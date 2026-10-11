Za vítěze voleb označila místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN) především voliče. „Vítězi těchto voleb jsou lidé, jako v každých volbách,“ řekla. Výsledky podle ní ukázaly, že antikampaně nefungují. „Nefunguje antikampaň Babiš, nefunguje antikampaň Grolich,“ řekla.
Důvod k oslavám ale nemá vládní hnutí ANO, které navzdory celkovému vítězství na procenta neuspělo například v Praze nebo Brně. „Evidentně se ukazuje, že dnes už nestačí jen ta značka. Musí to být značka a úspěšný politik,“ řekl místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) s tím, že předvolební kampaň se podle něj bohužel vedla především na celostátních tématech.
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„Čekal jsem lepší výsledek. Mrzí mě to,“ hodnotil Nacher. Pražský lídr Jan Hušbauer (ANO) si ale podle jeho slov kampaň odpracoval a ostudu neudělal. „Praha je pro nás těžká,“ konstatoval. Zmínil ale také pokles Pirátů. „Když se podíváme na Piráty, kteří staví jen na té Praze, tak ti jsou na polovině toho, co měli minule,“ řekl Nacher.
S výsledkem v hlavním městě není spokojen ale ani předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda. „V Praze jsem z výsledku smutný. Přemýšlím, proč se tak stalo. Musíme si udělat nějaké analýzy,“ řekl. Jedna z příčin podle něj může být mírný střet SPOLU s Piráty. „Když se dva hádají, třetí se směje,“ řekl a připomněl tak pražské vítězství Starostů. „Výrazně oslabili Piráti, oslabilo SPOLU, zvítězil v Praze STAN,“ řekl a hnutí poblahopřál.
Benda ale zdůraznil, že výsledek ještě není u konce. „Obojí ty volby jsou dvoukolové,“ řekl. Druhé kolo senátních voleb se odehraje příští týden, jako druhé kolo komunálních voleb Benda označil povolební vyjednávání o koalicích. To bude podle něj pro konečný výsledek mimořádně důležité.
„V našem volebním štábu byla včera hlavně velká pokora. Protože my chápeme, že se včera něco rozhodlo, ale že není hotovo,“ řekla Urbanová. Odmítla ale spekulovat o podobě pražské koalice. „Je to na Petru Hlaváčkovi,“ řekla.
Výsledky pak zhodnotil i předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. „Pro nás byla důležitá tři města – Praha, Brno a Ostrava. My jsme uspěli v Ostravě, v Praze v Brně jsme neuspěli,“ uvedl. „Pražský a brněnský volič je jiný než volič ostravský,“ doplnil. Podle Macinky se budou muset Motoristé nad výsledkem voleb zamyslet.
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V debatě přišla řeč i na doporučení bývalého prezidenta Václava Klause, podle kterého Motoristé neměli vstupovat do vlády a měli by se raději soustředit na budování strany. „Já s tímto výrokem pana prezidenta nesouhlasím. Pro nás jako pro novou malou stranu je nejdůležitější ta vládní, parlamentní, celostátní politika,“ řekl Macinka. „Ta teze, kterou prezident Klaus vyslovil, je pro mě nepřijatelná,“ doplnil.
Volby 2026 OBRAZEM
Debata se pak stočila k podobě volebních lístků. Jejich rozměry totiž kritizoval Marek Benda. Označil je za „plachty“. S tím souhlasil i Nacher a přiznal, že měl dokonce na volebním lístku najít sám sebe. „To je krásné, že bychom z tohoto studia odešli s tím, že máme nějaký plán, že budeme společně na něčem pracovat,“ zavtipkovala Urbanová. Na kritice rozměrů volebních lístků se totiž shodli všichni přísedící.
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10. října 2026