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Praha je pro nás těžká, připustil Nacher. Macinka se vymezil vůči Klausovi

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  13:30
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité. (9. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Výsledky komunálních a senátních voleb i povolební vyjednávání – o tom diskutovali zástupci čtyř parlamentních stran v Nedělní debatě České televize. Zatímco Starostové slaví úspěch v Praze a dalších městech, zástupci ANO a ODS přiznávají zklamání. Podle místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera už k výhře nestačí pouze značka, výsledky ho mrzí.

Výsledky voleb 2026

Za vítěze voleb označila místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN) především voliče. „Vítězi těchto voleb jsou lidé, jako v každých volbách,“ řekla. Výsledky podle ní ukázaly, že antikampaně nefungují. „Nefunguje antikampaň Babiš, nefunguje antikampaň Grolich,“ řekla.

Důvod k oslavám ale nemá vládní hnutí ANO, které navzdory celkovému vítězství na procenta neuspělo například v Praze nebo Brně. „Evidentně se ukazuje, že dnes už nestačí jen ta značka. Musí to být značka a úspěšný politik,“ řekl místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) s tím, že předvolební kampaň se podle něj bohužel vedla především na celostátních tématech.

Vítězem voleb je STAN. Politologové řekli, co výsledky znamenají pro ANO

„Čekal jsem lepší výsledek. Mrzí mě to,“ hodnotil Nacher. Pražský lídr Jan Hušbauer (ANO) si ale podle jeho slov kampaň odpracoval a ostudu neudělal. „Praha je pro nás těžká,“ konstatoval. Zmínil ale také pokles Pirátů. „Když se podíváme na Piráty, kteří staví jen na té Praze, tak ti jsou na polovině toho, co měli minule,“ řekl Nacher.

S výsledkem v hlavním městě není spokojen ale ani předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda. „V Praze jsem z výsledku smutný. Přemýšlím, proč se tak stalo. Musíme si udělat nějaké analýzy,“ řekl. Jedna z příčin podle něj může být mírný střet SPOLU s Piráty. „Když se dva hádají, třetí se směje,“ řekl a připomněl tak pražské vítězství Starostů. „Výrazně oslabili Piráti, oslabilo SPOLU, zvítězil v Praze STAN,“ řekl a hnutí poblahopřál.

Benda ale zdůraznil, že výsledek ještě není u konce. „Obojí ty volby jsou dvoukolové,“ řekl. Druhé kolo senátních voleb se odehraje příští týden, jako druhé kolo komunálních voleb Benda označil povolební vyjednávání o koalicích. To bude podle něj pro konečný výsledek mimořádně důležité.

„V našem volebním štábu byla včera hlavně velká pokora. Protože my chápeme, že se včera něco rozhodlo, ale že není hotovo,“ řekla Urbanová. Odmítla ale spekulovat o podobě pražské koalice. „Je to na Petru Hlaváčkovi,“ řekla.

Výsledky pak zhodnotil i předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. „Pro nás byla důležitá tři města – Praha, Brno a Ostrava. My jsme uspěli v Ostravě, v Praze v Brně jsme neuspěli,“ uvedl. „Pražský a brněnský volič je jiný než volič ostravský,“ doplnil. Podle Macinky se budou muset Motoristé nad výsledkem voleb zamyslet.

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

V debatě přišla řeč i na doporučení bývalého prezidenta Václava Klause, podle kterého Motoristé neměli vstupovat do vlády a měli by se raději soustředit na budování strany. „Já s tímto výrokem pana prezidenta nesouhlasím. Pro nás jako pro novou malou stranu je nejdůležitější ta vládní, parlamentní, celostátní politika,“ řekl Macinka. „Ta teze, kterou prezident Klaus vyslovil, je pro mě nepřijatelná,“ doplnil.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Debata se pak stočila k podobě volebních lístků. Jejich rozměry totiž kritizoval Marek Benda. Označil je za „plachty“. S tím souhlasil i Nacher a přiznal, že měl dokonce na volebním lístku najít sám sebe. „To je krásné, že bychom z tohoto studia odešli s tím, že máme nějaký plán, že budeme společně na něčem pracovat,“ zavtipkovala Urbanová. Na kritice rozměrů volebních lístků se totiž shodli všichni přísedící.

10. října 2026
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