„Nechceme další Dozimetry a Čapí hnízda.“ Piráti rozdávali letáky v černém overalu

Místo tradiční tiskové konference k představení programu si podle místopředsedkyně a dvojky pražské kandidátky Olgy Richterové vybrali rozdávání letáků v metru, protože lidi téma zajímá a chtějí vědět, že na něj Piráti mají řešení.
Strana chce založení nezávislého protikorupčního úřadu či průhlednější financování politických stran. Richterová řekla, že program reaguje na aktuální korupční kauzy a je součástí legislativního plánu, který mají Piráti připravený na prvních 100 dní případné vlády.
„To, co představujeme dnes, je plán proti korupci, protože nechceme už žádné další Dozimetry a Čapí hnízda,“ uvedla Richterová. Piráti chtějí například transparentnější majetková přiznání politiků a úředníků. Dalším bodem programu je vznik nezávislého protikorupčního úřadu.
Podle Pirátů by měl vzniknout z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a měl by vyšetřovat korupci v oblasti střetu zájmů, dotací, financování politických stran či lobbování. „Řeší to tak řada zemí a taky jde o to, aby měl kdo poskytovat ochranu oznamovatelům korupce, těm lidem, kteří jsou whistlebloweři,“ podotkla Richterová.
V plánu proti korupci mají Piráti také řešení střetu zájmů a koncentrace politické a mediální moci.
„Bojujeme za to, aby demokracie byla odolná, mohla obstát, a proto, aby ti, kdo chtějí ve své osobě sdružit byznysové a politické zájmy, to znamená, že jsou ve střetu zájmů, aby to měli mnohem těžší,“ dodala Richterová.
Piráti by podle nedělního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News získali ve volbách 9,3 procenta hlasů. Vítězem by se stalo opoziční hnutí ANO s 30,9 procenta hlasů, s odstupem druhá by byla koalice SPOLU s 19,5 procenta hlasů.