NÁVOD: Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025?

Petra Škraňková
  13:00
Hlasování o nové Sněmovně se mírně odlišuje od voleb do Senátu i krajských zastupitelstev. Voliči tápou, jestli mohou kroužkovat, nebo mají křížkovat a kolik preferenčních hlasů mohou udělit. Jak volit, aby byl hlas platný? A jak volit protestně? Přinášíme podrobný návod.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předpokladem úspěšného hlasování je přijít do správné volební místnosti a v době, kdy je otevřená.

Přinášíme přehledný návod, jak volit, aby byl hlas platný.

Kdy volit

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

V pátek od 14 do 22 hodin.

V sobotu od 8 do 14 hodin.

Ve výjimečných případech může být konec hlasování v sobotu posunut o hodinu do 15 hodin. Volební zákon myslí na „okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit“. Pak může okrsková volební komise posunout začátek nebo konec hlasování, nejdéle však jen o jednu hodinu.

Kde volit

V místě trvalého bydliště v příslušném volebním okrsku. Číslo volebního okrsku a adresa volební místnosti jsou uvedené na obálce s hlasovacími lístky, které měly přijít do schránky do 30. září.

S voličským průkazem pak v jakékoliv volební místnosti. Její adresu najdete jak na webových na stránkách každého obecního úřadu, tak na vývěsce před budovou úřadu.

Vyzkoušet také můžete aplikaci volby.tmapy.cz. Po zadání adresy se ukáže mapa a po kliknutí do mapy vyskočí k místu příslušná volební místnost. Nefunguje však na všechna místa.

Pro voliče s voličským průkazem v Praze funguje aplikace kudykvolbam.iprpraha.cz od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dá se v ní však zadat jen konkrétní adresa. Nedá se vyhledat například pět nejbližších volebních místností.

Jaké doklady mít s sebou

Hlasování je umožněno jen těm, kdo jsou zapsaní ve voličském seznamu. Každý volič se musí prokázat buď občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Řidičský průkaz ani kartička pojišťovny nestačí.

Letos se poprvé lidé mohou prokazovat také elektronicky. A to oficiální mobilní aplikací eDoklady. Ministerstvo vnitra doporučuje aplikaci před volbami aktualizovat, nejlépe doma ještě před návštěvou volební místnosti.

Doma raději zkontrolujte, jestli máte občanku platnou.

Voličský průkaz

Hlasování v jiné než právě té jedné volební místnosti, pod kterou spadá volič dle svého trvalého bydliště, je možné jen s voličským průkazem. Kdo o něj požádal (elektronicky do 26. září a osobně do 1. října), byl vyškrtnut ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště.

V průkazem může volit kdekoliv. Musí však mít také platnou občanku nebo pas. Takového voliče člen volební komise zapíše do seznamu voličů a voličský průkaz jim odebere. Tím se zabrání opakovanému hlasování.

Kdo o voličský průkaz letos požádal, může volit jedině s ním. I ve svém volebním okrsku. Je to další krok k tomu, aby se zabránilo opakovanému hlasování.

Pokud však voličský průkaz v den hlasování ztratíte nebo zničíte, hlasovat nemůžete. Náhradní se nevydává.

Jak upravit hlasovací lístky

Volební lístky obdrží každý český občan starší 18 let na adresu svého trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami, tedy v úterý 30. září. Pokud se tak nestalo, na požádání dostane novou sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti.

Jak hlasovat

  • Vyberte si jeden hlasovací lístek podle politické strany.
  • Zakroužkujte maximálně čtyři kandidáty – kroužkujte jejich pořadová čísla.
  • Lístek nijak jinak neupravujte, neškrtejte, nepřepisujte.
  • Vložte ho bez úprav a bez překládání do úřední obálky.
  • Obálku pak vhoďte do volební urny.

S hlasovací obálkou a celou sadou lístků se musí odebrat za plentu. Tam vyndá všechny lístky z modré obálky a vybere jeden, který vloží do bílé obálky označené úředním razítkem. Obálka se nezalepuje.

Hlasovací obálku pak vhodí do urny.

Platné jsou jen hlasovací lístky na oficiálním tiskopisu. Aby byla volba platná, musí být v hlasovací obálce právě jeden volební lístek, nesmí být přetržený a nějak upravený.

Pokud je lístek počmáraný, je na něm vzkaz, obrázek nebo dopsáno další jméno, je stále platný. Počítá se jako hlas pro stranu, jejíž lístek to je.

Kroužkování a preferenční hlasy

Každý volič může na vybrané kandidátce udělit maximálně čtyři preferenční hlasy. Pokud jich udělí více, ke kroužkování se nebude přihlížet. Započítá se však hlas pro celou stranu, hnutí či koalici, jako kdyby na něm žádné preferenční hlasy nebyly.

Pořadové číslo preferovaného kandidáta je možné na lístku zakroužkovat. Označit můžete nejvýše 4 čísla. Pokud jich zakroužkujete více, nebudou preferenční hlasy platit. Pokud jich zakroužkujete méně, platí všechny.

Pozor, na rozdíl od komunálních voleb není možné označit kandidáty z více stran. Hlasování je platné jen tehdy, pokud je v obálce v urně jen jeden volební lístek.

Kdy je hlas neplatný?

  • Pokud je v hlasovací obálce více než jeden lístek
  • Pokud lístek není v hlasovací obálce
  • Pokud je lístek přetržený, roztrhaný, výrazně poškozený nebo jinak upravený, že není zřejmé, komu hlas patří.
  • Pokud volič kroužkuje více než 4 kandidáty, všechny preferenční hlasy jsou neplatné, ale hlas pro stranu zůstává platný.
Jak volit protestně

Vyjádřit nesouhlas se současnou politikou při volbách do Poslanecké sněmovny lze několika způsoby:

  1. Volbou alternativní strany
    Pokud alternativní strana překročí 5% hranici, dostává se do Sněmovny.
  2. Kroužkováním kandidátů – vzkaz do strany
    I při volbě konkrétní strany můžete dát najevo nesouhlas s jejími lídry – tím, že zakroužkujete jiné kandidáty než ty, které strana dala na přední místa. Je to způsob, jak „promluvit do obsazení Sněmovny“ i v rámci stran, které volič jinak podporuje.
  3. Odevzdání prázdné obálky
    Můžete si vyzvednout úřední obálku a do ní nevložit žádný hlasovací lístek. Hlas je neplatný, ale účast ve volbách je zaznamenána. Je to symbolický způsob, jak říci: „Nechci žádnou z nabízených možností, ale voleb se účastním.“
  4. Neúčast ve volbách
    Pokud se rozhodnete nevolit vůbec, nevyjadřujete přímo nesouhlas, ale předáváte rozhodování ostatním. Hlasy angažovaných voličů tak získají na větší váze, protože při nízké volební účasti bude stačit na jeden mandát ve Sněmovně méně hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

2. října 2025  7:11,  aktualizováno  13:03

2. října 2025

