Kuriózní průzkum: koho volí vegetariáni, traktoristé nebo lidé, kteří trpí zácpou
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...
Nejbohatší Ind skupuje levnou ruskou ropu. Ta mnohdy končí i v Evropě
Společnost Reliance Industries, za kterou stojí indický průmyslník Mukeš Ambani, zakoupila od roku 2022 ruskou ropu za 33 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 725 miliard korun. Tyto...
Přehození odpovědnosti na Evropu, míní Tusk o Trumpovu zdánlivém obratu
Polský premiér Donald Tusk varoval před iluzemi ohledně změny postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k ruské invazi na Ukrajinu. Šéf Bílého domu v úterý navzdory svým dřívějším vyjádřením...
Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech
„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...
Soud OSN na žádost Paříže zastavil řízení s Íránem kvůli zadržování Francouzů
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) zastavil na žádost Francie řízení ve sporu mezi Paříží a Teheránem kvůli zadržení dvou francouzských občanů v Íránu. Francie podala v květnu žalobu kvůli zadržení Cécile...
Mladý cizinec před policisty skočil z balkonu, dopadl mimo hasičskou matraci
Kvůli neznámému muži sedícímu na zábradlí balkonu ve čtvrtém patře bytového domu vyjížděli ve čtvrtek ráno policisté do Italské ulici na pražských Vinohradech. Přivolala je náhodná kolemjdoucí z...
Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na cestě na Valné shromáždění OSN v New Yorku vyhnul vzdušnému prostoru většiny evropských zemí, s výjimkou Itálie a Řecka. Premiér zřejmě zvolil delší cestu,...
Hnutí Přísaha ve volbách 2025: vyhrožování korupci „smrtí“ a navážení do vlády
Pravicové hnutí emeritního vysoce postaveného policisty Roberta Šlachty se ohání vymýcením korupce a žene se do voleb. Relativně malé uskupení se ale nedokázalo s nikým dohodnout na spolupráci a dnes...
Smršť dětí s otravou. Dřív pily, teď berou léky a jiné drogy, říká lékař
Dětí předávkovaných alkoholem, léky či novými drogami přibývá už dlouho. Ale smršť, jakou zažila menší nemocnice začátkem týdne, tamní pediatři nepamatují. „Během dvou dní nám záchranka přivezla sedm...
Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají
Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...
V Kremlu by měli začít hledat kryt, pokud Rusko neukončí válku, vzkazuje Zelenskyj
Pokud Rusko neukončí válku proti Ukrajině, měli by se lidé v Kremlu připravit hledat úkryt, vzkázal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios. Zdůraznil však, že...
Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb
Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení...
Jak by dopadly sněmovní volby, kdyby hlasovali jen traktoristé, uživatelé seznamek nebo lidé, které trápí zácpa? Na takovéto kuriózní otázky se ptal průzkum společnosti NADA Research. Například...