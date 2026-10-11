„V ODS se dřív rozhodovalo odspodu, to skončilo s projektem SPOLU,“ řekl iDNES.cz Petr Maroš v povolebním štábu.
Velké ekonomické spory podle něj nastaly už s bývalým ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. „Vyvrcholilo to bitcoinovou aférou, kdy jsem Kubovi říkal: Pojď, už tam nechci být ani sekundu,“ přiznal Maroš pro iDNES.cz.
„Kuba to naopak brzdil, protože se bál, že případný neúspěch v parlamentních volbách by byl dávaný jemu za vinu,“ prozradil náměstek.
Svého odchodu nelituje, protože nyní si o všem „dobrém i špatném“ mohou rozhodnout sami. „Od projektu SPOLU jsme byli jen ovce do počtu,“ přidal svůj dojem, kvůli kterému chtěl občanské demokraty opustit.
Velké nadšení z výsledků projevila také primátorka Českých Budějovic Škodová Parmová. Mladší členi pro ni jako překvapení připravili tričko Primátorka One More Time (Primátorka ještě jednou) s radnicí v pozadí a odkazem na píseň skupiny Daft Punk. „Z dárku mám obrovskou radost, stejně jako z voleb,“ přidala se k oslavám. „Anglicky nemluvícím to přeloží umělá inteligence,“ vtipkovala primátorka po sečtení hlasů.
Uznala ale, že než procenta začala nabíhat, cítila nervozitu. O Našem Česku však prý od začátku nepochybovala. „Hejtmana jsem do hnutí následovala automaticky, dávalo mi to smysl,“ svěřila se.
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Nejen ona získala nový kus oblečení do šatníku. Zbytek týmu na sebe po sečtení většiny hlasů oblékl světle modrá trika s nápisem „Děkujeme, Budějčandy a Budějčáci.“ Na dotaz, jestli je nechali vyrobit, protože už dopředu počítali v krajském městě s vítězstvím, náměstek odpověděl, že v to doufali. „Nicméně i kdyby ten výsledek byl horší, tak bychom voličům poděkovali, protože si jich vážíme, bez nich bychom to prostě nezvládli,“ prohlásil Maroš.
Přetahování o letáky, rozlitý guláš
Naše Česko obhájilo v Českých Budějovicích silnou pozici, získalo 15 mandátů. Mezi nimi byl zvolen také 20letý student práv Jan Lexa a stal se tak tamním nejmladším zastupitelem. „Do hnutí mě nalákal pragmatický styl politiky. Jsem bývalý volič ODS, ale chybělo tam doručení výsledků, což Martin Kuba umí,“ vysvětlil pohnutky nový zastupitel.
Kandidoval ze sedmého místa, na pásce byl hned za hejtmanem Kubou. Kombinace s prezenčním studiem práv v Olomouci podle něj překážkou nebude. „Mluvili jsme o tom před sestavováním kandidátky, ale nešel bych do toho, kdybych nevěděl, že funkci zvládnu vykonávat,“ prohlásil Lexa.
Chválil také atmosféru v týmu, která podle něj připomínala spíše „finále nějakého mistrovství světa“. S tím souhlasil také českobudějovický senátor Zbyněk Sýkora, který do politiky před více než 10 lety přišel díky Kubově nabídce a bylo tak pro něj podle jeho slov jen přirozené, následovat ho do nového politického projektu.
„Je to super. Zažil jsem budování politické značky poprvé, ta energie je úplně jiná. Nemyslím to negativně směrem k ODS, ale všichni jsou tu natěšení, že se něco nového rodí a že si to můžeme dělat po svém,“ vysvětlil senátor ve štábu při sledování sčítání hlasů.
Tým je podle Sýkory hodně aktivní. „My jsme se v podstatě přetahovali o to, kdo roznese víc letáků a kdo bude víc v kontaktu s lidmi,“ popsal průběh kampaně. Náměstek Maroš byl ve štábu nejdříve opatrnější. „Hodně z nás jsme sportovci, takže dokud není písknutý poslední hvizd, tak se očekává, jestli ještě nějaký gól nepadne,“ použil sportovní příměr.
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Kvůli procentům a málo hlubokým talířům pak na sebe málem vylil guláš, vyprávěl s nadsázkou. „Jak jsem se tak zadíval na nové výsledky, tak jsem najednou stál s tupým výrazem a lil guláš na zem. Utřel jsem to a snad tam zítra nebude flek,“ popsal příhodu Maroš.
Celkově podle něj volby etablovaly Naše Česko na celostátní mapu i díky obhájení senátorského postu Tomášem Fialou hned v prvním kole. „Ve Strakonicích máme prvního senátora, povedly se nám i výsledky mimo Jihočeský kraj, takže máme opravdu velkou radost,“ uzavřel po slavnostním přípitku.
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