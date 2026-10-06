Odbor komunikace prezidentské kanceláře minulý týden oznámil, že prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní voleb do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku. Právě tam má Pavel trvalé bydliště.
Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. Automobilový jezdec Martin Prokop pak na svém Facebooku napsal, že Petr Pavel navštívil rallye v Maroku, a zveřejnil fotografii s hlavou státu.
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Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu v pracovním programu bude pokračovat 19. října přijetím velvyslanců.
Pavel má přitom stále ještě čas své rozhodnutí změnit, zvlášť po kritice, kterou sklidil i od opozičních politiků, kteří se ho většinou zastávají.
„Nemám pro to pochopení, je to chyba a špatný signál vůči voličům,“ řekla k Pavlově absenci u voleb šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová v pořadu Partie na CNN Prima News.
Její názor sdílí také poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit, a dává to špatný signál,“ uvedl Hladík.
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Pavla kritizoval i čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek, kterého prezident odmítl jmenovat ministrem. „Jako rodilý Pražan půjdu volit v Praze Motoristy, i kdybych měl zrušit cestu na Měsíc. Volby jsou svátkem demokracie,“ uvedl Turek.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
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4. října 2026