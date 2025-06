Adam Vojtěch byl v minulém volebním období ministrem menšinové vlády ANO v době, kdy se Česko i svět potýkaly s koronavirem. Na obdobě filmového plakátu s tváří zahalenou rouškou má být podle kampaně SPOLU v hlavní roli filmu Pandemie.

„Možná vás překvapím, ale mě to nechává zcela chladným. Já takovýto styl kampaně zcela jistě nepovedu. Moje komunikace bude kultivovaná, věcná a založená na argumentech, přesný opak této dehonestační kampaně,“ reagoval Vojtěch, s nímž předseda ANO Andrej Babiš znovu počítá do vlády, pokud ji jeho hnutí bude po volbách sestavovat.

Negativní kampaň proti sedmi politikům hnutí ANO spustila koalice SPOLU minulý týden, když vláda Petra Fialy odolávala pokusu opozice vyslovit kabinetu nedůvěru.

Terčem antikampaně jsou vedle Vojtěcha lídr ANO Andrej Babiš, první místopředseda hnutí Karel Havlíček, šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová, bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, další místopředseda hnutí a bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček a exministr školství Robert Plaga, jenž povede ANO do voleb ve středních Čechách.

Brabec v Purpurových řekách. Jako Jean Reno

Exministra Brabce koalice SPOLU ve své antikampani obsadila do hlavní role filmu Purpurové řeky a na rozdíl od stejnojmenného francouzského thrilleru s Jeanem Reno jde podle spojenectví ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o „příběh o ministrovi, který měl chránit přírodu a místo toho zametal stopy, když byla otrávena Bečva“.

Kvůli otravě Bečvy ze září 2020 stanul před soudem ředitel firmy Energoaqua Oldřich Havelka. V říjnu 2023 ho okresní soud ve Vsetíně zprostil obžaloby. Společnost podle soudu havárii způsobila, ale není v tomto případě trestně odpovědná. Olomoucký krajský soud o rok později zamítl i stížnost žalobce vůči této společnosti.

S tou ale Brabec nemá ani nikdy neměl nic společného. „Samozřejmě osobně se mě to dotýká z toho důvodu, že tam byla celá řada opravdu neuvěřitelných nařčení, a nejenom policie a státní zástupce, ale i nakonec soud došel k jednoznačnému závěru, že viníkem byla společnost Energoaqua. Je to něco, co absolutně se mnou nebo s Agrofertem nemělo nic společného. Já jsem tenkrát stokrát řekl, tak podejte trestní oznámení, jestli máte pocit, že tady někdo něco zametal,“ uvedl exministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle mluvčího ODS Jakuba Skyvy je smyslem kampaně upozornit na kauzy, problémy a kontroverze spojené s politiky hnutí ANO.

„Vycházíme výhradně z veřejně dostupných informací a ověřitelných dat. V případě ministra Brabce připomínáme jeho opakované veřejné sliby rychlého vyřešení kauzy, k čemuž ve skutečnosti nikdy nedošlo,“ vysvětlil Skyva. Autora negativní kampaně SPOLU jmenovat nechce. „Vznikla interně,“ dodal.

Konstruktivní přístup, pochválil se premiér

Když minulý týden premiér Petr Fiala se svým týmem ustál hlasování o nedůvěře vládě, pochválil se za to, že ve Sněmovně se svými ministry prezentoval věci, které se vládě podařily.

„S tímto konstruktivním správným přístupem kontrastovalo to, co předváděla na schůzi opozice, která využila tu schůzi jako vždy k házení špíny k urážkám, ke lžím a tím pádem ta debata neměla odpovídající důstojnost a samozřejmě ani úroveň,“ prohlásil Fiala.

Ve stejné době už na sociálních sítích jela negativní kampaň SPOLU proti politikům ANO. Předsedu stínové vlády Karla Havlíčka v ní trojkoalice označuje za obchodníka se smrtí, který nabízel smrtelně nemocným lidem nefungující léčbu a prodal by všechno, i vlastní zemi.

SPOLU tím naráží na to, že Havlíček dříve investoval do holdingu zabývajícího se biomedicínou. Jedna z firem, Bionova, v roce 2012 získala státní souhlas ke klinické studii na použití kmenových buněk u pacientů trpících amyotrofickou laterální sklerózou.

Havlíček reagoval, že ODS klesla na úroveň „anonymních hejtrů a politické žumpy“.

„Nejenže to je naprosto lživé, což je snadno ověřitelné, ale nemá to nic co do činění s politikou nebo mými aktivitami na resortech. Oni to pochopitelně vědí, chtěli odlákat pozornost od čistě politického bitcoinového selhání a nepodařilo se. Bitcoiny rezonují dal, navíc za tuhle kampaň dostali od svých voličů docela naloženo, dokonce tak, že nestačili mazat sítě. Beru to s nadhledem, nestojí to ani za delší komentář. Je to jejich vizitka,“ odpověděl Karel Havlíček.

Ve své negativní kampani ANO označovalo Fialu za nejhoršího premiéra na světě

Ani ANO se přitom nerozpakuje sáhnout k negativní kampaň. Už v březnu, kdy se výdaje ještě nezapočítávaly do volebních nákladů, zaútočilo na premiéra Fialu.

Na billboardech a plakátech po celém Česku tvrdilo, že vláda zdražila léky, energie či jízdné a že Fiala je „nejhorší premiér na světě“. ANO přitom vycházelo z průzkumu jen mezi dvaadvaceti zeměmi.