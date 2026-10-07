Nejčastější otázky k letošním volbám
- Jak se dávají preferenční hlasy?
- Co je velký křížek?
- Mohu zaškrtnout stranu a u ní nějaké kandidáty?
- Opravdu mohu zaškrtnout kandidáty z různých stran?
- Mohu zaškrtnou dvě strany?
- Když křížkuji kandidáty, musím použít všech 45 hlasů?
- Co když se mi nikdo nelíbí?
- Co když udělám chybu?
- Mohu volit jinde, než v místě bydliště? Třeba na chatě?
- Nedávno jsem se stěhoval. Mohu volit?
- Jsem Slovák, můžu volit?
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Kdy jsou volby 2026: termín komunálních i senátních voleb a co vědět
Jak se dávají preferenční hlasy?
Tzv. preferenčními hlasy mohou voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny zvolit „své“ kandidáty na vybraném hlasovacím lístku. Komunální volby však fungují jinak.
Kroužkovat, křížkovat, nebo nic?
- Ve sněmovních volbách se kroužkuje. Volič může zakroužkovat pořadová čísla nejvýše čtyř kandidátů na hlasovacím lístku jedné strany. Přednostní hlasy jim mohou pomoci posunout se při přidělování mandátů před kandidáty umístěné na listině výše.
- V komunálních volbách se křížkuje. Volič může dát jeden velký křížek celé kandidátce nebo malé křížky jednotlivým kandidátům, včetně kandidátů z různých stran.
- Ve volbách do Senátu se nekroužkuje ani nekřížkuje. Každý kandidát má vlastní hlasovací lístek a volič jednoduše vloží lístek zvoleného kandidáta do úřední obálky.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Co je velký křížek?
Velký křížek neznamená, že ho několikrát obtáhnete, nebo uděláte větší než ostatní. Je to běžně používané, neoficiální označení pro křížek ve čtverečku vedle názvu celé volební strany. Tímto křížkem dáváte hlasy kandidátům strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátce, až do počtu volených zastupitelů.
Příklad: Pokud se volí 45 zastupitelů a strana má alespoň 45 kandidátů, samotný velký křížek znamená hlasy pro prvních 45 kandidátů této strany.
Mohu zaškrtnout stranu a u ní nějaké kandidáty?
Můžete, ale je to zbytečné plýtvání. V komunálních volbách se křížky u kandidátů téže strany ignorují.
Příklad: Pokud dáte velký křížek například straně A a zároveň zakřížkujete tři konkrétní lidi ze strany A, komise k těmto třem malým křížkům při sčítání vůbec nepřihlédne. Platí jen velký křížek strany. Smysluplnější je dát velký křížek straně A, případně malé křížky kandidátům stran B, C, D.
Jak správně křížkovat?
Opravdu mohu zaškrtnout kandidáty z různých stran?
U komunálních voleb se zaškrtává tolik kandidátů, kolik se ve vaší obci volí zastupitelů. Pokud použijete jeden velký křížek pro celou kandidátku, můžete k tomu ještě přidat malé křížky kandidátům z jiných stran. Celkový počet „využitých hlasů“ ale stále nesmí překročit počet volených zastupitelů. Samotný velký křížek se přitom nepočítá jako jeden hlas, ale rozděluje zbývající hlasy kandidátům dané strany.
Stručně:
- Velký křížek maximálně jeden.
- Malých křížků nejvýše tolik, kolik je mandátů.
Příklad: Pokud se volí 45 zastupitelů, můžete dát nejvýše 45 malých křížků jednotlivým kandidátům, případně jeden velký křížek jedné straně a například pět malých křížků kandidátům jiných stran. Pět hlasů připadne jednotlivě označeným kandidátům a zbývajících 40 kandidátům strany s velkým křížkem podle jejich pořadí.
Jak zjistím, kolik mám hlasů?
Počet najdete v záhlaví svého hlasovacího lístku.
Mohu zaškrtnou dvě strany?
Ne. Podle zákona smíme celou kandidátku označit pouze jednou. Dva velké křížky by tedy znamenaly neplatný hlas.
