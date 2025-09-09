Fiala visel v Praze na nelegálním billboardu, potvrdilo ministerstvo

Autor:
  12:45
V pražské Chuchli se na billboardu v horké části předvolební kampaně objevila tvář lídra SPOLU a premiéra Petra Fialy. Posléze byla zakryta. Podle ministerstva dopravy využila koalice pro volební kampaň nelegálně stojící reklamní poutač.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Petr ŠkardaMAFRA

Představitelé parlamentních stran slibovali, že k předvolební propagaci budou letos využívat jen legální billboardy. Podle všeho se tak ale neděje.

Nedaleko hobbymarketu u strakonické výpadovky v Praze visel na černém poutači velkoformátový plakát premiéra a předsedy ODS Petra Fialy coby lídra koalice SPOLU s heslem „Teď jde o Česko“. Podle resortu dopravy se jedná o černý billboard.

„Billboard, který nemá povolení, je nelegální. Povolení jsou různá. Každý billboard potřebuje stavební povolení. Pokud se billboard nachází v zastavěném území v silničním ochranném pásmu, potřebuje povolení silničního správního úřadu, které je podmíněné souhlasem policie,“ řekl portálu iDNES.cz Zdeněk Jahn, který pracuje na ministerstvu dopravy. „Určitě se jedná o nelegální billboard,“ dodal.

Že je zmíněné reklamní zařízení umístěno protiprávně, potvrdili zástupci městské části Praha – Velká Chuchle, která má pozemek pod poutačem, vlastněný hlavním městem, ve správě. Podle úřadu neexistuje žádná nájemní smlouva, která by zde takové zařízení umožňovala postavit. S informací o nelegálním reklamním poutači přišel jako první server Seznam Zprávy.

Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

Nepovolený bigboard patří pražské firmě Contur agency. Ta je nyní v úpadku. Z toho důvodu se dodnes nepodařilo vykonat rozhodnutí z listopadu 2018, které nařizuje tento reklamní nosič odstranit. Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka slíbil, že věc s nelegálním billboardem vyřeší. „Oslovím okamžitě agenturu, která nám tuto billboardovou plochu poskytla, a budu požadovat okamžité stažení naší grafiky, vysvětlení a omluvu,“ napsal Kupka Seznam Zprávám. Sám Kupka dlouhodobě brojí proti černým billboardům.

Nelegálně stojící reklamní poutače v předvolebních kampaních v minulosti využívaly i jiné politické strany. V roce 2021 během sněmovní kampaně minimálně jeden nelegální billboard využívalo u dálnice D4 hnutí ANO. I hnutí ANO plakát tehdy rychle stáhlo, samotná nelegální tabule v majetku neznámého vlastníka od dálnice zmizela.

Před loňskými krajskými volbami se pak na jihu Čech na nelegálních billboardech zase objevili tamní lídři kandidátky SOCDEM, včetně krajského radního pro dopravu Antonína Kráka.

9. září 2025  5:58,  aktualizováno 

9. září 2025

9. září 2025  13:39,  aktualizováno 

9. září 2025  10:05,  aktualizováno  13:53

9. září 2025  13:44

9. září 2025  13:41

9. září 2025  11:26,  aktualizováno  13:38

9. září 2025  13:24

9. září 2025  10:39,  aktualizováno  13:21

9. září 2025  13:08

9. září 2025  12:09,  aktualizováno  13:07

9. září 2025  11:57,  aktualizováno  12:56

