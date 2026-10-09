Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na kandidátkách je 858 Nováků. V Měrovicích se volí skoro jen mezi příbuznými

Matouš Waller
  12:04
Nejčastější jména voleb - kandidátkám vládnou Novákové a Novotní

Nejčastější jména voleb - kandidátkám vládnou Novákové a Novotní | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Už jen složení jmen na všech 22 555 kandidátkách ve více než 6 000 obcích v celém Česku dává jasně vědět, že nadcházející komunální volby jsou poměrně věrným zrcadlem celé populace. V četnosti příjmení totiž vedou ta jména, která jsou v zemi nejběžnější. Nejčastějších Nováků kandiduje tolik, že by například pražské zastupitelstvo s 65 členy zaplnili třináctkrát.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Neznámá častá jména

Přesné údaje o počtu příjmení v Česku nejsou veřejné dostupné. Na veřejnost nesmí už od roku 2016 kvůli změně legislativy.

V registrech Českého statistického úřadu k letošním komunálním volbám, které se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026, je celkem 190 066 kandidátů.

Řada z nich však nese stejné jméno, kopírující příjmení, která jsou v Česku považována za nejčastější. První v seznamu stojí kandidáti s příjmením Novák, kterých je celkem 858. Druhých nejpočetnějších Novotných, je téměř o 250 méně.

Na četnosti jmen lze ilustrovat i zastoupení pohlaví – do obecních zastupitelstev se například chce nechat zvolit 408 žen s nejčetnějším příjmením Nováková, což je necelá polovina počtu mužů Nováků.

Nejčastěji zastoupené ženské příjmení je tedy až sedmé. Ženy dle dat ČSÚ představují pouze 35 procent všech kandidátů.

Desítky kandidátů jmenovců

Tak jako jsou častá některá příjmení, se v seznamech opakují i křestní jména – výsledkem je tedy i řada kandidátů s jednoduchým, ale zároveň identickým jménem. Snadno zapamatovatelné jméno může být i na překážku, zvlášť pokud je více jmenovců na jedné kandidátní listině.

Na to, jak jsou některá příjmení častá, jsou však poměrně neobvyklé „klanové“ kandidátky – tedy listiny, na kterých se sešlo hned několik kandidátů se stejným příjmením, u nichž se dá předpokládat, že jde o členy jedné rodiny.

Kolik je unikátů?

Opakem stovek lidí sdílejících příjmení jsou kandidáti, jejichž jméno je v registru unikátní. Český statistický úřad eviduje hned 25 685 lidí s jedinečným příjmením, tvoří tedy více než osminu všech kandidátů.

Z dat ČSÚ vyplývá, že v celém Česku je pouze čtyřicet kandidátek, na které jsou alespoň čtyři lidé se stejným příjmením.

Novákové, jakožto nejpočetněji zastoupení kandidáti tvoří převahu jen na jediné – kdy toto příjmení nese šest kandidátů z osmičlenné listiny.

Neobvyklou kandidátku postavili v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku, do obecního zastupitelstva tam v komunálních volbách za KDU-ČSL kandiduje patnáct Romů a Romek. Většinu kandidátky tvoří příslušníci rodin Pompových a Ondičových, jde o členy jedné velké romské rodiny, jež v Měrovicích žije po několik generací.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Rychlík narazil do heveru v kolejišti, 160 lidí vezly autobusy zpět na nádraží

Rychlík najel v Olomouci na kus zvedáku ležící v kolejišti. Více než 160...

Nepříjemnost zažila na své cestě více než půldruhá stovka lidí, kteří dopoledne jeli vlakem přes Olomouc směrem na Prahu. Kousek od hlavního nádraží na okraji města totiž souprava narazila do části...

9. října 2026  12:05,  aktualizováno  12:31

Státy EU schválily brzdu pro růst cen povolenek. ETS 2 se spustí v roce 2028

ilustrační snímek

Členské státy EU v pátek finálně schválily úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenovou hranici 45 eur...

9. října 2026  12:27

Vystrašený srnec se vřítil do budovy školy, studentka mu ještě podržela dveře

Uherskohradišťské gymnázium navštívil srnec, ze školy ho museli vyvléct...

