Některá rozhodnutí bolela, říká šéf TOP 09. Nechce koalici s ANO, komunisty a fašisty

Zdeněk Šarapatka na Praze 5 kandidoval proti vašim koaličním partnerům. Nebylo to trochu kontraproduktivní?
Ne, proč?
Protože tam jako koalice tříštíte síly.
V době, kdy se chystá bitva o veřejnoprávní média, je přece naprosto poctivá politika nabídnout do Senátu člověka, který má obrovské zkušenosti. Hlavně prokázal svoje nasazení i kompetenci v mediální radě. To je přece naprosto pozitivní nabídka voliči.
|
Výsledky voleb do Senátu: Sčítání finišuje, pět nových senátorů i nejtěsnější vítězství
A navíc vůbec neměl špatný výsledek. Je to dvojciferný výsledek a děkuju mu za to - a všem členům jeho týmu - že se do toho pustil. Soupeře neměl úplně jednoduché.
Před chvílí jste na tiskové konferenci uvedl, že pravděpodobně podpoří kandidáta vašeho koaličního partnera Radko Sáblíka. Platí to?
Pravděpodobně ano.
A má podle vás Radko Sáblík k boji za veřejnoprávní média podobný postoj?
Předpokládám, že jako nominant ODS a STANu, kteří se k médiím veřejné služby staví podobně jako my, tak ano. Nevím, jestli bude tak hlasitým zastáncem, ale jsem přesvědčen o tom, že rozhodně také bude bojovat za jejich nezávislost.
Vraťme se ke komunálním volbám. Vy vylučujete spolupráci s SPD, komunisty a hlavně s ANO. Vaši koaliční partneři ale spolupráci s ANO nevylučují.
My naprosto vylučujeme koaliční spolupráci s SPD a komunisty, byť jsou to jen komunální volby. TOP 09 prostě nebude, nemůže, nechce a odmítá spolupracovat s komunisty a s SPD. A koalici s ANO si v Praze nepřeji. Ale podle průběžných výsledků se zdá, že to vůbec nebude potřeba. ANO zatím v Praze hoří, mají okolo patnácti procent. To je naprosto nezajímavý koaliční partner.
A nemyslíte si, že magistrát nakonec postaví STAN a Praha sobě a vás obejdou?
To by byla chyba, kdyby se tak stalo. Ale nemyslím si, že se to stane.
|
Výsledky voleb: Starostové míří k vítězství v Praze, SPD propadlo v krajských městech
Už s nějakou stranou ohledně magistrátu jednáte?
To je na našich pražských kolezích. Já v rámci pražské komunální kampaně nejednám, ale věřím tomu, že jak je zvykem v každých komunálních volbách, ta jednání se rozeberou v řádu hodin. Praha se počítá dlouho. Myslím, že jednání začnou v hluboké noci. My jsme na to každopádně připraveni.
Kdo je pro vás osobně je přijatelnější partner - STAN nebo Praha Sobě?
Nebudu mluvit za naše pražské kolegy. Komunální úroveň necháváme na našich komunálních politicích. Oni dobře vědí, jak to v té místní úrovni funguje. Vědí, s kým se tam případně domluvit, a nesmějí to udělat s fašisty a komunisty. To mají zakázáno.
Koho myslíte fašisty?
To je SPD. Možná by tam patřil i Jindřich Rajchl. To je pro mě jedna a úplně stejná sorta.
|
Babiš vyloučil opětovnou kandidaturu na prezidenta. Nezkusí to ani Havlíček
Ještě bych se vrátil k tomu, co zaznělo před volbami. Když jste se jako strana chystali na komunální a senátní volby, tvrdili jste, že hlavní je odříznout hnutí ANO od Senátu. Není to trošku absence širšího programu?
V žádném případě. To jsou dvě roviny. První rovina je, že jsme se jako celá demokratická opozice dohodli. A věřte, že to bylo často bolestivé, protože jsme prostě leckde museli ustoupit ze své ambice stavět své kandidáty, byť jsme je tam třeba roky měli přichystané a víme, že by byli velmi úspěšní. Ustoupili jsme a podpořili jiného kandidáta výměnou za to, že ostatní demokratické strany třeba podpoří jinde naše.
Když vidím výsledky prvního kola senátních voleb, tak se to ukázalo jako dobrá strategie. A připadá mi jako poctivá a státotvorná politika v první řadě zabránit hnutí ANO a jejich koaličním partnerům, SPD a Motoristům, v tom, aby ovládli Senát a mohli tady dělat třeba ústavní změny. Tak to je první věc. A až druhořadá věc je stranická ambice. A já oceňuji, že jsme byli schopni se ve většině případů dohodnout.
Říkáte, že jste museli dělat ústupky. Kde vás to bolelo?
Nebudu konkrétní, protože bych nechtěl jmenovat konkrétní osobnosti, ale věřte, že to byly vyšší jednotky okrsků. Vyšší jednotky, kde ty ústupky byly bolestivé.
|
Spojené státy, ale evropské, to není sprosté slovo, říká šéf TOP 09 Ondřej Havel
V dřívějším rozhovoru pro iDNES jste například říkal, že „spojené státy evropské, to pro nás není sprosté slovo“. Je to téma pro komunální volby?
Pro komunální volby úplně ne, ale pro senátní jednoznačně ano. Já se nebojím věci pojmenovávat možná trochu provokativním způsobem, ale buď se bude Evropa integrovat a bude silná a odolná, a nebo se nebude a tím pádem se zákonitě bude víc drolit. A to se nejvíc líbí ruskému medvědu, který si to přesně takhle představuje.
Na dnešní tiskové konferenci jste parafrázoval dřívější slova Andreje Babiše, že komunální volby jsou referendum o vládě. Co o ní vypovídají?
Myslím, že lidé přestávají být spokojení s tím, jak vláda funguje. Podpora hnutí ANO je stále silná, to si přiznejme, nicméně nestoupá. Spíše se mi zdá, že mírně klesá. A musí přijít bod zlomu, kdy si volič uvědomí, že něco slibovali, ale dělají něco jiného.
|
Pavel přijal Havla. Chci probrat euro, řekl šéf TOP 09 a donesl mu tematický dárek
Jaký si tedy děláte výhled na parlamentní volby?
V příštích parlamentních volbách máme ambici vystřídat Andreje Babiše u vlády. Nahradit ho, odstavit tuto svitu nezodpovědnosti a zadlužování. Myslím, že jsme jako celá opozice prokázali, že se mezi sebou dokážeme a to stranické tričko, byť je to pro nás někdy bolestivé, tak dokážeme třeba upozadit ku zájm, aby Česká republika byla bezpečným a prosperujícím státem.