„Nechceme další Dozimetry a Čapí hnízda.“ Piráti rozdávali letáky v černém overalu

Autor: ,
  11:13
Piráti na pražském Smíchově rozdávali předvolební letáky v černých pracovních overalech s nápisem Nakopneme protikorupční úklid. Dříve v něm také symbolicky rozfoukávali mlhu kolem takzvané bitcoinové kauzy nebo umývali chodník od korupce. Setkání s voliči se účastnil šéf strany Zdeněk Hřib či bývalý předseda Ivan Bartoš.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Místo tradiční tiskové konference k představení programu si podle místopředsedkyně a dvojky pražské kandidátky Olgy Richterové vybrali rozdávání letáků v metru, protože lidi téma zajímá a chtějí vědět, že na něj Piráti mají řešení.

Piráti v černých úborech žádali Stanjurovu rezignaci, kolem sebe foukali mlhu

Strana chce založení nezávislého protikorupčního úřadu či průhlednější financování politických stran. Richterová řekla, že program reaguje na aktuální korupční kauzy a je součástí legislativního plánu, který mají Piráti připravený na prvních 100 dní případné vlády.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyrazil s dalšími členy strany v protikorupčních kombinézách mezi lidi. Před Smíchovským nádražím mluvili hlavně o pirátském protikorupčním balíčku. (24. září 2025)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyrazil s dalšími členy strany v protikorupčních kombinézách mezi lidi. Před Smíchovským nádražím mluvili hlavně o pirátském protikorupčním balíčku. (24. září 2025)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyrazil s dalšími členy strany v protikorupčních kombinézách mezi lidi. Před Smíchovským nádražím mluvili hlavně o pirátském protikorupčním balíčku. (24. září 2025)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyrazil s dalšími členy strany v protikorupčních kombinézách mezi lidi. Před Smíchovským nádražím mluvili hlavně o pirátském protikorupčním balíčku. (24. září 2025)
16 fotografií

„To, co představujeme dnes, je plán proti korupci, protože nechceme už žádné další Dozimetry a Čapí hnízda,“ uvedla Richterová. Piráti chtějí například transparentnější majetková přiznání politiků a úředníků. Dalším bodem programu je vznik nezávislého protikorupčního úřadu.

Podle Pirátů by měl vzniknout z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a měl by vyšetřovat korupci v oblasti střetu zájmů, dotací, financování politických stran či lobbování. „Řeší to tak řada zemí a taky jde o to, aby měl kdo poskytovat ochranu oznamovatelům korupce, těm lidem, kteří jsou whistlebloweři,“ podotkla Richterová.

V plánu proti korupci mají Piráti také řešení střetu zájmů a koncentrace politické a mediální moci.

Piráti pomalovali chodník před centrálou hnutí ANO. Hrdinové, komentoval Babiš

„Bojujeme za to, aby demokracie byla odolná, mohla obstát, a proto, aby ti, kdo chtějí ve své osobě sdružit byznysové a politické zájmy, to znamená, že jsou ve střetu zájmů, aby to měli mnohem těžší,“ dodala Richterová.

Piráti by podle nedělního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News získali ve volbách 9,3 procenta hlasů. Vítězem by se stalo opoziční hnutí ANO s 30,9 procenta hlasů, s odstupem druhá by byla koalice SPOLU s 19,5 procenta hlasů.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

Přímý přenos

Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku schválila vláda. Důchody se zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta....

24. září 2025  5:24,  aktualizováno  11:58

Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Od soudu dostal prospěšné práce

Pražský soud potrestal stovkou hodin obecně prospěšných prací muže, který na sociálních sítích oslavoval ruské válečné zločiny na Ukrajině. Rozhodnutí, podle nějž se muž dopustil schvalování...

24. září 2025  11:58

Šichtařová finance, Ševčík školství, Turek zahraničí. Kdo chce řídit ministerstva

Premium

Už jen devět dní zbývá do voleb, ve kterých lidé rozhodnou, kdo povede zemi v následujících čtyřech letech. Redakce iDNES.cz připravila přehled adeptů, kteří mohou usednout ve vybraných ministerských...

24. září 2025  11:46

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

24. září 2025  11:42

Ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat, prohlásil Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat. Uvedl to v reakci na obrat amerického prezidenta Donalda Trumpa v postoji k válce na Ukrajině. Lipavský s Trumpem...

24. září 2025  11:42

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

24. září 2025  11:40

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Piráti navlékli černé overaly

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

24. září 2025  11:21

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Premiéra prvního dílu televizní minisérie Gerta Schnirch v úterý zahájila osmý ročník brněnského festivalu Serial Killer. Sledoval ji zaplněný sál Divadla Reduta. Minisérie se natáčela v Brně a na...

24. září 2025  11:21

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká lídr SPD na jižní Moravě

Řadu let působil Miroslav Ševčík jako děkan na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhá léta se rovněž aktivně vyjadřuje k politice. V minulosti vystupoval na kongresu ODS, později přičichl ke...

24. září 2025  11:18

„SOCDEM jako fíkový list KSČM.“ Krajská kandidátka Stačilo! je plná paradoxů

Deset komunistů a pouze dva sociální demokraté. Takovou převahu má KSČM na vysočinské kandidátce hnutí Stačilo!. Je tam nejpočetněji zastoupenou stranou. Krajský šéf SOCDEM Martin Hyský přitom dodnes...

24. září 2025  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi si fandí, ale odolnost jim chybí. Index ukázal slabiny i příležitosti

Nový průzkum institutu Solvo ukázal, že Češi nejsou tak odolní, jak si sami myslí. Index odolnosti v tuzemsku dosáhl jen 48 procent možného maxima. Češi se přitom hodnotí optimističtěji. Sami sobě...

24. září 2025  11:16

Za střelbu na kamion dostali cizinci podmínky. Jeden z nich ze síně naštvaně odešel

Samosoudce Okresního soudu Plzeň-sever potrestal dva cizince, kteří podle jeho závěru letos v lednu na dálnici D5 vystřelili neznámým předmětem při předjíždění na kamion a rozbili mu okno u dveří...

24. září 2025  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.