Když křížkuji kandidáty, musím použít všech 45 hlasů?
Není nutné vyčerpat všechny hlasy. Zákon říká, že volič může označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva se volí. Neříká, že jich musí přesně tolik označit. Číslo 45 však není univerzální. Každý volič má maximálně tolik hlasů, kolik se právě v jeho zastupitelstvu volí členů.
Co když se mi nikdo nelíbí?
Volby 2026
Komunální: Kdo kandiduje a co slibuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Kandidáti: Kdo chce být primátorem? Velký přehled
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Slováci a další cizinci: Kdo smí volit v komunálních volbách?
Kalkulačka: S jakým volebním programem nejvíce souzníte?
Jak správně volit? Kolik křížků platí a jak je dávat
Pokud neoznačíte ani jednu stranu a ani jediného kandidáta, hlas by zůstal neplatný. Pokud se vám nelíbí žádná celá kandidátka, vyberte alespoň jednoho nebo několik jednotlivých kandidátů, aby hlas ani papír zbytečně nepropadly.
Co když udělám chybu?
Volit můžete pouze jednou, proto je lepší dvakrát měřit, přesněji dvakrát křížkovat a jen jednou házet do urny. Pokud tedy zjistíte, že jste udělali chybu ještě před osudným hozením obálky, nejbezpečnější je vzít si nový hlasovací lístek. Ve volební místnosti vám jej na požádání vydá okrsková volební komise.
Stejně se postupuje i tehdy, pokud jste původní lístek ztratili nebo poškodili.
To je důležité zejména tehdy, pokud jste například:
- omylem dali velký křížek dvěma stranám,
- zakřížkovali více kandidátů, než je dovoleno,
- nebo jste si svou volbu jednoduše rozmysleli.
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Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy
Mohu volit jinde než v místě bydliště? Třeba na chatě?
Zde je třeba rozlišovat komunální a senátní volby. Na rozdíl od senátních voleb se pro komunální volby voličský průkaz nikdy nevydává.
- V komunálních volbách 2026, které se konají současně s prvním kolem senátních voleb, musíte hlasovat ve volebním okrsku podle svého trvalého pobytu. Příklad: Nemůžete tedy odjet na chatu v jiné obci a tam si vybrat její zastupitele ani tam hlasovat pro zastupitelstvo své domovské obce.
- Pro senátní volby voličský průkaz existuje. Letos tedy může nastat situace, kdy můžete na průkaz hlasovat do Senátu jinde v rámci svého senátního volebního obvodu, ale komunální hlas tam odevzdat nemůžete.
Hlasování do přenosné volební schránky.
Pokud máte závažné, zejména zdravotní nebo rodinné důvody, může za vámi komise vyrazit i mimo hlasovací místnost, ale nikoli mimo váš volební okrsek.
Nedávno jsem se stěhoval. Mohu volit?
Pro komunální volby je rozhodující trvalý pobyt, a to i když jste se do obce přestěhovali tak nedávno, že ještě nejste ve výpisu ze seznamu voličů. Pokud prokážete své právo hlasovat v daném okrsku, komise věc ověří u obecního úřadu a může vás do výpisu doplnit, buď podle občanského průkazu nebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Jsem Slovák, můžu volit?
I Slováci s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice zde mohou volit do místních zastupitelstev.
Musí být splněny zejména tyto podmínky:
- Nejpozději 10. října 2026 musí mít volič 18 let.
- Musí mít v dané české obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt.
- Musí prokázat totožnost, občanství EU a pobyt.
Pozor na termín: Občan Slovenska nebo jiné země EU, který ještě není v dodatku stálého seznamu voličů zapsán, musí o zápis požádat nejpozději ve středu 7. října 2026 do 16:00.
Možností je nicméně i registraci vynechat. Cizinci s trvalým i přechodným v dané obci mohou k volbám přijít přímo a nechat se do seznamu voličů dopsat až ve volební místnosti.
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V komunálních volbách v Česku mohou volit Slováci i další cizinci. Co musí splnit?
Pokud už byl do dodatku zapsán při dřívějších komunálních volbách a nadále splňuje podmínky, novou žádost podávat nemusí.