Velmi neobvyklou návštěvu měli ve středu na gymnáziu v Uherském Hradišti. Do budovy u nejrušnější ulice v centru města vběhl vystrašený srnec, jedna ze studentek mu dokonce podržela otevřené vstupní...

9. října 2026  12:17

Na kandidátkách je 858 Nováků. V Měrovicích se volí skoro jen mezi příbuznými

Nejčastější jména voleb - kandidátkám vládnou Novákové a Novotní

Už jen složení jmen na všech 22 555 kandidátkách ve více než 6 000 obcích v celém Česku dává jasně vědět, že nadcházející komunální volby jsou poměrně věrným zrcadlem celé populace. V četnosti...

9. října 2026  12:04

V Polsku po útocích na školách zadrželi přes deset lidí, teenageři hrozili smrtí

Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...

Polská policie zadržela přes deset lidí, kteří na internetu vyhrožovali, že někoho zabijí nebo zveřejnili fotografie nožů. Mezi zadrženými jsou hlavně dospívající chlapci. V polských školách platí...

9. října 2026  12:03

Nobelovu cenu míru obdržela bývalá komisařka OSN pro lidská práva Pillayová

Navanethem Pillayová (20. března 2023)

Norský Nobelův výbor udělil Nobelovu cenu míru za rok 2026 Navanethem „Navi“ Pillayové za její úsilí o prosazování míru a mezinárodního práva. Jihoafrickou právničku tamilského původu, která dříve...

9. října 2026  8:40,  aktualizováno  11:55

Starosta v Náchodě roky vyhrává, ale jiní chtějí posílit. I ostrou kampaní

Panorama Náchoda

Na dramatické překreslení politické mapy Náchoda to nejspíš nevypadá. Starosta Jan Birke tu vládne se značnou převahou téměř šestnáct let a chce pokračovat. Kromě jeho uskupení jde do voleb pět...

9. října 2026  11:40

Malý chlapec se v noci vzbudil a vydal se hledat matku. Ta zatím popíjela v parku

ilustrační snímek

Běžně v tu dobu už takto malé děti spí. V noci na čtvrtek krátce po 23. hodině však zhruba sedmiletý chlapec stál sám poblíž autobusové zastávky v Brně a plakal. Jak se ukázalo, byl nešťastný z toho,...

9. října 2026  11:38

Dlouhá výluka omezí tramvaje na Ohradě. Trať se napojí na nově budovanou, rozšíří se nástupiště

ilustrační snímek

Kvůli stavbě nové trati a jejímu napojení na stávající síť nepojedou tramvaje z Nákladového nádraží Žižkov na Ohradu a opačně. Výluka potrvá dva měsíce a dotkne se celkem devíti tramvajových linek.

9. října 2026  11:37

Labouristé v Londýně obhájili Starmerův mandát, šéf zelených pohořel

Kandidátka Labouristické strany Sagal Abdi-Waliová slaví spolu s dalšími členy...

Labouristická strana aktuálního britského premiéra Andyho Burnhama zvítězila ve čtvrtečních doplňovacích volbách do Dolní sněmovny v londýnském obvodu Holborn a St Pancras. Labouristé křeslo, které...

9. října 2026  7:31,  aktualizováno  11:25

Muž pobodal soka v lásce, verze o sebeobraně nepomohla. Soud mu uložil 12 let

Karel Marša u Krajského soudu v Ostravě. (9. říjen 2026)

Silně opilý se letos v lednu v Karviné rozhodl řešit vztahové nesnáze, jenže jeho řádění málem skončilo smrtí soka v lásce, kterého pobodal. Krajský soud v Ostravě nyní poslal Karla Marša z Karviné...

9. října 2026  10:44,  aktualizováno  11:24

Tanec je náš chleba. Nová porotkyně StarDance Burkiewiczová láká na festival

Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026)

Choreografka Jana Burkiewiczová se letos představí v nové roli porotkyně StarDance, za pozornost ale stojí také inscenace jejího souboru Burkicom a v neposlední řadě festival současného tance a...

9. října 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.