Neznámá častá jména
Přesné údaje o počtu příjmení v Česku nejsou veřejné dostupné. Na veřejnost nesmí už od roku 2016 kvůli změně legislativy.
V registrech Českého statistického úřadu k letošním komunálním volbám, které se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026, je celkem 190 066 kandidátů.
Řada z nich však nese stejné jméno, kopírující příjmení, která jsou v Česku považována za nejčastější. První v seznamu stojí kandidáti s příjmením Novák, kterých je celkem 858. Druhých nejpočetnějších Novotných, je téměř o 250 méně.
Na četnosti jmen lze ilustrovat i zastoupení pohlaví – do obecních zastupitelstev se například chce nechat zvolit 408 žen s nejčetnějším příjmením Nováková, což je necelá polovina počtu mužů Nováků.
Nejčastěji zastoupené ženské příjmení je tedy až sedmé. Ženy dle dat ČSÚ představují pouze 35 procent všech kandidátů.
Desítky kandidátů jmenovců
Tak jako jsou častá některá příjmení, se v seznamech opakují i křestní jména – výsledkem je tedy i řada kandidátů s jednoduchým, ale zároveň identickým jménem. Snadno zapamatovatelné jméno může být i na překážku, zvlášť pokud je více jmenovců na jedné kandidátní listině.
Na to, jak jsou některá příjmení častá, jsou však poměrně neobvyklé „klanové“ kandidátky – tedy listiny, na kterých se sešlo hned několik kandidátů se stejným příjmením, u nichž se dá předpokládat, že jde o členy jedné rodiny.
Kolik je unikátů?
Opakem stovek lidí sdílejících příjmení jsou kandidáti, jejichž jméno je v registru unikátní. Český statistický úřad eviduje hned 25 685 lidí s jedinečným příjmením, tvoří tedy více než osminu všech kandidátů.
Z dat ČSÚ vyplývá, že v celém Česku je pouze čtyřicet kandidátek, na které jsou alespoň čtyři lidé se stejným příjmením.
Novákové, jakožto nejpočetněji zastoupení kandidáti tvoří převahu jen na jediné – kdy toto příjmení nese šest kandidátů z osmičlenné listiny.
Neobvyklou kandidátku postavili v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku, do obecního zastupitelstva tam v komunálních volbách za KDU-ČSL kandiduje patnáct Romů a Romek. Většinu kandidátky tvoří příslušníci rodin Pompových a Ondičových, jde o členy jedné velké romské rodiny, jež v Měrovicích žije po několik generací.