokázali zároveň posunout výstavbu Dukovan, bylo odpovědí na tu situaci, která nastala. Teď připravujeme důležité další reformní kroky, které ODS představí a nabídne je lidem v Česku jako řešení pro úspěšnou zemi, kde se lidem bude dařit lépe a kde to nebude znamenat, že každý rok příští generace budou mít složitější a složitější podmínky kvůli astronomickému růstu dluhů.
Pojďme dál. Kdo je pro vás v politice momentálně největším soupeřem? Je to Petr Macinka z Motoristů, nebo Andrej Babiš?
Teď jste urazili Andreje Babiše...
... ptáme se na to proto, že ministr Macinka v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz prohlásil, že existence jeho a Motoristů vámi trýznivě cloumá, a když každý den vstáváte nebo uléháte, myslíte na to, jak jsou hrozní. Má pravdu?
Kdybych jenom vstával a uléhal s pomyšlením na Petra Macinku, mě on provází každou vteřinou mého každodenního života (smích). To je přece úplný nesmysl. A mě napadá jedno staré pravidlo, že trpaslíci věří, že jejich výška roste s podstavcem. Jestli to není náhodou problém i Petra Macinky.
Jak to bude s povolebními koalicemi? Váš kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík nejprve říkal, že by si koalici s hnutím ANO dokázal představit, vy říkáte, že si to nepřejete.
Tady říkám jasně, že si nepřeju v Praze koalici s ANO. A proč? No jenom se podívejte na to, jakou hnusnou antikampaň vede hnutí ANO proti ODS, proti Tomáši Portlíkovi. Jak pak s nimi reálně spolupracovat? A mě trochu překvapuje, že se k té negativní kampani v jiné podobě přidávají i Piráti. Ale za mě představa prosperující metropole je Praha vedená ODS ve spolupráci se STAN, kde se podaří rozběhnout bytovou výstavbu nebo naplnit metropolitní plán, který počítá s proměnou celé řady brownfieldů, což je obrovská příležitost pro Prahu.
A kdyby přeci jen chtěl Tomáš Portlík složit koalici s ANO?
Ale on ji nechce složit. A chtěl bych se tady zeptat všech, kteří se za hnutí ANO stanou zastupiteli nejenom v Praze, ale i v Brně, v Ostravě, v Plzni – jak se srovnají se snahou Andreje Babiše a Aleny Schillerové sebrat peníze velkým městům? Budou loajální vůči hnutí, nebo budou loajální vůči svým voličům a vůči Praze, Brnu, Ostravě, Plzni? To, že Alena Schillerová a Andrej Babiš tady svým voličům ukázali záda a řekli, jaké mají plány, což se potom snažili zašumlovat. To už jim ale nesedí s jejich výroky.
Na závěr. Jak velkou hrozbou je pro ODS uskupení Martina Kuby Naše Česko? Protože on sám o sobě říká, že může být alternativou pro ty, co pro ně ODS ztratila smysl, co od ní očekávali plnění ideologie z dob třeba Václava Klause.
Naším soupeřem je opravdu Andrej Babiš. Já věřím, že v Senátu obhájíme pět mandátů a že spolu s TOP 09 budeme mít nejsilnější klub a logicky udržíme i Miloše Vystrčila jako předsedu Senátu.