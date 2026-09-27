Kolonka povolání, která je na lístcích povinná, je jednou z mála vizitek každého kandidáta – pokud tedy pomineme případné billboardy, setkávání s občany nebo komunikaci na sociálních sítích.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Povolání všichni kandidáti vyplňují samostatně a je tedy jen čistě na nich, co potenciálním voličům sdělí. Co napíšou, už nikdo nekontroluje.
Proto jsme prošli seznamy kandidátů z celé země, kteří se v komunálních volbách v pátek 9. a sobotu 10. října pokusí přesvědčit obyvatele, aby svůj hlas hodili právě jim. Zaměřili jsme se právě na vyplněná povolání a hledali ta co možná nejneobvyklejší.
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Potravináři vedou
V registru jsou dle Českého statistického úřadu tisíce učitelů, manažerů, ekonomů, právníků, podnikatelů nebo třeba studentů.
Na chvostu soupisu všech 190 153 kandidátů komunálních voleb se však nacházejí povolání o poznání zajímavější.
Z méně obvyklých profesí jsou nejpočetnější vinaři. O místa v obecních zastupitelstvech se jich uchází hned 241. Na druhou stranu jejich kolegů someliérů je o poznání méně – jen patnáct.
Bizarní povolání
Vzhledem k tomu, že do kolonky povolání lze vepsat takřka cokoli, objevuje se v ní samozřejmě i satira, která většinou provází recesisty. Například Česká strana asociálů do voleb posílá konspiračního teoretika či profesionálního jedlíka.
Na letošní kandidátní listině do pražského zastupitelstva jsou také anarchisti, rentiéři nebo třeba ředitel cirkusu. Brňané pak budou moci volit kamelota, „vůdčí osobnost fanoušků“ nejmenovaného fotbalového klubu nebo „Vinohradského kutila.“
Známým se stal také Tadeáš Janků, jednička strany Voluntia na pražský magistrát. Ten ke statutu studenta a konzultantské činnosti připojil rovněž text „odborník na městské plánování se zkušenostmi ze Cities Skylines,“ tedy počítačové hry zaměřené na budování města.
Tak jako neplatí omezení pro obsah kolonky, není limitována ani délka textu. Toho plně v duchu své strany Pravý blok (jejíž název je roztažený na 226 slov) využívá disident Petr Cibulka, jenž políčko zaplnil dvaadvaceti slovy.
Z gastronomie jsou na kandidátkách hojně zastoupeni také včelaři (126 kandidátů), cukráři (120) nebo sládci a pivovarníci (77). Málo je naopak majitelů pražíren kávy (6 kandidátů) nebo sýrařů – ti jsou na listinách jen čtyři.
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Ojedinělé profese
Voliče se v říjnových volbách nicméně pokusí oslovit i zástupci celé řady dalších profesí – a to i těch uměleckých, které bude zastupovat například sedm loutkářů nebo pětice artistů.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Zájem o volené funkce mají i tři kouzelníci nebo dva léčitelé. Patrný je i mezi „uniformovanými“ povoláními. Do zastupitelstev obcí tak kandiduje:
- sedm členů justiční stráže,
- čtyři zdravotní klauni,
- dva členové Horské služby,
- sedm profesionálních potápěčů,
- 186 dobrovolných hasičů.
O své místo se hlásí také profese, které dnešní překotná doba už téměř nezná – nejspíš proto jsou v celé republice jediní: dráteník, harmonikář, bednář a krajkářka. „Nad vodou“ se však zatím drží kováři (89 kandidátů), kominíci (34), řezbáři (22) či varhaníci (16). Opět o něco méně je zvoníků (6) a hrobníků (5) a výčet uzavírá 31 kastelánů.